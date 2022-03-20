Аварійні бригади ДТЕК за дві години повернули електрику у 350 будинків в Києві
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Учора аварійні бригади ДТЕК оперативно, протягом двох годин, повернули електропостачання в 350 житлових будинків на Мінському масиві та Оболоні.
про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДТЕК Київські енергомережі.
"Вони були знеструмлені через пошкодження лінії внаслідок бойових дій на околицях столиці. Знову зі світлом майже 46,5 тисяч сімей.
Наші бригади цілодобово на змінах вже 25-ту добу, щоб лагодити мережі та виконувати аварійні заявки від клієнтів", - сказано в повідомленні.
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Fndrew
показати весь коментар20.03.2022 13:38 Відповісти Мені подобається 0
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