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Ворог готується до наступу на Київ, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 20 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Триває двадцять п’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін за останню добу не зазнали. Захисники України надійно утримують зайняті райони та рубежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ станом на 12.00 20.03.2022 щодо російського вторгнення.

Як зазначається, завдяки героїчному національному спротиву Росія не досягла своїх загарбницьких цілей в Україні.

Водночас, зберігається загроза нанесення противником ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал".

"Підтверджено чергові значні втрати серед вищого керівництва та командного складу з'єднань та військових частин зс рф. Під час боїв отримав поранення командир 346-ї окремої бригади спецпризначення з Прохладного, знищено командирів: 331-ї парашутно-десантного костромського ударного полку; "кузниці комдивів" - 247 десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя; 6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля", - сказано у зведенні.

За даними Генштабу, зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка.

Читайте також: Ймовірність нападу з Білорусі на Волинському напрямку є високою, - Генштаб ЗСУ

На Поліському напрямку ворог намагається закріпитись на захоплених рубежах, очікує посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводить підготовку до наступу на столицю України - місто Київ.

Також зазначається, що загарбники відновили повітряну розвідку та обстріли позицій Збройних Сил України із застосуванням армійської авіації та артилерії.

"На Сіверському напрямку активних наступальних дій не проводилось. Ворог продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. По позиціях окупантів наші оборонці нанесли вогневе ураження. Зазнавши численних втрат, противник змушений перейти до оборони, вдається до мінування місцевості", - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили. На території Бєлгородської області, поблизу Державного кордону України, виявлені позиції артилерії великої потужності. Ворог не полишає намірів встановити контроль над містом Ізюм, але втратив боєздатність своїх підрозділів та зупинений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загону десантників-окупантів під Києвом вижив лише один, - Генштаб

На Донецькому напрямку головні зусилля ворог зосереджує на штурмі населених пунктів Рубіжне, Сєверодонецьк, Попасна. Намагався прорвати оборону наших військ у районі населеного пункту Верхньоторецьке, зазнав втрат, успіху не мав.

Також зазначається, що продовжується блокування та обстріли міста-героя Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку активних наступальних дій не велось, на окремих напрямках ворог перейшов до оборони.

Тримаймо стрій! Разом переможемо!

Слава Україні!

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
Героям слава!
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20.03.2022 12:45
+27
Ого ,весеннее обострение погнало кацапов на массовое самоубийство ..ню-ню ....
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20.03.2022 12:46
+23
Взять Киев ? Ну это нет а вот взять в рот кацапы смогут легко ...
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20.03.2022 12:47
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Героям слава!
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20.03.2022 12:45 Відповісти
"Одна банка помидоров, да одна, два гадячских сафари, да два, четыре Чернобоевки, нет шесть.... и они еще борются за звание 2-ой армии в мире??"
(Иван Васильевич меняет професию)
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20.03.2022 13:22 Відповісти
В таких условиях взять Киев нереально, имхо
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20.03.2022 12:46 Відповісти
если близко подойдут, будут бить градами на уничтожение инфраструктуры
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20.03.2022 12:51 Відповісти
Хто ж їх вже підпустить...
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20.03.2022 12:52 Відповісти
Бить градами - это одно, в взять город - это совсем иное.
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20.03.2022 13:16 Відповісти
...Я оптиміст, у кожній ситуації бачу щось хороше. Не вишукую спеціально, воно саме. От зараз, у розпал "шлункового грипу" - чи як ця зараза правильно називається? - думаю, що коли все закінчиться, то зможу нарешті влізти у ту прекрасну чорну сукню з вишивкою.

Коли бачу, що Зеленський підписав указ, яким викинув із загальнонаціонального ефіру 5й канал і Прямий - думаю, може вони щось знають? Якщо повернулися до режиму мочилова опозиції, на щось же вони розраховують.
У перші дні, коли Київ прокинувся від бомбардувань, сиділи тихше види і нижче трави. Країною по суті керував Генштаб, а ці мовчки голосували і підписували все що дають. А тепер ось знову голівку піднімають, значить ситуація на фронті покращилася?
Чи ні. - https://t.me/nuts_roses/687
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20.03.2022 13:01 Відповісти
Ого ,весеннее обострение погнало кацапов на массовое самоубийство ..ню-ню ....
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20.03.2022 12:46 Відповісти
У кацапів ментальний зв'язок з Києвом такий, як з аеропортом у Чорнобаївці. І з таким же результатом.
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20.03.2022 13:04 Відповісти
https://youtu.be/UHSzld1YlvU
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20.03.2022 13:39 Відповісти
Смерть москалям!
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20.03.2022 12:47 Відповісти
Им из под Киева драпать надо в темпе вальса а не наступать,с завтрашнего дня потепление и угроза тогда окружения.
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20.03.2022 12:47 Відповісти
Кажуть, білоруси будуть наступати на Волинь.
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20.03.2022 12:47 Відповісти
І далі на Львів?
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20.03.2022 12:52 Відповісти
Ні. Це Житомирщина, Рівненщина і частина Київщини.
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20.03.2022 12:54 Відповісти
Далі на волинську різню.
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20.03.2022 12:57 Відповісти
Мне кажется если бы бульбы должны были наступать 24 числа, а сейчас смысл? Уже все заминировано, пристреляно, тупо пойти на убой
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20.03.2022 12:56 Відповісти
"вяликая" не справляется, вот в чем смысл.
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20.03.2022 13:00 Відповісти
Ты думаешь 10к белорусов что то решит уже? Которые 30 дет сидели в казармах и боевого опыта по нулям
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20.03.2022 13:04 Відповісти
Я думаю, у имперцев мало резервов. Скребут где могут.
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20.03.2022 13:06 Відповісти
а сколько они планируют в первый день безвозвратных потерь в живой силе, четыреста или шестьсот?
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20.03.2022 12:57 Відповісти
Це інформація з Генштабу. УП написала. Наш сайт передрукував.
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20.03.2022 13:02 Відповісти
и как упячка подала? "... наш источник в ГШ"?? упячку читать - шо Г+Г смотреть.
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20.03.2022 13:23 Відповісти
А ще там ботів купа в комментах(
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20.03.2022 14:35 Відповісти
А потім волати будуть:"Волынская резняяяя!Волынская резняяяя!!!!"
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20.03.2022 13:07 Відповісти
Взять Киев ? Ну это нет а вот взять в рот кацапы смогут легко ...
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20.03.2022 12:47 Відповісти
Вот это поворот!

