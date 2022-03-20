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Найближчим часом ворог може здійснити спробу форсування р. Ірпінь, - голова ОВА Павлюк про ситуацію навколо столиці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ірпінь

Основним завданням ворога залишається оточення/захоплення міста Київ з північного та північно-західного напрямків.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування р. Ірпінь.

"Ворожі угруповання проводять ротацію та доукомплектацію складу. Активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Загарбник намагається налагодити логістику. Йде неприцільний, хаотичний обстріл житлових масивів та інфраструктури населених пунктів поблизу столиці", - йдеться у повідомленні.

Також Павлюк уточняє, що в усіх районах продовжується робота з нарощування оборони. Сили оборони – в підвищеній боєготовності.
Зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

"Ситуація складна, але контрольована, - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині триває активна фаза, - голова ОВА Павлюк про бої навколо столиці

Далі Павлюк більш детально зупиняється на огляді ситуації в столичному регіоні:

Білоцерківський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бориспільський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Бучаський район.
❌Макарівка під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом ворога.
❌Ірпінь, Буча, Гостомель, Мощун - також під обстрілами
❌У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах – переміщення ворога. Інфраструктура зруйнована.
❌Бучанська та Немішаєвська громади - ворог окопався
❌Гостомель та Ірпінь - ідуть бої.

Броварський район.
❌На території Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської - ворожа техніка.

Вишгородський район.
❌ Ворог градами обстріляв с.Нові Петрівці.
❌В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.
❌Славутич повністю ізольований.

Обухівський район. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Фастівський район. Ситуація контрольована. Громада приймає біженців. Лікарні приймають поранених.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
ЛАПАТНІКІ МАЮТЬ ВСІ ШАНСИ ПОБАЧИТИ ДНО РІЧКИ ІРПІНЬ...
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20.03.2022 13:18
+13
Німці в 1941 році були розумнішими за ординців. В серпні 1941 року спробували форсувати Ірпінь і потім полізли з іншого боку, бо тут не змогли пройти. У поймі всі ординські танки загрузнуть, бо там торфяники з водою. Тим більше, що ці придурки ще на самому початку зруйнували дамбу, яка перекачувала воду з річки Ірпінь у Київське море. Тепер вода річки заливає пойму. І з кожним днем потепління для орків ситуація в цьому плані погіршується. Коли вони дамбу підірвали, я подумав, що вони через Ірпінь лізти не збираються. Бо який ідіот собі поперек дороги створює додаткові перешкоди? Орда створює. Коли торф кілька років тому у поймі горів у спеку, то сморід у Києві стояв не абиякий і у торфі мінометні міни і снаряди з минулої війни розпечені вогнем вибухали. А тепер ще й дохлою ордою смердітиме.
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20.03.2022 13:38
+6
Соми і раки наїдяться
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20.03.2022 13:23
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ЛАПАТНІКІ МАЮТЬ ВСІ ШАНСИ ПОБАЧИТИ ДНО РІЧКИ ІРПІНЬ...
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20.03.2022 13:18 Відповісти
Соми і раки наїдяться
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20.03.2022 13:23 Відповісти
Не форсирует, а пойдет ко дну.
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20.03.2022 13:20 Відповісти
Село Мощун? 5-й раз? Чекаємо!
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20.03.2022 13:22 Відповісти
Так більше нема де- та сама Чорнобаївка.
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20.03.2022 13:23 Відповісти
Таки варто вводити військову цензуру на чай війни.
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20.03.2022 13:22 Відповісти
час*
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20.03.2022 13:25 Відповісти
Так в києво-святошинському районі всі місцеві вже в курсі тактики орків. Ще можна спробувати десант на Гостомельський аеродром висадити...
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20.03.2022 13:40 Відповісти
Е ні - Чорнобаївку не чіпати - то святе.
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20.03.2022 13:52 Відповісти
Резерви вперед.
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20.03.2022 13:31 Відповісти
Німці в 1941 році були розумнішими за ординців. В серпні 1941 року спробували форсувати Ірпінь і потім полізли з іншого боку, бо тут не змогли пройти. У поймі всі ординські танки загрузнуть, бо там торфяники з водою. Тим більше, що ці придурки ще на самому початку зруйнували дамбу, яка перекачувала воду з річки Ірпінь у Київське море. Тепер вода річки заливає пойму. І з кожним днем потепління для орків ситуація в цьому плані погіршується. Коли вони дамбу підірвали, я подумав, що вони через Ірпінь лізти не збираються. Бо який ідіот собі поперек дороги створює додаткові перешкоди? Орда створює. Коли торф кілька років тому у поймі горів у спеку, то сморід у Києві стояв не абиякий і у торфі мінометні міни і снаряди з минулої війни розпечені вогнем вибухали. А тепер ще й дохлою ордою смердітиме.
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20.03.2022 13:38 Відповісти
тож на то вони і придурки, що створюють самі собі проблеми. А нам від того краще, головне щоб резерви були на їх відправку на концерт до кобзона
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20.03.2022 13:48 Відповісти
Не подведите. Нам нужно еще пару МТУ-90. Только там аккуратнее с нашей техникой, ничего не поломайте и не помните, а то у нас сейчас нет времени за вами ремонтировать.
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20.03.2022 13:43 Відповісти
"Коли Бог бажає покарати грішника - він лишає його розумна"
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20.03.2022 13:56 Відповісти
А кацапські трупи по течії куди допливуть?
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20.03.2022 13:57 Відповісти
Ірпінь, притока Дніпра, Дніпро впадає у Чорне море, а воно вважається басейном Атлантичного океану. Навряд чи допливуть аж туди, але до Кримського каналу можуть.
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20.03.2022 16:40 Відповісти
Так по тому ПАНТОННОМУ МОСТУ точкой У можно бахнути ? Вони мабудьмають ограничену кількість пантонів
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20.03.2022 15:54 Відповісти
Там, кажуть, вацапи дамбу знищіли, Ірпінь розлився аж до повені. Кажуть, що селам не айс, але про форсування його ворогом тепер можна не турбуватися. Сьогодні десь в ФБ бачила. Якщо знайду карту, покажу.
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20.03.2022 15:59 Відповісти
 
 