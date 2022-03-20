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85% українців підтримують створення союзу з Польщею та Британією, 72% - інтеграцію України з НАТО, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Підтримка створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії зросла з 61% (у січні) до 85%. У березні підтримка такого союзу вища, ніж підтримка інтеграція України з НАТО (72%).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 44% вважають, що Україна має обов’язково вступити в НАТО, 42% – що Україна має продовжувати співпрацю з НАТО, але не ставати членом союзу. Співпрацю з НАТО поза членством в Альянсі підтримує більше людей ніж до війни, ця цифра збільшилась за рахунок тих, хто раніше казав, що з НАТО взагалі не потрібно співпрацювати (зараз таких лише 7%). Найбільше прихильників вступу серед західних, центральних областей, на Півдні та Сході – більше підтримують співпрацю поза членством в Альянсі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Курс на членство в НАТО не можна вилучити з Конституції в умовах воєнного стану, - Веніславський

"Підтримка створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі, Великобританії зросла з 61% (у січні) до 85%. Сьогодні підтримка такого союзу вища, ніж підтримка інтеграція України з НАТО (72%)", - йдеться у дослідженні.

85% українців підтримують створення союзу з Польщею та Британією, 72% - інтеграцію України з НАТО, - опитування Рейтингу 01
85% українців підтримують створення союзу з Польщею та Британією, 72% - інтеграцію України з НАТО, - опитування Рейтингу 02
85% українців підтримують створення союзу з Польщею та Британією, 72% - інтеграцію України з НАТО, - опитування Рейтингу 03
85% українців підтримують створення союзу з Польщею та Британією, 72% - інтеграцію України з НАТО, - опитування Рейтингу 04

Опитування проведене 18 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
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Топ коментарі
+35
Та що ж так "не в масть" це опитування українським "керманичам" з їхніми завиваннями про те, що НАТО нам не потрібне, що вони нас "кинули" тощо... Може люди досі пам'ятають хто "будував дороги" замість ракет?
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20.03.2022 12:29
+16
у когось будуть проблемки хтось може відхватити по зеленій дупці в разі чого...
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20.03.2022 12:29
+12
Назовите хоть один пункт, нарушенных обязательств НАТО, касающихся Украины. Вперёд
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20.03.2022 12:38
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Слава Богу в Україні! Героям шана! Бо ми побачили , хто нам друг , а хто таємний ворог... Уся надія на Господа!
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20.03.2022 12:28 Відповісти
Уся надія на нашу АРМІЮ!
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20.03.2022 13:39 Відповісти
Москалі теж надіються на свою армію! "Бо проклят сподівающийся на людину!"
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20.03.2022 13:58 Відповісти
выкинуть на х..й с НАТО венгрию германию и францию все рано у них армии нет и они нечего не решают и они не граничат с рашкой - и все проблемы сразу решаться
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20.03.2022 14:25 Відповісти
Глядя на то как некоторые члены НАТО ( Германия и Франция )откровенно предают , то нам нужно создавать более честный и весомый военный союз . Я убеждён что подписанты и гаранты НАТО так же предадут всех и вся ,отказываясь от своих подписей . Это доказано уже историей не раз .
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20.03.2022 12:29 Відповісти
а решта країн члени НАТО?Навіщо видумувати велосипед?
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20.03.2022 12:30 Відповісти
вы за себя переживайте , а не за решту .
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20.03.2022 12:32 Відповісти
Назовите хоть один пункт, нарушенных обязательств НАТО, касающихся Украины. Вперёд
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20.03.2022 12:38 Відповісти
мне достаточно того что гаранты Будапештского меморандума все включили дурака и не понимают о чём идёт речь . Кстати Германия и Франция являются так же гарантами целостности территории Украины . Если вам этого мало , то для меня это чёткий и понятный сигнал .
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20.03.2022 12:41 Відповісти
А що там у меморандумі написано? Які зобов'язання вони не виконали? Цитату, будь ласка.
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20.03.2022 12:44 Відповісти
инет вам в помощь )
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20.03.2022 12:49 Відповісти
Зараховано. ЗЛИВ зараховано.
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20.03.2022 12:51 Відповісти
шо , с инетом не дружишь ? Или читать разучился ?)
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20.03.2022 12:53 Відповісти
ты лоханулся бот - по-учи мат-часть что такое меморандум? и почему Верховная Рада его не ратифицировала
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20.03.2022 14:16 Відповісти
Один. Хоть один пункт, который не выполнили подписанты(кацапы не в счёт)?
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20.03.2022 12:56 Відповісти
Вононечитунвонописун.
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20.03.2022 12:59 Відповісти
Оно не неучь, оно отрабатавет нарратив - НАТО херня, нам туда не надо.
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20.03.2022 13:39 Відповісти
вы что , сговорились ? Или немощные ?

