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війна (56290) опитування (1403) рейтинг (696)

Найбільш дружніми українці називають Польщу, Литву, Британію, США, щонайменше до двох держав ЄС мають сумнів, – опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Громадяни України вважають однозначними ворогами Білорусь та Китай, а друзями – практично всі держави ЄС, про які їх питають, але щодо Угорщини та меншою мірою Німеччини результати опитування вирізняються.

Про це свідчать результати репрезентативного опитування громадян України, оприлюднені соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Щодо ставлення до Росії є абсолютний національний консенсус. Її 95% громадян вважають "однозначно ворожою", ще 3% - "скоріше ворожою", ще по 1% обрали відповіді "нейтральна" та "важко відповісти". Білорусь 52% та 32% вважають "однозначно" та "скоріше" ворогом.

Серед друзів України у часи війни лідерство впевнено обійняла Польща – 79% назвали її "однозначно дружньою", ще 17% "скоріше дружньою" (сумарно 96%).

Читайте також: 85% українців підтримують створення союзу з Польщею та Британією, 72% - інтеграцію України з НАТО, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Серед інших західних союзників українці виділили Литву, Британію, США (85%, 86%, 88% назвали їх "дружніми", 0%, 1%, 2% - "ворожими", відповідно).

Усі інші держави ЄС на НАТО, що фігурують в опитуванні, також мають значну перевагу позитивного ставлення, але дві держави ЄС вирізняються із загалу.

Найбільш дружніми українці називають Польщу, Литву, Британію, США, щонайменше до двох держав ЄС мають сумнів, – опитування Рейтингу 01

Найбільшими є проблеми у ставленні українців до Угорщини. 12% вважають її ворожою державою, 45% - дружньою (зокрема, лише 13% - "однозначно дружньою"). Варто зауважити, що в Угорщині теж є неоднозначне ставлення до України. Зокрема, черть виборців правлячої партії Угорщини звинувачують у війні Україну.

Суттєво кращим, але теж небезпроблемним є ставлення українців до Німеччини. 6% назвали її ворогом, 57% вірять, що вона є другом, 33% вважають нейтральною.

Нарешті, українці мають сумнів у дружності Грузії – у це вірять лише 54%, 6% вважають ворогом. 

Читайте також: У перемогу вірять 93% українців, проти перемир’я виступають 89%, - опитування

Опитування проведене 18 березня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонного інтерв’ю. Вибірка – 1000 респондентів.
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Топ коментарі
+15
после войны с германией нужно менять форму отношений и её возможностей с бизнесом в Украинеэ.есть чем заменить и это тнужно будет сделать.германия несёт часть ответственности,что ситуация докатилась до войны и тут не нужно притворяться.что гермакния нипричём
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20.03.2022 13:18
+10
Ще і Болгарія, Італія та Франція не далеко відійшли від Німеччини та Угорщини. Мовчать Іспанія та Португалія.
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20.03.2022 13:18
+10
Германия является не только спонсором государства оккупанта и террориста , но и адвокатом . И она обязана нести ответственность за свои преступные деяния .
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20.03.2022 13:21
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после войны с германией нужно менять форму отношений и её возможностей с бизнесом в Украинеэ.есть чем заменить и это тнужно будет сделать.германия несёт часть ответственности,что ситуация докатилась до войны и тут не нужно притворяться.что гермакния нипричём
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20.03.2022 13:18 Відповісти
Германия является не только спонсором государства оккупанта и террориста , но и адвокатом . И она обязана нести ответственность за свои преступные деяния .
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20.03.2022 13:21 Відповісти
Меркельшу, стару суку, треба судити як посібницю *****.
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20.03.2022 13:34 Відповісти
До Меркель ще був Шрёдер, саме йогодружба і зв'язки з пуйлом в багато в чому і є тою базою відношення Німеччини до України…
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20.03.2022 14:29 Відповісти
За Шредера ***** ні на кого не нападало.
А після аннексії Криму і війни в Донбасі, Меркельша побудувала ПП-2 і по максимуму підняла бізнес з кацапами.
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20.03.2022 15:48 Відповісти
Ще і Болгарія, Італія та Франція не далеко відійшли від Німеччини та Угорщини. Мовчать Іспанія та Португалія.
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20.03.2022 13:18 Відповісти
Болгарія до кінця року відмовиться від кацапського газу.
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20.03.2022 13:33 Відповісти
Там пів-країни навіть централізованого опалення не має- далі пояснювати?
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20.03.2022 13:41 Відповісти
"Асвабаділі", *****... Ну не дебіл той пуйло?
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20.03.2022 13:19 Відповісти
"Громадяни України вважають однозначними ворогами Білорусь та Китай ". А на графіку 63% - вважають Китай нейтральним. Мутно якось
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20.03.2022 13:19 Відповісти
Да всі балтійські країни нас підтримують. На політичному рівні як мінімум! І по закриттю неба, і по інших питаннях. А по зброї і ресурсах, то вони маленькі, в них самих не багато цього добра!
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20.03.2022 13:20 Відповісти
в опитуванні участі не довелось взяти, але з результатами погоджуюсь.
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20.03.2022 13:20 Відповісти
А Ізраїль?
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20.03.2022 13:26 Відповісти
Угорщина чому такі мразі, до речі?
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20.03.2022 13:32 Відповісти
просто мрази,такими родились
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20.03.2022 15:17 Відповісти
Ці відповіді на опитування здебільшого стосуються керівництва тих країн, а не населення.
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20.03.2022 13:41 Відповісти
Відверто прокацапська Грузія вища за Німеччину, а Туреччина, яка й досі не застосмувала жодних санкцій проти окупанта - вища за Францію...
Усе ж зелоботи не дарма свою кістку отримують
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20.03.2022 13:41 Відповісти
Саньок, а хто закрив для рашки проливи? Включай мозок!
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20.03.2022 14:29 Відповісти
Сірожа, проливи мають закриватися у випадку війни, але турки їх закрили для всіх військових кораблів, окрім приписаних до портів Чорного моря, і лише тоді, коли кацапи завели сюди усе що могли.
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20.03.2022 18:18 Відповісти
Чого в опитуванні нема Латвії, Естонії, Португалії (з одного боку) та Італії, Іспанії (з іншого)?
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20.03.2022 13:48 Відповісти
Швеція теж дружня до України. Теж допомогає.
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20.03.2022 13:57 Відповісти
А Нидерланды?

