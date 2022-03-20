Найбільш дружніми українці називають Польщу, Литву, Британію, США, щонайменше до двох держав ЄС мають сумнів, – опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Громадяни України вважають однозначними ворогами Білорусь та Китай, а друзями – практично всі держави ЄС, про які їх питають, але щодо Угорщини та меншою мірою Німеччини результати опитування вирізняються.
Про це свідчать результати репрезентативного опитування громадян України, оприлюднені соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Щодо ставлення до Росії є абсолютний національний консенсус. Її 95% громадян вважають "однозначно ворожою", ще 3% - "скоріше ворожою", ще по 1% обрали відповіді "нейтральна" та "важко відповісти". Білорусь 52% та 32% вважають "однозначно" та "скоріше" ворогом.
Серед друзів України у часи війни лідерство впевнено обійняла Польща – 79% назвали її "однозначно дружньою", ще 17% "скоріше дружньою" (сумарно 96%).
Серед інших західних союзників українці виділили Литву, Британію, США (85%, 86%, 88% назвали їх "дружніми", 0%, 1%, 2% - "ворожими", відповідно).
Усі інші держави ЄС на НАТО, що фігурують в опитуванні, також мають значну перевагу позитивного ставлення, але дві держави ЄС вирізняються із загалу.
Найбільшими є проблеми у ставленні українців до Угорщини. 12% вважають її ворожою державою, 45% - дружньою (зокрема, лише 13% - "однозначно дружньою"). Варто зауважити, що в Угорщині теж є неоднозначне ставлення до України. Зокрема, черть виборців правлячої партії Угорщини звинувачують у війні Україну.
Суттєво кращим, але теж небезпроблемним є ставлення українців до Німеччини. 6% назвали її ворогом, 57% вірять, що вона є другом, 33% вважають нейтральною.
Нарешті, українці мають сумнів у дружності Грузії – у це вірять лише 54%, 6% вважають ворогом.
Опитування проведене 18 березня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонного інтерв’ю. Вибірка – 1000 респондентів.
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А після аннексії Криму і війни в Донбасі, Меркельша побудувала ПП-2 і по максимуму підняла бізнес з кацапами.
Усе ж зелоботи не дарма свою кістку отримують
И про Израиль интересно (кстати, госпиталь вчера отправили - https://mignews.ua/news/health/v-ukraine-otpravitsya-delegaciya-medikov-iz-izrailya.html
лика допомога не рахуючи Бйрактари.