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
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20.03.2022 13:00 Відповісти
Я ведь просил - "(кацапы не в счёт)", не? Так какие обязательства нарушили " Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки"?
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20.03.2022 13:13 Відповісти
ты мозг будешь выносить своей жене ( которой у тебя наверняка нет ) , либо своему кремлёвскому куратору .) Усёк ?)
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20.03.2022 13:36 Відповісти
выносить тебе нечего. мозгов у тебя отродясь не было.
Так что там нарушили НАТО и подписанты меморандума? только не веди себя как проститутка, ты не в борделе подоляка. Усёк?
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20.03.2022 13:41 Відповісти
НАТО не является стороной будапештского меморандума, точно так же как Франция или Германия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC

Вы или не в теме, или сознательно лжете.
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20.03.2022 12:58 Відповісти
я говорю о членах НАТО . а не о всём НАТО. Вникайте хоть немного
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20.03.2022 13:02 Відповісти
какое отношение членство в НАТО, имеет к меморандуму? они ещё и члены международного красного креста, давай до МКК ********?
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20.03.2022 13:15 Відповісти
так это только дурак учится на своих ошибках . А некоторые дураки даже на своих ошибках не учатся ) А посему тот кто доказывает дураку , сам дурак ) Всего хорошего , милейший)
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20.03.2022 13:26 Відповісти
Понятно. Демагогия, при полной не способности дать ответ.
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20.03.2022 13:33 Відповісти
что толку толковать тому , кто бестолков - Омар Хайям .
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20.03.2022 13:34 Відповісти
действительно, ответить на мой простой вопрос - ты не смог.
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20.03.2022 13:42 Відповісти
тут таких как ты , хватает ) И если ты ничего не понял , то нет и смысла тебе что либо писать ) Я к таким как ты отношусь как к блаженным ) Я уверен , Бог любит тебя )
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20.03.2022 13:47 Відповісти
Так как тебя понять, хороняка, если ты ничего вместо ответа на конкретный вопрос - говном исторгся?
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20.03.2022 13:51 Відповісти
огласите весь списочек вопросов пожалуйста )
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20.03.2022 13:53 Відповісти
зачем список? я просил ответить на один. Но для больного дислексией, повторю -
"Один. Хоть один пункт, который не выполнили подписанты(кацапы не в счёт)? "
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20.03.2022 14:02 Відповісти
Ох, тяжко мне! Молви еще раз, ты не дурень ?
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20.03.2022 14:08 Відповісти
Мде. снова понос? Ответ я дождусь?
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20.03.2022 14:16 Відповісти
а то как же .) Конечно дождёшься ..)
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20.03.2022 14:22 Відповісти
Так просто? Я надеялся ты продержишься дольше
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20.03.2022 14:25 Відповісти
у меня возникло подозрение что ты хочешь замуж , но тебя никто не берёт )
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20.03.2022 14:28 Відповісти
Я натурал, ищи себе партнёра в своём кругу
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20.03.2022 14:30 Відповісти
одне другому не заважає?В чому проблема?
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20.03.2022 12:29 Відповісти
в хитрожопых "слугах" народа
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20.03.2022 14:18 Відповісти
Та що ж так "не в масть" це опитування українським "керманичам" з їхніми завиваннями про те, що НАТО нам не потрібне, що вони нас "кинули" тощо... Може люди досі пам'ятають хто "будував дороги" замість ракет?
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20.03.2022 12:29 Відповісти
Керманичі і політики самі неодноразово наголошували і наголошують, що вони дуже хочуть в НАТО, проблема в тому що НАТО не хоче,що тутнезрозумілого. Люди чому ви завжди дивитесь крізь пальці. Що Арестович не віроно сказав, вчора, наприклад, він сказав" я мабуть саме більше виступаю за вступ до НАТО, і рахую що потрібно вступати", але про кидок не знашої сторони, а зі сторони НАТО. Добре ЩО ДАЛІ!???
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20.03.2022 12:40 Відповісти
Ви, схоже, з дати реєстрації на ЦН новин не читали... А за три дні багато що змінилося...
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20.03.2022 12:42 Відповісти
В НАТО нас не возьмут до тех пор пока прямо в ОПу у нас заведует ЕРМАК, который слил операцию по вагнеровцам
(которые кстати сейчас шастают по Украине)

Были уже на этот счет толстые намеки. Сколько можно повторять?!