И про Израиль интересно (кстати, госпиталь вчера отправили - https://mignews.ua/news/health/v-ukraine-otpravitsya-delegaciya-medikov-iz-izrailya.html
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20.03.2022 14:25 Відповісти
А где КАНАДА ???
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20.03.2022 14:27 Відповісти
Израиль забыли. После суток издевательства и депортации наших беженцев с детьми в Польшу надо соответственно отнестись к государству израиль.
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20.03.2022 14:50 Відповісти
У світлі цих даних щодо ставлення мад'ярів до України можу із цілковитою впевненністю сказати : доки угорщина з їх ********* є членом NATO - в України немає ніяких шансів доєднатись до цього альянсу(бо ж рішення про вступ нових членів приймається на основі повного КОНСЕНСУСУ). А ще до того мад'яри мають територіальні претензії до України - які вони намагаються вирішити на гібридний рашистський манір: способом розпалювання сепаратистських настроїв серед етнічних угорців що мешкають на Закарпатті, роздачею їм свого громадянства всупереч нашому законодавству. Висновок такий : якщо Україна прагне до членства у НАТО - треба нашим дипломатам на усіх рівнях міжнародної взаємодії із заходом просувати ідею кардинального реформування структури і доктрини альянсу(насамперед таку ініціативу мають просувати і підтримати США) - щоб звільнити НАТО від *************** "баласту" і зробити його гнучким і дійсно дієвим інструментом стримування та балансування сил. (бо натепер НАТО має такий неефективний механізм реагування - шо допоки вони б тільки "зібрали консультації" щодо задіяння 5 статті Статуту, а потім ще почали б думати як розгорнути основні сили, потенційний ворог(та сама параша )вже встиг би знищити сили швидкого реагування і захопити стратегічні плацдарми, і про це давно кажуть фахові військові експерти)
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20.03.2022 15:03 Відповісти
В тех странах, где в кабельных и спутниковых сетях показывают пропагандистские российские каналы, в тех странах ваты полным полно. Зомбируются любые народы доказано Кремлем.
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20.03.2022 15:09 Відповісти
А есть ли международные телеканалы у Украины?
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20.03.2022 15:10 Відповісти
у меня в пакете есть
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20.03.2022 15:18 Відповісти
Ердоган перекрив протоку . Це дуже велика допомога , інакше московити з кораблів нищили би М Миколаїв , Одесу , Херсон Я думаю що це дуже ве
лика допомога не рахуючи Бйрактари.
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20.03.2022 15:48 Відповісти
 
 