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Путін та Шойгу готуються поповнювати лави окупаційної армії для війни проти України неповнолітніми, - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

юнармія

Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво кремля розглядає можливість залучення до бойових дій 17-18-річних членів російської дитячо-юнацької мілітарної організації "Юнармія".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво Кремля розглядає можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян РФ. Відповідний наказ "Про організацію залучення членів військово-патріотичного громадського руху "Юнармія" до проведення спеціальної операції на території України" підписано міністром оборони РФ Шойгу", - сказано у дописі.

Зазначається, що в наказі йдеться про підготовку звітності потенційного людського резерву віком 17-18 років для залучення до бойових дій у складі окупаційної армії.

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"Вище воєнне керівництво РФ має надати пропозиції стосовно проведення підготовки зазначеного особового складу в найкоротші терміни. Контроль за виконанням наказу покладено на начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Геннадія Жидко", - зазначають у розвідці.

"Юнармія" - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони Російської Федерації. Вона вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

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"Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. З 1943 року учні старших класів в підрозділах "Гітлер'югенду" залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А з вересня 1944 по січень 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат", - констатували у ГУР.
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Топ коментарі
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20.03.2022 14:07
+44
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20.03.2022 14:05
+39
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20.03.2022 14:02
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putin-jugend....gut gut....
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20.03.2022 13:53 Відповісти
Вальдемар - наш рулевой,
вечно ботоксный, значит - молодой
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20.03.2022 13:56 Відповісти
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20.03.2022 14:12 Відповісти
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20.03.2022 14:05 Відповісти
А пУтін в пупок цьомає!😏
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20.03.2022 14:16 Відповісти
Бо він старий збоченець. А ще *****.
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20.03.2022 14:20 Відповісти
І при цьому ще й часто ************...
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20.03.2022 16:18 Відповісти
aber Ukrainische partisanen - puf puf
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20.03.2022 17:44 Відповісти
млять. все больше доказательств за то, что ***** решил полностью утилизировать эрэфию.
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20.03.2022 13:54 Відповісти
Кидати в топку війни підлітків путлер'югенду, це вже агонія рашистського режиму.
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20.03.2022 15:58 Відповісти
коли довго триндиш про розіп'ятого мальчіка, згодом сам починаєш вірити

майбутні розіп'яті мальчики та дєвочки
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20.03.2022 13:54 Відповісти
Свиноматки радісно плещуть в долонькі. Головне щоб на цукор фублей вистачило, а лічинки то таке, наплодять
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20.03.2022 13:55 Відповісти
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20.03.2022 14:02 Відповісти
гитлерюгент! Так такое вже було
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20.03.2022 13:56 Відповісти
Путлерюгент
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20.03.2022 14:20 Відповісти
jugenD.
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20.03.2022 17:46 Відповісти
Проорал😸
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20.03.2022 14:01 Відповісти
поди назовут Молодой Гвардией и кинут как всегда на убой .
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20.03.2022 14:02 Відповісти
Юнармия же. Давно такая контора есть.
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20.03.2022 14:03 Відповісти
Бессмысленная мера, судя по всему чисто пропагандисткая
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20.03.2022 14:02 Відповісти
Починається саме цікаве з життя одноклітинних😀 ваш вихід, мамаші з раші. Чи в гонитві за цукром ніколи?
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20.03.2022 14:02 Відповісти
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20.03.2022 14:07 Відповісти
Кончені виродки.
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20.03.2022 14:03 Відповісти
Гітлерюгент посилали захищати Берлін, коли остаточно зрозуміли що настав КАПУТ!
Рашка обісралася коли ще ніхто її кордонів навіть не перетнув.
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20.03.2022 14:05 Відповісти
Там уже был фольксштурм. И, если верить новостям, на дамбабе уже набирают 65-летних.
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20.03.2022 14:10 Відповісти
Там столько не живут.
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20.03.2022 14:24 Відповісти
"Хватит дамбить Бомбас!"
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20.03.2022 14:52 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.03.2022 14:05 Відповісти
**** из 150 миллионов населения они не могут набрать пополнения что подсвинков своих хотят на убой вести у них ведь есть есть еще не тронутый резерв - тиктокеры , инстограмщики и прочая шваль
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20.03.2022 14:05 Відповісти
Цыганское радио работает, дурних нема.
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20.03.2022 14:10 Відповісти
А КаВееНщиків скільки.
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20.03.2022 14:14 Відповісти
А может их совсем не столько сколько они говорят? 👎😁 мёртвые души читали?☠
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20.03.2022 14:16 Відповісти
Чому може? Ще до 2014р. офіційні рашистські структури волали, що велика смертність і мала народжуваність. Криком кричали, що через 10 років буде повна жопа с кількістю населення, майже кожен місяць в них зникають населені пункти, бо там нікому жити. Хоч офіційна статистика до 2014р. доповідала про 140 мільйонів населення, але альтернативні підрахунки доводили, що вже менше 90 мільйонів. С окупацією Криму і частини Донбасу, де жили до окупації 2 і 6 мільйонів українських громадян, кремліни почали малювати зростання "свого" населення до 146 мільйонів, автоматично зачисляючи українських громадян в "свої". В Україні, також кіль кість населення швидко зменшується, а тут і ці падлюки лізуть.
Саме цю проблему, зі зникненням населення **********, ***** хоче вирішити окупувавши Україну.
Тобто ***** як всі московити у всі часи, розглядають Україну як безкоштовний і безмежний склад їжі, мізків і людського потенціалу. Ще з часів радянської армії працювала система, коли тупі татари і мокші стояли на чолі армій і полків, вони ставили лише вимоги і хотєлки, а українців ставили на посади які у підрозділи які повинні були якось виконувати ті хотєлки, вже застосовуючи голову, бо самі мокші і татари лише тупо виконують те що приказано.
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20.03.2022 16:23 Відповісти
Це яскраво свідчить про підтримку режиму населенням. 76%)
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20.03.2022 14:23 Відповісти
76 - это с уютного дивана с телевизором. С окопа будет на много порядков меньше.
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20.03.2022 15:06 Відповісти
Це був сарказм. Тобто 76% підтримки мокшанами війни - повна брехня
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20.03.2022 19:16 Відповісти
Свіжачок із *********-
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20.03.2022 14:05 Відповісти
Маленькі оркі стануть легкою здочиччю для ЗСУ! Всіх в землю *****, і молодих, і старих! Смерть кацапам!
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20.03.2022 14:05 Відповісти
"Уже и отцы и братья ушли" ... все лягут,путинюгенд не исключение.
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20.03.2022 14:06 Відповісти
Путинюгенд
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20.03.2022 14:06 Відповісти
цікаво, чи всіx пукэн поцілувал у живіт
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20.03.2022 17:55 Відповісти
Пыня прав - этих личинок рашистов нужно уничтожать, пока они не отложили новых личинок.

