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У Нових Петрівцях на Київщині окупанти підірвали пожежну автоцистерну - постраждало 8 рятувальників. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рятувальники

Російські окупанти підірвали пожежний автомобіль у селі Нові Петрівці, що неподалік від Києва. Унаслідок вибуху постраждали 8 рятувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Зазначається, що 19 березня бригада рятувальників гасила пожежу біля Нових Петрівців. На шляху до місця заправки пожежна автоцистерна підірвалася на вибуховому пристрої.

Унаслідок вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Травмованих бійців госпіталізували. Усім надано необхідну кваліфіковану допомогу.

У Нових Петрівцях на Київщині окупанти підірвали пожежну автоцистерну - постраждало 8 рятувальників 01

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Швидкого одужання героям!
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20.03.2022 12:37 Відповісти
Хорошо что живы..
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20.03.2022 12:39 Відповісти
руцкие миротворцы хероически проводят спецоперацию по асвабаждению Украины от бендеровцев...
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20.03.2022 12:48 Відповісти
 
 