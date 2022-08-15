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Глава владної партії Німеччини оголосив Путіна воєнним злочинцем та відмежувався від Шредера

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

клінгбайль

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль прилюдно назвав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем та заявив про розрив дружніх відносин з ексканцлером Герхардом Шредером.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це Клінгбайль заявив у інтерв’ю Bild am Sonntag.

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"Так, Путін - воєнний злочинець. Він відповідальний за цю жорстоку війну, за вбитих дітей, жінок і чоловіків, за розірвані сім’ї, за всі злочинні нещастя", - сказав Клінгбайль у відповідь на питання журналіста.

Крім того, Клінгбайль, якого раніше пов'язували дружні стосунки з ексканцлером Німеччини Герхардом Шредером, заявив, що це в минулому.

"Шредер повністю ізольований політично та соціально. СДПН очікує, що він піде у відставку з посад у російських державних компаніях… Те, що сталося за останні кілька тижнів, є, звичайно, також політичним розривом між мною та Шредером", - заявив політик.

Клінгбайль також розкритикував політику попередніх урядів Німеччини щодо Росії.

"Усі партії, які несуть відповідальність, мають запитати себе, чи вони були на правильному шляху", - сказав співглава СДПН.

"Були явні тривожні сигнали - війна з Грузією 2008 року, анексія Криму 2014 року, замовні вбивства російських агентів, замах на Алексєя Навального. Так, ми всі повинні були по-іншому оцінювати те, що сталося в Росії", - сказав він.

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Нагадаємо, Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну. Кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснефть" та "Газпром".

Разом з тим, Шредер, близький до президента РФ, зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.
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Топ коментарі
+13
Та неужели
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20.03.2022 12:27
+12
Эти сотрясения воздуха уже достали. Если он международный преступник-то объявляйте парашу страной-террористом, а за х*йла давайте награду на официальном уровне.
А рассказывать, кто такой х*йло, ежедневно переводя ему миллиарды евро за нефть и газ-просто верх цинизма
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20.03.2022 12:31
+12
Депардьє продав квартиру в московії
Тепер цю квартиру може купити Шредер з Меркельшою на двох
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20.03.2022 12:32
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Та неужели
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20.03.2022 12:27 Відповісти
Німецькі фашисти перевзуваються виконуючи сальто в польоті! А що там Райфазен банк про це думає та інший бізнес німецьких фашистів?
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20.03.2022 12:30 Відповісти
Цей банк австрійський
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20.03.2022 12:30 Відповісти
Эти сотрясения воздуха уже достали. Если он международный преступник-то объявляйте парашу страной-террористом, а за х*йла давайте награду на официальном уровне.
А рассказывать, кто такой х*йло, ежедневно переводя ему миллиарды евро за нефть и газ-просто верх цинизма
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20.03.2022 12:31 Відповісти
А Меркельша? С ней тоже разрыв, или там всё гут?
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20.03.2022 12:31 Відповісти
Це більш актуальне питання.
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20.03.2022 12:39 Відповісти
Меркельша на пенсії.
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20.03.2022 17:42 Відповісти
Шредер теж.
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20.03.2022 18:01 Відповісти
у раші путя винуватий, у німців щредер...

одні - уроди біснуваті й кровопивці, другі - калькулятори на ніжках.
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20.03.2022 12:31 Відповісти
Депардьє продав квартиру в московії
Тепер цю квартиру може купити Шредер з Меркельшою на двох
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20.03.2022 12:32 Відповісти
Тысматри! Социалисты переобуваются! Я не я и шрёдер не моя. Вас и так не должно было быть в бундестаге после выборов, чисто фартануло. Теперь, по ходу, приходит понимание, что за словами об умиротворении не отсидишься. "Все партии, что несут ответственность" - а кто блин продолжал строить сп2?

Но ладно, лёд тронулся. Ну, теперь ещё нужно левачке вагенкнехт сказать, что она всегда была за нато и против путина.

Жаль, что это опять больше слова.
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20.03.2022 12:36 Відповісти
Путін токсичний , всі хто близько до нього також,відповідно всі західні політики які мали зв'язок з ним стають токсичними тому все частіше ми будемо чути про таке.
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20.03.2022 12:36 Відповісти
Вибори - гроші. Після виборів він обере газ. А газ - це гроші.
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20.03.2022 12:38 Відповісти
Как ни странно на первый взгляд, но этого вообще недостаточно.
Нужно активно насаждать Западу, что путлер - это лишь вершина айсберга, у него - многочисленная команда таких же фашистов, а у подножья - 71% ******, которые поддерживают убийства безоружных ради "величия россии".

Зеленскому нужно было упоминать это везде, показать интервью с простыми жителями немытой рассеи, как они высказываются "ЗА" войну, показать то сборище на "Лужниках" или где они там недавно собирались с концертом "скажем решительное ДА фашизму и войне против женщин и детей". Потому что сейчас Запад разделяет отделяет куйла от всех остальных россиян, а это - огромная ошибка!
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20.03.2022 12:55 Відповісти
вот только для такого прозрения понадобилась война в Украине со зверствами русского фашизма и мировые санкции...Не поздновато ли немец прозрел.увидя чья победа маячит? раньше-то почему стеснялся ? )
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20.03.2022 12:55 Відповісти
Толерантність заважала всім
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20.03.2022 13:14 Відповісти
Это всего лишь трёп .Нужна заява в международный суд , предварительно удалив Раху из СБ ООН . Тогда это будет начальный эффект . А пока что Пукин недосягаем .
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20.03.2022 12:56 Відповісти
путлер вас всіх купив .. за марки потім за евро..
данке шен фрау ріббентроп ,, юбер алес фатерлянд
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20.03.2022 13:42 Відповісти
дойчи вирішили вийняти путіський "ер з роту, щоби гнівно назвати його "пітарасом" й зручніше прилаштуватися до нього ж вже іншим місцем, чи як?
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20.03.2022 15:36 Відповісти
 
 