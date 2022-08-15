Глава владної партії Німеччини оголосив Путіна воєнним злочинцем та відмежувався від Шредера
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль прилюдно назвав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем та заявив про розрив дружніх відносин з ексканцлером Герхардом Шредером.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це Клінгбайль заявив у інтерв’ю Bild am Sonntag.
"Так, Путін - воєнний злочинець. Він відповідальний за цю жорстоку війну, за вбитих дітей, жінок і чоловіків, за розірвані сім’ї, за всі злочинні нещастя", - сказав Клінгбайль у відповідь на питання журналіста.
Крім того, Клінгбайль, якого раніше пов'язували дружні стосунки з ексканцлером Німеччини Герхардом Шредером, заявив, що це в минулому.
"Шредер повністю ізольований політично та соціально. СДПН очікує, що він піде у відставку з посад у російських державних компаніях… Те, що сталося за останні кілька тижнів, є, звичайно, також політичним розривом між мною та Шредером", - заявив політик.
Клінгбайль також розкритикував політику попередніх урядів Німеччини щодо Росії.
"Усі партії, які несуть відповідальність, мають запитати себе, чи вони були на правильному шляху", - сказав співглава СДПН.
"Були явні тривожні сигнали - війна з Грузією 2008 року, анексія Криму 2014 року, замовні вбивства російських агентів, замах на Алексєя Навального. Так, ми всі повинні були по-іншому оцінювати те, що сталося в Росії", - сказав він.
Нагадаємо, Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну. Кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснефть" та "Газпром".
Разом з тим, Шредер, близький до президента РФ, зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.
Будь ласка, зачекайте...
А рассказывать, кто такой х*йло, ежедневно переводя ему миллиарды евро за нефть и газ-просто верх цинизма
одні - уроди біснуваті й кровопивці, другі - калькулятори на ніжках.
Тепер цю квартиру може купити Шредер з Меркельшою на двох
Но ладно, лёд тронулся. Ну, теперь ещё нужно левачке вагенкнехт сказать, что она всегда была за нато и против путина.
Жаль, что это опять больше слова.
Нужно активно насаждать Западу, что путлер - это лишь вершина айсберга, у него - многочисленная команда таких же фашистов, а у подножья - 71% ******, которые поддерживают убийства безоружных ради "величия россии".
Зеленскому нужно было упоминать это везде, показать интервью с простыми жителями немытой рассеи, как они высказываются "ЗА" войну, показать то сборище на "Лужниках" или где они там недавно собирались с концертом "скажем решительное ДА фашизму и войне против женщин и детей". Потому что сейчас Запад разделяет отделяет куйла от всех остальных россиян, а это - огромная ошибка!
данке шен фрау ріббентроп ,, юбер алес фатерлянд