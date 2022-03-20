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Київ (13828) електроенергія (1904) ДТЕК (546)

Аварійні бригади ДТЕК за дві години повернули електрику у 350 будинків в Києві

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

дтек

Учора аварійні бригади ДТЕК оперативно, протягом двох годин, повернули електропостачання в 350 житлових будинків на Мінському масиві та Оболоні.

про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДТЕК Київські енергомережі.

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"Вони були знеструмлені через пошкодження лінії внаслідок бойових дій на околицях столиці. Знову зі світлом майже 46,5 тисяч сімей.

Наші бригади цілодобово на змінах вже 25-ту добу, щоб лагодити мережі та виконувати аварійні заявки від клієнтів", - сказано в повідомленні.

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Т.е. оборванный кабель соединяли 2 часа?) Зато скрупулёзно подсчитали кто на нем запитан)
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20.03.2022 13:38 Відповісти
 
 