В НАТО нас не возьмут пока кое-кто не хочет отдать Коломойшу
правосудию

Ну не надо уже делать других дурачками
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20.03.2022 13:48 Відповісти
у когось будуть проблемки хтось може відхватити по зеленій дупці в разі чого...
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20.03.2022 12:29 Відповісти
Смерть цапам!
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20.03.2022 12:31 Відповісти
От би туди й туди...))
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20.03.2022 12:32 Відповісти
Люсі вже показали дане опитування?
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20.03.2022 12:32 Відповісти
Люся живе у паралельній брехальності. Він виконує замовлення.
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20.03.2022 12:35 Відповісти
О, Арестович у "воінствующєм меньшинстве".
знову ображати усіх почне😁
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20.03.2022 12:34 Відповісти
Люсе, как девочке по вызову, приказали прощупать реакцию на антинатовскую риторику. Реакция оказалась негативной - абсолютное большинство за НАТО. У Люси сильно подгорело, от того, что народ на неё вылил всю грязь возмущения. Ну а как она хотела? Судьба шестерки - выполнять всю грязную работу хозяев.
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20.03.2022 13:25 Відповісти
А шо це опитування дає?!? НАТО зжаліється і прийме, бо відсоток опитуваних великий!??
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20.03.2022 12:35 Відповісти
Це опитування говорить ***** , про те - чого він добився в Україні . . Про те що Україна це не паРаша , і що сила і погрози на українців не діють , а навпаки - озлоблюють ..
Підтримка вступу до НАТО , з початком агресії кацапії проти України , в Україні лише зросла . А воно , чмо недалеке , думало що буде навпаки . .
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20.03.2022 12:55 Відповісти
Хай живе УПА! (Україна, Польща, Англія))
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20.03.2022 12:35 Відповісти
А на хрена Польщі і Великій Британії цей союз? Я думаю,що це опитування-брехня В ОПі у нас сидять зрадники України
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20.03.2022 12:42 Відповісти
Справа в тім, що це ініціатива Бориса Джонсона. Сподіваюсь Ви знаєте хто такий Борис Джонсон.
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20.03.2022 12:59 Відповісти
нет он тролль и косит под дурочка как и все кацапские боты
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20.03.2022 14:20 Відповісти
Тебя будто-бы не спрашивали Как сявка из-за угла
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20.03.2022 15:05 Відповісти
я могу тебе и напрямую сказать кремлебот
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20.03.2022 15:10 Відповісти
Та ты шо?
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20.03.2022 15:14 Відповісти
палишься кацап вас плохо инструктируют - пора методичку менять ..
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20.03.2022 15:21 Відповісти
Я думаю,що Джонсон просто нас підбадьорив Окремий союз з Україною-дуже дорого,нереально
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20.03.2022 15:09 Відповісти
треба бути в різних созах одне одного не забороняє,треба і в НАТО і УПА,і США-Україна( добре би)
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20.03.2022 12:53 Відповісти
Про Балтику, Словакию, Чехию не забываем.
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20.03.2022 12:57 Відповісти
Передбачається союз Великобританії, Туреччини, Польщі, України.
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20.03.2022 12:57 Відповісти
наверное всё же новообразованный союз с британией.польшей и другими ПРОВЕРЕННЫМИ партнёрами более желателен,чем неповоротливое НАТО...Да и не только Украина уже прохладней стала относиться к НАТО,а даже некоторые те,что уже состоят в НАТО.У них тоже появляются сомнения..
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20.03.2022 12:58 Відповісти
выкинуть на х..й с НАТО венгрию германию и францию все рано у них армии нет и они нечего не решают и они не граничат с рашкой - и все проблемы сразу решаться
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20.03.2022 14:22 Відповісти
Повторяю: хватит пытаться снова изобрести колесо, НАТО - ответ на вопрос "как защититься от россии раз и навсегда".
Ответьте себе - на какую внеблоковую страну напало куйло, а также кто последний раз нападал на страну НАТО и чем это для того камикадзе окончилось.

Понимаю, что НАТО прямо сейчас нас не примет и что там полно оставленных куйлом троянских коней (Венгрия), но при большом желании и давлении со стороны США и Великобритании все проголосуют "ЗА".

