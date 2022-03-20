85% українців підтримують створення союзу з Польщею та Британією, 72% - інтеграцію України з НАТО, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Підтримка створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії зросла з 61% (у січні) до 85%. У березні підтримка такого союзу вища, ніж підтримка інтеграція України з НАТО (72%).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
За даними опитування, 44% вважають, що Україна має обов’язково вступити в НАТО, 42% – що Україна має продовжувати співпрацю з НАТО, але не ставати членом союзу. Співпрацю з НАТО поза членством в Альянсі підтримує більше людей ніж до війни, ця цифра збільшилась за рахунок тих, хто раніше казав, що з НАТО взагалі не потрібно співпрацювати (зараз таких лише 7%). Найбільше прихильників вступу серед західних, центральних областей, на Півдні та Сході – більше підтримують співпрацю поза членством в Альянсі.
"Підтримка створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії зросла з 61% (у січні) до 85%. Сьогодні підтримка такого союзу вища, ніж підтримка інтеграція України з НАТО (72%)", - йдеться у дослідженні.
Опитування проведене 18 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Будь ласка, зачекайте...
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Так что там нарушили НАТО и подписанты меморандума? только не веди себя как проститутка, ты не в борделе подоляка. Усёк?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
Вы или не в теме, или сознательно лжете.
"Один. Хоть один пункт, который не выполнили подписанты(кацапы не в счёт)? "
(которые кстати сейчас шастают по Украине)
Были уже на этот счет толстые намеки. Сколько можно повторять?!
В НАТО нас не возьмут пока кое-кто не хочет отдать Коломойшу
правосудию
Ну не надо уже делать других дурачками
знову ображати усіх почне😁
Підтримка вступу до НАТО , з початком агресії кацапії проти України , в Україні лише зросла . А воно , чмо недалеке , думало що буде навпаки . .
Ответьте себе - на какую внеблоковую страну напало куйло, а также кто последний раз нападал на страну НАТО и чем это для того камикадзе окончилось.
Понимаю, что НАТО прямо сейчас нас не примет и что там полно оставленных куйлом троянских коней (Венгрия), но при большом желании и давлении со стороны США и Великобритании все проголосуют "ЗА".
Внеблоковость - путь к следующей войне, которая может случиться ещё при нашей с вами жизни, а может случиться вообще в пределах следующих 10 лет.
Якщо у владі є кола,схильні до капітуляції України,вони обов"язково дадуть "знак" путіну- якась часткова "здача" :будь то визнання ОРДЛО,чи зміна Конституції,не будь який з шости пунктів умов фюрера(ой,путіна)
Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным по прекращению войны поддерживают 74% опрошенных украинцев, четверть - не поддерживают
https://www.dsnews.ua/society/pryami-peregovori-zelenskogo-z-putinim-pidtrimuyut-74-ukrajinciv-20032022-455570
У Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне глав государств.
Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее ОТКАЗ ОТ ЧЛЕНСТВА В НАТО.
.Во-вторых, разоружение и ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ в контексте австрийской модели.
В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УКРАИНЕ.
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!???????