Браво, пыня -кумир дебилов!
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20.03.2022 14:07 Відповісти
Ну это просто опять русофобия какая-то затевается... Они же дети! Астанавитес!
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20.03.2022 14:08 Відповісти
А мы их в один котёл к младенцам, будет вкусно
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20.03.2022 15:49 Відповісти
чесно кажучи, ця новина занадто прекрасна, щоб бути правдою
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20.03.2022 14:10 Відповісти
А вы фото пленных что, не видели? Там этих сопливых как собак. Дети те ещё.
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20.03.2022 14:17 Відповісти
ага выгляни в окно и увидишь ПРАВДУ ВОЙНУ БОМБЫ РАКЕТЫ ВЗРЫВЫ И МЕРТВЫЕ ПО УЛИЦАМ ПОЛЯМ И ЛЕСАМ и что неправда???? мои дети уже в Европе сын сегодня уже в Германии дочка и невестка 2 недели как разница мирная жизнь и тут огромная я также думал ну война ну что такого ага сирена уже как тоне грохает.... особенно ночью или рано утром.. бабахают в небе также слегка нервируешь и стараешься отвлекаться чем то.. теперь дети умоляют нас выехать пока нет.. вроде у нас более менее надеемся так и будет и дальше... да и за квартирами надо присматривать в наше смутное время как бросить то.. вот как то так.. ЖИТИЕ У НАС БЫЛО ДО 24 ЧИСЛА ФЕРВАЛЯ И АПОСЛЯ...
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20.03.2022 14:18 Відповісти
А что ж сынок от армии сбежал?
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20.03.2022 14:56 Відповісти
В твою безтолковку не может прийти мысль, что сынок несовершеннолетний?
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20.03.2022 15:38 Відповісти
ГІТЛЕРЮГЕНД = ПУТЛЕРЮГЕНД. ДНО ,ПОВНА ЖОПА В РАШЕН ФЮРЕРА
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20.03.2022 14:11 Відповісти
Никого не жаль. Зомби что в 15 лет,что в 60-это лишь зомби.
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20.03.2022 14:13 Відповісти
Щоб вибили дурь з голови.
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20.03.2022 14:13 Відповісти
чудово, менше на паРаші буде виродків народжуватися, звісно, якщо московія буде ще існувати
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20.03.2022 14:14 Відповісти
надо наладить производство импортозамещенных panzerfaust'ов. А то какой же путлерюгенд без фаустпатронов ....
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20.03.2022 14:16 Відповісти
Рашисты продолжают идти по стопам своего фюрера Гитлера…Большего ПАДЕНИЯ и АМОРАЛЬНОСТИ -представить невозможно…Хотя уже ничего не удивляет..
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20.03.2022 14:19 Відповісти
Что-то наши уже тоже начали чушь нести. Глупо, от этого будет падать доверие народа к их заявам...
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20.03.2022 14:21 Відповісти
для путлера - нет ничего невозможного. это те же дети, как и срочники, которые воюют сейчас, 1 год-2 разницы максимум всего
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20.03.2022 15:30 Відповісти
Это ещё тот возраст, когда разница в 1 - 2 года еще существенна. После того как раскрыли, что они используют срочников, они всё-таки какую-то часть их вывели, ибо испугались реакции общества на задействование срочников. Т.е. чего-то еще боятся. Использование несовершеннолетних вызовет гораздо большую реакцию общества. Было бы путлеровцам на такое наплевать, они бы прежде всего на мясо отправили всех срочников, для этого хоть какую-то аргументацию можно придумать...
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20.03.2022 16:38 Відповісти
От багато хто посміхається, а я впевнений, що ***** може піти на цей крок. Воно ж їбонуте і загнане в кут. Воно буде перти до останнього. Для нас головне - не втрачати пильність і не вестись на "ето же дєті". Вбивати цю погань, не дивлячись на їхній вік, бо вони прийдуть вбивати нас. І жодних докорів сумління. Бо наші сердобольні мамані знову будуть витирати їм шмарклі і пригощати чаєм з пиріжками. А у цих недоносків гівна кремлівського в головах не менше, ніж у інших орків, а може й побільше. То ж нехай їхній вік не вводить вас в оману.
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20.03.2022 14:22 Відповісти
Вброс
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20.03.2022 14:22 Відповісти
нет, не вброс. на других новостных сайтах к новости прикреплен скрин с приказа от министерства обороны рф с подписью министром Шойгу. и контроль за выполнением этого приказа возложен на замминистра обороны.
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20.03.2022 18:53 Відповісти
А баби всьо рожалі і рожалі...
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20.03.2022 14:22 Відповісти
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20.03.2022 14:22 Відповісти
Нам татарам пофик кого резать, лишь бы руZкий.
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20.03.2022 14:25 Відповісти
Для українців, це не діти, а окупанти. Тому, ... какаяразніца?
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20.03.2022 14:30 Відповісти
И не жалко вам гитлерюрген пускать на убой как мясо ваших отпрысков??
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20.03.2022 14:33 Відповісти
Реінкарнація гітлер"югенд - путлер"югенд.
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20.03.2022 14:35 Відповісти
Чудово! Наше ЗСУ знищить юних путінців разом з іншими орками.
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20.03.2022 14:39 Відповісти
ну так они хотели с дядей вовой в последний бой.
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20.03.2022 14:39 Відповісти
Странно это. Во 2МВ были миллионные армии.
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20.03.2022 14:41 Відповісти
А ви чули щоб в другу світову від мобілізації тікали в Дубаї чи Тель Авів?
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20.03.2022 15:03 Відповісти
А чого не з дитячого садочку? А ще можна з дурдому набрати поповнення. Хоча .. у них дурдом- уся мокшандія. Може треба вже дустом їх ..
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20.03.2022 14:53 Відповісти
нічого, почекають в черзі))
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20.03.2022 15:26 Відповісти
Красота!!! Хочу пару детишек в рабство!
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20.03.2022 14:53 Відповісти
Танунах! Які раби з рукодупої алкашні?
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20.03.2022 15:30 Відповісти
Це вже якийсь пздец. Не вірю.
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20.03.2022 14:54 Відповісти
а так вiрите?


