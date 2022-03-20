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На Київщині на час війни заборонили використовувати відеореєстратори

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

відеореєстратор

На Київщині на час війни автомобілістам заборонили використовувати відеореєстратори.

Про це повідомила Вишгородська районна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"З метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання відеореєстраторів в авто, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони!" - йдеться у повідомленні.

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давно пора. не надо кацапов информацией снабжать
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20.03.2022 13:18 Відповісти
Потрібно по всій Україні заборонити.
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20.03.2022 13:49 Відповісти
я й до забороны наводив камеру в потолок коли проезжав БП, давно потрiбно було ввести цю заборону.
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20.03.2022 13:21 Відповісти
радостная весть, жириновский сдыхает-
Известия»: состояние лидера ЛДПР Жириновского ухудшилось, у него начался сепсис
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20.03.2022 13:37 Відповісти
кабыздох начинает распевку, готовясь встретить ))
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20.03.2022 13:45 Відповісти
Тільки зараз дійшло... а у 2015 році за те що ми відбирали рації дальнього діапазону, та забороняли відеореєстратори у зоні АТО аваков та прокурори намалювали статтю
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20.03.2022 14:12 Відповісти
Мене це страшенно бісить - робити селфі на блокпостах заборонено, але любий таксист з реестратором "здасть" за кілька годин всю оборонну структуру любого міста...
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20.03.2022 14:14 Відповісти
Есть дебилы которые в военное время снимают всё на регистраторы?
Я и все мои знакомые свои оставили в гараже при появлении первого же блокпоста.
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20.03.2022 17:00 Відповісти
 
 