Внеблоковость - путь к следующей войне, которая может случиться ещё при нашей с вами жизни, а может случиться вообще в пределах следующих 10 лет.
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20.03.2022 13:00 Відповісти
Народна відповідь звіздуну-шептуну воєнному експєрду, який пробує внести розкол в єдність українців.
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20.03.2022 13:16 Відповісти
Хто це опитування придумав? Це Зеленський з Путіним придумали, що Україні не треба в НАТО. Наш курс прописаний в конституції.
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20.03.2022 13:18 Відповісти
Конституцію міняти не варто,хоча б тому що це нічого не дасть.Путін не поміняє тактику.Кожна уступка:курс в НАТО,признанняКриму і т.д буде не стратигічним ходом,як нам зараз намагаються представити,а частковою поразкою України.
Якщо у владі є кола,схильні до капітуляції України,вони обов"язково дадуть "знак" путіну- якась часткова "здача" :будь то визнання ОРДЛО,чи зміна Конституції,не будь який з шости пунктів умов фюрера(ой,путіна)
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20.03.2022 13:28 Відповісти
какой путин? его скоро не будет - хватит бредовые думки вкидывать
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20.03.2022 14:24 Відповісти
Польща та ЮК в курсі цього брєда?
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20.03.2022 13:22 Відповісти
І звідки такі відсотки? В мене 22 знайомих, з яких 19 за вступ до НАТО
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20.03.2022 13:25 Відповісти
Как вовремя рейтинг нарисовался. Да, давайте, зелёная плесень, вносите раскол между народом. Вам так нужно, чтоб Украина отказалась от НАТО, что вы не брезгуете ничем. Зелёные покыдьки! Что, ***** грозится поотрывать ваши зелёные тупые бошки за то, что ЗСУ и народ не дал вам возможности капитулировать? Вступ до НАТО у нас в Конституции и этого никто не поменяет. А создать союз с Польшей и Англией так сам бог велел. Такой союз никогда не помешает
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20.03.2022 13:30 Відповісти
НАТО - это закрытый клуб "озабоченных" у которых один лозунг: "Лишь бы не было у нас войны", и на этом лозунге Параша им может на голову срать, а они будут только вытираться. (
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20.03.2022 13:35 Відповісти
Мадам, видно вам парашенская пропаганда уже сильно в мозги насрала
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20.03.2022 13:57 Відповісти
Я рус тв не смотрю, просто видела как мычал генсек НАТО на пресконференции. Долго смотрела, лично мне достаточно. И вы посмотрите, а то вам точно какой-то пропогандос засрал и мозги и чувство такта.
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20.03.2022 15:35 Відповісти
Прямые переговоры Зеленского с Путиным поддерживают 74% украинцев ???

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным по прекращению войны поддерживают 74% опрошенных украинцев, четверть - не поддерживают
https://www.dsnews.ua/society/pryami-peregovori-zelenskogo-z-putinim-pidtrimuyut-74-ukrajinciv-20032022-455570
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20.03.2022 13:50 Відповісти
Вот когда Зеленский соберется на прямые переговоры напомните ему, что 72% украинцев за НАТО.
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20.03.2022 13:53 Відповісти
Напомните об этом и всяким подолякам- арахамиям- арестовичам, которые уже что-то там подписывают втихаря от украинцев
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20.03.2022 13:54 Відповісти
У Эрдогана детально рассказали, чего требует Путин для встречи с Зеленским

У Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне глав государств.

Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее ОТКАЗ ОТ ЧЛЕНСТВА В НАТО.

.Во-вторых, разоружение и ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ в контексте австрийской модели.

В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УКРАИНЕ.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!???????
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20.03.2022 13:56 Відповісти
Біда тільки, що з того боку не розглядають такий "союз". А навпаки, заявляють, що їх головною метой є "не розповсюдження війни за межі України"!
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20.03.2022 14:16 Відповісти
Отказ от НАТО это главная хотелка мацквы - если это произойдет считайте что Украина потерпела поражение и новая война буквально на пороге - в ней мы вряд ли выиграем. Будет очень мерзко если украинский народ заплатив такой кровью и разрушениями не обеспечит хотя бы спокойную жизнь для следующих поколений...Нельзя *****@ть добытое на поле боя за столом переховоров...да и переговорщики еще те - к их компетенции много вопросов.
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20.03.2022 14:16 Відповісти
 
 