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20.03.2022 15:48 Відповісти
Это ж такой кайф для путлерюгенда, сдохнуть за виллы ротенбергов и ботекс путина
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20.03.2022 15:23 Відповісти
dyk ne za villy, - za diadiu vovu
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20.03.2022 18:00 Відповісти
рашенюгенд. ну-ну... пусть их, и побольше - тем быстрее вспыхнет бунт внутри самой рашки, когда полягут эти дети.
правда, те расеяне, которые будут против путина, не значит, что они будут против войны против Украины...
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20.03.2022 15:25 Відповісти
ЖАХ!!!
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20.03.2022 15:27 Відповісти
та ну, нах.. , не верю, что такое возможно Как можно посылать на убой несовершеннолетних детей. Куда смотрят их родители. Или там совсем мозги закончились. Надеюсь там тоже будут дети и внуки Газманова, Михалкова, Машкова и пр пропагандистов войны против Украины.
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20.03.2022 15:27 Відповісти
О! А я що казав! Коли гарматного м'яса критично забракне, в м'ясорубку кинуть путлєр-юґенд.
...Невже так скоро забракло?..
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20.03.2022 15:28 Відповісти
ну уже все знают, где на самом деле находится ОБИТЕЛЬ ЗЛА
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20.03.2022 15:35 Відповісти
Сначала их призовут в армию, а потом пошлют сюда, как нынешних срочников, только более зомбированных.
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20.03.2022 16:49 Відповісти
Результат их похода от этого не изменится - груз 200/300 или плен
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20.03.2022 18:56 Відповісти
 
 