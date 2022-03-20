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Війна може тривати місяцями, однак зміна балансу сил відбудеться приблизно за тиждень, – Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ходжес

Уже через тиждень окупаційні війська виснажаться. Однак це не означає, що війна закінчиться через 7 днів. Російські військові через тиждень ще будуть здатні обстрілювати міста ракетами.

 Про це в інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказав генерал, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

Однак через 7 днів окупанти не зможуть взяти Київ чи Одесу. Тоді баланс сил зміниться повністю, а переваги України, зокрема логістична підтримка, покращаться.

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"Це (війна. – Ред.) може тривати місяцями. Однак вирішальний етап, коли відбудеться зміна балансу сил, думаю, відбудеться приблизно за тиждень", – наголосив Ходжес.

Саме тому, як вважає генерал, дуже важливо, щоб Захід забезпечив все, про що попросила Україна, якомога швидше.

"Як сказав ваш президент (Володимир Зеленський – 24 канал) в Конгресі, що ми (Захід. – Ред.) маємо забезпечити вас усіма нагальними речами", – зауважив екскомандувач армії США.
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Топ коментарі
+26
Главное, присматривать за армией бульбингема, как только они границу перейдут, сразу в расход всех.
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20.03.2022 13:35
+23
Самолёты,да ПВО надо.
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20.03.2022 13:33
+16
а ізраїль десятиліття обороняється від флоту, авіації і ядерної держави? а в Україні є ядерна зброя, як в Ізраїлі?

не треба порівнювати хєр з пальцем! Ізраїль проти ********* злився би за 48 годин!!!
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20.03.2022 13:59
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Самолёты,да ПВО надо.
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20.03.2022 13:33 Відповісти
Заспокоїв! Вони й не припиняли обстрілювати. Сирена саме зараз виє, і так майже кожної години.
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20.03.2022 13:35 Відповісти
Ну, рано или поздно у них кончатся ракеты. Они истратили уже больше трех четвертей своего запаса. если еще получится получить системы пво, то вообще все наладится.
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20.03.2022 13:40 Відповісти
Не закончатся, так как была инфа, что они перевели заводы по изготовлению ракет на круглосуточный режим работы. Уменьшиться интенсивность может - тут согласен.
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20.03.2022 14:57 Відповісти
Це чинники, які посилюються з часом та чим далі грають на нас:
- нестача в москалів закордонних комплектуючих для ракет та майже всіх видів ******** зброї;
- саботаж та розлад як військової, так і цивільної системи управління рашки, оскільки їхні еліти та керівний клас звикли функціонувати в умовах надприбутків від експорту та розпилу необмежених держбюджетних, держмонопольних коштів, коштів тіньових фінансових "басейнів", а на воєнний комунізм вони не підписувались;
- втома від війни та не розуміння її мети серед московицького суспільства, чи то радше стада і, як наслідок, нестача мобілізованого м'яса.
Руйнівні для ворога наслідки цих чинників можуть проявитись лавиноподібно. Тому, терпімо та борімось, а за історією не стане. Вона невдовзі потішить нас карколомними перемогами.
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20.03.2022 16:20 Відповісти
Сирена - це не обстріли, яких останні день-два значно поменшало
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20.03.2022 13:52 Відповісти
А шо це? Заклик всім лягати спати?
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20.03.2022 14:00 Відповісти
Сирена оповіщає, що у сторону міста де вони увімкнулися щось летить і більше нічого.
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20.03.2022 14:06 Відповісти
Особисто я на сирени ніяк не реагую, а після тижня у селі під обстрілами і на вибухи теж
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20.03.2022 14:08 Відповісти
Я теж не реагую, особливо після того, як без сирени у 500 метрах від мого будинку бахнуло дві бімби, а за день до цього трохи далі, теж без сирени, було два вибухи.
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20.03.2022 14:18 Відповісти
Яке місто?
Що значить бомби і вибухи?
Ви впевнені, що то саме бомби були, а не артилерійські снаряди?
Вибух може бути від підриву закладеної вибухівки чи наїду на міну.

До чого тут сирена, *****???
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20.03.2022 14:22 Відповісти
Заспокойся, ********* будеш на свою жінку!

Так, я впевнена, шо то були бомби.
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20.03.2022 15:48 Відповісти
"Яке місто?"

Ага, може тобі, чмо лапатнє ще назву вулиці і номер будинку сказати?

УЗКІЙ КАРАБЛЬ - ІДІ НАХ#Й!!!
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20.03.2022 15:50 Відповісти
Звернися до психіатра
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20.03.2022 16:02 Відповісти
Нічого дивуватись. Серед ботів, зазвичай, лише відморожені довбодятли
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20.03.2022 16:20 Відповісти
Слава ЗСУ!! Слава Украине! Раз сирена воет и ничего не упало с неба. то это ж уже хорошо. Может где то ей(ракете) не дали долететь. Только не перекрутите мои слова. что *воет сирена* -это хорошо! А то у всех сейчас нервы начинают по-тихоньку сдавать. Слава Украине!
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20.03.2022 14:21 Відповісти
Главное, присматривать за армией бульбингема, как только они границу перейдут, сразу в расход всех.
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20.03.2022 13:35 Відповісти
Война может длиться месяцами - это самое важное и самое ужасное. И изменение баланса сил добавлено лишь, чтобы подсластить пилюлю.
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20.03.2022 13:38 Відповісти
Израиль живёт в состоянии войны десятилетиями.
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20.03.2022 13:46 Відповісти
а ізраїль десятиліття обороняється від флоту, авіації і ядерної держави? а в Україні є ядерна зброя, як в Ізраїлі?