Представьте себе, Представьте себе, Никак не ожидал он, Представьте себе, Представьте себе, Такого вот конца.
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20.03.2022 12:59 Відповісти
пошляк
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20.03.2022 13:15 Відповісти
Ваша правда:

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20.03.2022 13:07 Відповісти
ЦЕ ЯК РОЗІГНАТИСЬ ТА ВЧЕРГОВЕ ГЕПНУТИС ДУРНОЮ МАКІТРОЮ ОБ СТІНУ.ХОЧА КАЦАПИ ВІД НАРОДЖЕННЯ ГЕТЬ ДУРНІ ТОМУ НІЧОГО ДИВНОГО В ЇХНІЙ ПОВЕДІНЦІ НЕМАЄ...
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20.03.2022 12:50 Відповісти
Чорнобаївка пане....
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20.03.2022 13:16 Відповісти
Для того чтобы был хоть минимальный шанс взять Киев надо иметь группировку минимум в полмиллиона и то далеко не факт а те силы что у кацапов есть будут просто-напросто уничтожены ,но учитывая кретинизм лаптей и Чернобаевский синдром ,вполне возможно что они просто решили подохнуть ...да ну и хер с ними ....
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20.03.2022 12:51 Відповісти
о! если Белоруссия открыто ввяжется в конфликт рф - Украина, то это уже будет участием третьей стороны, что развязывает руки для вступления в конфликт других союзных Украине государств. Например, Польши и/или Великобритании.
Так что ждем. Пусть только не забудут военный оркестр прихватить, а то кацапский где-то затерялся.
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20.03.2022 12:54 Відповісти
Тут как посмотреть . Они же войдут в кацапской форме , и под кацапским команндованием . И Таракан в любом случае будет кричать - НЕ МОИ.
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20.03.2022 13:35 Відповісти
4 рази брали переправу..6 разів аєродром
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20.03.2022 12:54 Відповісти
Для повного венігрету не вистачає білоруського м'яса 🙁
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20.03.2022 12:58 Відповісти
********** желает с собой забрать в могилу лукашила и белорусов побольше. Ну что белорусы нежили свободно, надо теперь умирать за престарелых вечных маньяков.
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20.03.2022 13:00 Відповісти
скоро подьедем на подмогу. все будет ок 👍👍👍. путлер капут 👎👎👎 🦴🦴🦴💥💥💥
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20.03.2022 13:00 Відповісти
- как обстановка на Украине?
- товарищ генерал, наши войска героически отступают.
- а что бандэровцы?
- бандэровцы позорно за нами гонятся.
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20.03.2022 13:03 Відповісти
Лукашенко - труп, как и *****. Только он ещё об этом не знает. На что этот недоделаный бульбофюрер надеется?
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20.03.2022 13:03 Відповісти
За это время можно было Париж захватить, а они всё готовятся. Но на НАТО куйло не нападёт - ему ссыкотно превратиться в ядерный пепел не меньше, чем Байдену с Джонсоном.
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20.03.2022 13:04 Відповісти
НАТА и без ядерного пепла за две-три недели раскатает парашу в блин с воздуха. Технологии, особенно в авиации, просто несопоставимы. Если наши самолёты и ПВО, ещё советские, хоть и с потерями, но продолжают сражаться, то что кацапы противопоставят самолётам пятого поколения с АФАР, противорадиолокационным ракетам, разведке ДРЛО и из космоса? После выноса ПВО и истребительной авиации начнется избиение тысячами Томагавков, а также точечные удары с беспилотников.
Через некоторое время делегация союзников на Т-64 и Абрамсах приедут в Воронеж принимать капитуляцию
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20.03.2022 17:21 Відповісти
и при всем этом НАТО сс*тся россии...
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20.03.2022 20:23 Відповісти
Наступ на Київ? Це самогубство для тих кацапів, шо не здохли до цього. Хоча стратегія "бабы исчо наражают" там завжди в тренді.
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20.03.2022 13:05 Відповісти
В Генштабе паникеры и дилетанты. Люся Арестович ещё позавчера сказал что это больные фантазии Главного Полковника страны Гриценко. Так , что киевляне могут расслабиться
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20.03.2022 13:30 Відповісти
За всіма ознаками - цей тиждень має стати ВИРІШАЛЬНИМ, вирішальним у плані перелому ходу війни в сторону безповоротнього і остаточного знищення рашистьсько - білорашистських ударних угруповань і поступового переходу ЗСУ до наступальних дій по усім напрямкам. Перемога хоч і не буде настільки швидкою - як би нам того хотілось, але вона ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ ЗА НАМИ!!! Так, буде важко, але ми встоїмо без жодних сумнівів, бо ше ніколи і нікому не вдавалось перемогти єдиний НАРОД, єдину НАЦІЮ, і до рашопадлів почало поступово доходити : вони воюють не просто із ЗСУ - вони воюють з УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ!💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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20.03.2022 15:18 Відповісти
 
 