УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12073 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 681 13
армія РФ (13455) війна (56290) Росія (47164) Подоляк Михайло (296)

Через провали в наступі РФ застосовує по мирних містах системи "Кинджал" і "Бастіон" та панічно шукає резерви, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Росія панічно шукає резерви живої сили, які можна стягнути в Україну.

Про це повідомив у твітері радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

25-й день війни. Через провали в наступі РФ перейшла до більш руйнівної артилерії: по мирних містах застосовуються системи "Кинджал" і "Бастіон". Також Росія панічно шукає резерви живої сили – стягує все з тихоокеанського напрямку та продовжує вмовляти країни ОДКБ", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це моральна відповідальність тих, хто не стоїть поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах, - Подоляк про план Маршалла для України

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
пуляти ракетами по містах України значно легше чім огрібти кіздюлей ...
показати весь коментар
20.03.2022 13:35
+12
а где Нептуни которие ви делали, кто будет отвечать за ваш саботаж!
показати весь коментар
20.03.2022 13:43
+12
подоляк...не надо бравурных речей...вы там не сдавайте наши позиции на переговорах с ***********, ибо каждая уступка это новые бои, бомбардировки и смерти...
показати весь коментар
20.03.2022 13:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пуляти ракетами по містах України значно легше чім огрібти кіздюлей ...
показати весь коментар
20.03.2022 13:35 Відповісти
рашисты хуже фашистов
показати весь коментар
20.03.2022 13:37 Відповісти
Та один куй, як на мене.
показати весь коментар
20.03.2022 13:47 Відповісти
- зовсім не видно чи справді були такі "ракети" як звиздять московити . Схоже брешуть вкотре підряд.
показати весь коментар
20.03.2022 13:46 Відповісти
"Бастион" вроде исключительно противокорабельный и про него московиты ничего не говорили.
показати весь коментар
20.03.2022 13:59 Відповісти
До сраки жива сила, якщо зброя стара.
показати весь коментар
20.03.2022 13:36 Відповісти
Так само, як і танки, коли є "Джавеліни".
показати весь коментар
20.03.2022 13:51 Відповісти
Количество упоротых дебилов пойти на мясо за ***** резко сокращается.
показати весь коментар
20.03.2022 13:40 Відповісти
а где Нептуни которие ви делали, кто будет отвечать за ваш саботаж!
показати весь коментар
20.03.2022 13:43 Відповісти
- дуже тонке питання , та зараз нічого не зміниться (на жаль)...
показати весь коментар
20.03.2022 13:48 Відповісти
"Ви розєднуєте"!"Не на часі"!
показати весь коментар
20.03.2022 16:31 Відповісти
подоляк...не надо бравурных речей...вы там не сдавайте наши позиции на переговорах с ***********, ибо каждая уступка это новые бои, бомбардировки и смерти...
показати весь коментар
20.03.2022 13:44 Відповісти
ще один експерт фіговий
показати весь коментар
20.03.2022 16:32 Відповісти
 
 