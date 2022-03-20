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11 березня окупанти впритул із танка обстріляли будинок для літніх людей у Кремінній. 56 загиблих, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремінна

11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній.

Про це повідомив в фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул з танка. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату", - пише Гайдай.

За його словами, дістатися до місця трагедії досі неможливо.

Також читайте: У центральний частині Рубіжного проводиться зачистка, за ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+32
Твари забирают свидетелей чтобы никто не узнал о геноциде который проводят в Украине московско-фашишстские окупанты.
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20.03.2022 12:24
+28
наимерзотнейшая мусорная нация в мире, хуже исламистов игил, хуже хизбалы, хуже монголо-татар, хуже гуннов, просто выблдяская биомасса русня
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20.03.2022 12:28
+27
Вывезенных будут обрабатывать в Гестаппо и делать фейки типо ето все Украина сама себя обстреляла
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20.03.2022 12:30
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Твари забирают свидетелей чтобы никто не узнал о геноциде который проводят в Украине московско-фашишстские окупанты.
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20.03.2022 12:24 Відповісти
ну вообще глупость 56 трупов оставили 15 вывезли а нафигаче.. не ясно логику дикарей орды трудно понять и есть ли там вообще логика инстинкты животных и маньяков садистов ..
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20.03.2022 12:27 Відповісти
Вывезенных будут обрабатывать в Гестаппо и делать фейки типо ето все Украина сама себя обстреляла
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20.03.2022 12:30 Відповісти
думаю, тех спасенных увезли для говнопропаганды... а в расстреле дома обвинят Украину (вот увидите, говносми не задержаться в новыми фейками)
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20.03.2022 12:31 Відповісти
кроме свихнувшегося Путина и Шойгу даже отъявленные рашинские пропоГАНДОНЫ не верят вот что санкции животворящие с людьми делают как отобрали виллы яхты бабки заморозили конфискат пошел просто Титаниками в караванах сразу отрезвление пришло..
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20.03.2022 12:34 Відповісти
********* вкрай.
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20.03.2022 12:43 Відповісти
И с этими фашистами зеля собирается о чем-то договариваться?! 😠
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20.03.2022 12:36 Відповісти
фашисты смотрят и уточняют у Бога.... а что нам также можно было делать нас в Ад за более мелкие согрешения... а этим что православный Рай???
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20.03.2022 12:26 Відповісти
наимерзотнейшая мусорная нация в мире, хуже исламистов игил, хуже хизбалы, хуже монголо-татар, хуже гуннов, просто выблдяская биомасса русня
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20.03.2022 12:28 Відповісти
о... это так скрепно...хероически воевать расстрелять беззащитных стариков и разбомбить убежище с детьми... эти "подвигом" должны восхищаться все дедываевали на рашке
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20.03.2022 12:29 Відповісти
танкистов ещё в плен берут?
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20.03.2022 12:32 Відповісти
Того кто топит за *мир* и налаживание отношений с Пидоросией, нужно отправлять в Харьков, Мариуполь и тд разгребать руины, и вытаскивать трупы, при етом рассказывать семьям погибших что с Разией нужно мириться и восстанавливать отношения
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20.03.2022 12:32 Відповісти
Лишати громадянства і відправляти на рашку.
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20.03.2022 13:01 Відповісти
І після цього брати в полон?! І після цього слухати їхні мекання на пресконференціях?! Після вбивства дітей, породіль, будинків вагітних!!!!???
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20.03.2022 12:35 Відповісти
Z - звери.
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20.03.2022 12:40 Відповісти
Z - звери.
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20.03.2022 12:40 Відповісти
Тварюки якісь неземні , так як так знущатись над людьми можуть тільки психопати і виродки 😠
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20.03.2022 12:46 Відповісти
осталось ли на этой земле еще какое-нибудь преступление, которое бы не совершила эта дикая орда нелюдей...
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20.03.2022 12:51 Відповісти
Навіть Гітлер такого не робив
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20.03.2022 12:56 Відповісти
Кончені мерзоти.
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20.03.2022 12:59 Відповісти
ну да...а вдруг среди тех престарелых людей прятался Бандера.которого так разыскивают...сволочи не только они.Сволочи руководство ООН и главы комитетов..Они являются соответчиками русского фашизма.они НЕ ДАЛИ ОСТАНОВИТЬ мерзавца-путина и тем самым ПООЩРИЛИ на дальнейшую агрессию..Начиная от Гутерреша персональную УГОЛОВНУЮ ответственность должны понести чиновники от ООН за потворство фашистским преступлениям перед украинским народом.За геноцид украинцев и гибель детей.
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20.03.2022 13:04 Відповісти
А есть ли в раше вообще люди? Животные.
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20.03.2022 13:06 Відповісти
І з уЙобками пропонують домовитись.
Та "домовтесь" хоч сто раз, і що на виході?
Скажених собак пристрілюють.
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20.03.2022 13:41 Відповісти
а потім будуть на всю рашку показувати наших стареньких, яких вивізли, і верещати, що це бандерівці-звіри розстріляли своїх, а "визволітелі" з ризиком для життя спасли невеличку частину! більше того - вони й тим старим так все пояснили. а тупоголові барани на расєє будуть головами потрясати і жахатися тим звірствам... бандерівців
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20.03.2022 14:45 Відповісти
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20.03.2022 14:46 Відповісти
Рвати зубами цих істот! Ніякого жалю!!
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20.03.2022 14:47 Відповісти
твари....
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20.03.2022 15:10 Відповісти
Погані справи,якщо рашисти вже й Кремінну зайняли,до Лимана не так і далеко
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20.03.2022 15:44 Відповісти
SS
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20.03.2022 16:12 Відповісти
Спочатку вирішили не брати у полон артилеристів і пілотів, тепер бачу і кацапські танкісти на полон можуть не розраховувати. У цій ситуації не бачу іншого виходу окрім як утилізація російських військових на місці. Що посієш те і пожнеш
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20.03.2022 16:26 Відповісти
 
 