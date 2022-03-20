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11 березня окупанти впритул із танка обстріляли будинок для літніх людей у Кремінній. 56 загиблих, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній.
Про це повідомив в фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"56 загиблих у Кремінній. Розстріляли впритул з танка. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку - 56 людей - загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату", - пише Гайдай.
За його словами, дістатися до місця трагедії досі неможливо.
Топ коментарі
+32 Green sheet
показати весь коментар20.03.2022 12:24
+28 Paul Foxen
показати весь коментар20.03.2022 12:28
+27 Green sheet
показати весь коментар20.03.2022 12:30
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Будь ласка, зачекайте...
воеватьрасстрелять беззащитных стариков и разбомбить убежище с детьми... эти "подвигом" должны восхищаться все дедываевали на рашке
Та "домовтесь" хоч сто раз, і що на виході?
Скажених собак пристрілюють.