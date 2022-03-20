Війна може тривати місяцями, однак зміна балансу сил відбудеться приблизно за тиждень, – Ходжес
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уже через тиждень окупаційні війська виснажаться. Однак це не означає, що війна закінчиться через 7 днів. Російські військові через тиждень ще будуть здатні обстрілювати міста ракетами.
Про це в інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказав генерал, екскомандувач армії США в Європі Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.
Однак через 7 днів окупанти не зможуть взяти Київ чи Одесу. Тоді баланс сил зміниться повністю, а переваги України, зокрема логістична підтримка, покращаться.
"Це (війна. – Ред.) може тривати місяцями. Однак вирішальний етап, коли відбудеться зміна балансу сил, думаю, відбудеться приблизно за тиждень", – наголосив Ходжес.
Саме тому, як вважає генерал, дуже важливо, щоб Захід забезпечив все, про що попросила Україна, якомога швидше.
"Як сказав ваш президент (Володимир Зеленський – 24 канал) в Конгресі, що ми (Захід. – Ред.) маємо забезпечити вас усіма нагальними речами", – зауважив екскомандувач армії США.
Будь ласка, зачекайте...
- нестача в москалів закордонних комплектуючих для ракет та майже всіх видів ******** зброї;
- саботаж та розлад як військової, так і цивільної системи управління рашки, оскільки їхні еліти та керівний клас звикли функціонувати в умовах надприбутків від експорту та розпилу необмежених держбюджетних, держмонопольних коштів, коштів тіньових фінансових "басейнів", а на воєнний комунізм вони не підписувались;
- втома від війни та не розуміння її мети серед московицького суспільства, чи то радше стада і, як наслідок, нестача мобілізованого м'яса.
Руйнівні для ворога наслідки цих чинників можуть проявитись лавиноподібно. Тому, терпімо та борімось, а за історією не стане. Вона невдовзі потішить нас карколомними перемогами.
Що значить бомби і вибухи?
Ви впевнені, що то саме бомби були, а не артилерійські снаряди?
Вибух може бути від підриву закладеної вибухівки чи наїду на міну.
До чого тут сирена, *****???
Так, я впевнена, шо то були бомби.
Ага, може тобі, чмо лапатнє ще назву вулиці і номер будинку сказати?
УЗКІЙ КАРАБЛЬ - ІДІ НАХ#Й!!!
не треба порівнювати хєр з пальцем! Ізраїль проти ********* злився би за 48 годин!!!
На заході українці це розхідна сировина..., добре що дали зброю, можливо навіть і для ППО. Ризикувати заради нас вони не будуть, якщо тільки не впевняться, що для них ризику немає. Ми би і зброю не дістали, коли б увесь світ не побачив героїзм наших воїнів. Перше дні вони всі дивились і вичікували чи пуцлер часом Київ не візьме. Звичайно східню європейські сусіди із іншого тіста, бо добре пам'ятають кацапських освободітелєй. Без закритого неба війна закінчиться аналогічно тій що вела РФ у Чечні, Сирії, будуть спробі взяти міста, у разі невдачі повторні бомбардування і так по колу, Захід вже отримав все, що йому потрібно, це мотиви для серйозних санкцій, чи Україна залишиться суверенною державо чи ні їм по суті глибоко насрати. Вони раді українському спротиву і ймовірно вірять, що кривава війна можливо похитне правління пуйла, але для нас по суті нічого не поміняється, буде повторна окупація і геноцид українців. Захід зі своїми санкціями, терпеливо чекатиме на голодні бунти в РФ і ймовірну зміну політичних еліт, але весь цей час не принесе для нашої землі нічого доброго...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60750621
Оточити та знищувати. Тактика облоги Росії у Сирії та Україні
Победа будет за нами, враг будет разбит, уже в конце марта ВСУ перейдёт к более широким контрнаступательным действиям, а там и погонит вражин к границе.
А вы тут всё так же будете ныть.
А сейчас нужно Мариуполь деблокировать