не треба порівнювати хєр з пальцем! Ізраїль проти ********* злився би за 48 годин!!!
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20.03.2022 13:59 Відповісти
У нас нет ресурсов месяцами сдерживать лезущую орду зомби. Какие, на хер, месяцы, с такими обстрелами мирных городов? Вы бы лучше свои жопы сытые подняли и ***** второй фронт открыли, а не рассуждали тут.
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20.03.2022 13:44 Відповісти
ресурсы - дело запада, от нас только организация обороны и воля к победе!
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20.03.2022 13:49 Відповісти
Запад нам даст солдат на замену погибших? Защитит наши города от разрушений? Эти ссыкуны даже небо не способны закрыть, что бы дети не гибли! Они, твари зажравшиеся, статистику только ведут, сколько война продлится, да сколько ракет выпущено, а у нас - люди гибнут! Хорошо вести статистику, прикрываясь спинами украинских детей! Позорище просто.
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20.03.2022 13:53 Відповісти
США не має кордонів з рф. Це наша доля, будь воно ...
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20.03.2022 13:55 Відповісти
США має кордони з Мордором, але тільки на Алясці =)
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20.03.2022 14:04 Відповісти
А ! Точно ...
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20.03.2022 14:13 Відповісти
У них нет человеческих ресурсов так же продолжать лезть, уже собирают по всему мордору остатки боеспособных. У них плохо с логистикой (доставкой горючего, еды медикаментов), сейчас пытаются наладить пути пополнения. Но это и наши понимают, делается всё чтобы разрушать эти пути. Такое будет заставлять их лезть в атаку, а мы будем крошить...
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20.03.2022 14:04 Відповісти
він це говорив тиждень назад
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20.03.2022 13:56 Відповісти
Це очевидно і було зрозуміло з самого початку..., як НАТО, США Великобританія гаранти по будапешту, нас відверто кинули з закритим небом....
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, Сирії, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго...
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20.03.2022 14:04 Відповісти
можу погодитись тільки частково...
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20.03.2022 14:55 Відповісти
Я повірю, що змінився баланс сил лише тоді коли, припиняться обстріли Харькова, Сум, Чернігова, Мариуполя і Україна почне топити ракетні крейсера РФ в чорному морі... а покия бачу лише наступне...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60750621

Оточити та знищувати. Тактика облоги Росії у Сирії та Україні
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20.03.2022 14:00 Відповісти
ODNAKO послухай, Zелене, нащо ти постиш одне й теж посилання у всіх темах? З натяком, що все пропало, мовляв, буде як в Сирії?? Українська Армія не дасть зробити, як в Сирії, не бздо... А по-друге, щоб закінчились обстріли наших міст Україні треба багато різної високотехнологічної зброї (протитанкові ракетні комплекси, крилаті ракети, комплекси ППО і т.ін.) За те, що ми зараз не маємо вдосталь такої зброї, можна завдячити тій шоблі, котра вже 3 роки під приводом заглядування в очко *****, нібито задля "миру", гальмували всі ракетні програми і по крилатим ракетам Нептун і по модернізованим ракетним комплексам Вільха і по ПТРК Стугна і Корсар... Це вони скорочували чисельність Армії та банкрутили танковий завод Малишева ... А тепер українські вояки та цивільні платять власними життями за злочинну бездіяльність та непрофесіоналізм "какіхразніц", котрі вміють лише відосікі запілівать та на НАТО скаржитись, в унісон з ****** ...
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20.03.2022 15:33 Відповісти
харьков, марик - это уже 2ое алеппо
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20.03.2022 20:09 Відповісти
Ша зрадое..ы
Победа будет за нами, враг будет разбит, уже в конце марта ВСУ перейдёт к более широким контрнаступательным действиям, а там и погонит вражин к границе.
А вы тут всё так же будете ныть.
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20.03.2022 14:00 Відповісти
Выгнать бы уже оккупантов обратно в немытую рассею.
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20.03.2022 14:09 Відповісти
В Китай.
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20.03.2022 14:12 Відповісти
І замкнути б всі двері з тієї помийки на ключ. Нехай сидять собі в 15му столітті, якщо не можуть жити, як всі, в 21.
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20.03.2022 14:22 Відповісти
смотрим карты наступательных действий,идут по Днепру,все остальное болтовня
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20.03.2022 14:11 Відповісти
карты где купил ?
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20.03.2022 14:20 Відповісти
это по игральным спец...
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20.03.2022 16:12 Відповісти
в сентябре закончится
А сейчас нужно Мариуполь деблокировать
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20.03.2022 14:19 Відповісти
я хотів би помилитись, але мені здається, що війна триватиме ще не місяцями, а роками. Як в Афганістані. Можливо з якимись перемир'ями, але вони лише продовжать конфлікт. Доки не буде знищена Росія, у нас не буде миру. А доки ми не помстимось, не буде миру у нас в душі. Але це скоріше завдання для наших синів і онуків.
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20.03.2022 14:20 Відповісти
Не буде війни роками, буде ********** капець.
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20.03.2022 14:25 Відповісти
Они это уже вторую неделю говорят. Ракет может у них и мало а вот совковых бомб дохера и больше.
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20.03.2022 14:43 Відповісти
Нащо воно нам та орда роками. Хлопці наші їх перемелють та й підем садить картоплю.
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20.03.2022 16:31 Відповісти
 
 