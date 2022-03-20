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18 березня окупанти кинули гранату в людей у Тростянці, двоє загиблих, - прокуратура Сумщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,тростянець

18 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць м. Тростянець кинули гранату в людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

Як зазначається, унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків.

"За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Проведення досудового розслідування доручено слідчим відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Welcome to hell!: знищено колону ворожої техніки поблизу Тростянця на Сумщині. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Кто кинул? Кому руку отрубить? Не найти. Орда прячется за сам факт,что она орда. Безликая. Только массовое уничтожение этой сволочи.🤷
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20.03.2022 14:35 Відповісти
Не люди.
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20.03.2022 14:35 Відповісти
вишкрябки, розважаються, от що їм любо, щоб можна було вбивати і не відповідати, за це вони не те що за путіним, вони за козлом підуть.
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20.03.2022 14:35 Відповісти
Реально,влада думає не про опір агресору,а про те що народ України може спитати з них за корупцію. Та ще й зі зброєю в руках. Ох і виродки.
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20.03.2022 14:48 Відповісти
За корупцію ох як запитаємо, дай Боже перемогти орду. Ті, хто повтікали, вони ж назад, до корита захочуть повернутися, отут і запитаємо.
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20.03.2022 14:51 Відповісти
Черговий "експьорд" патякає із-під жінчиного подолу.
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20.03.2022 14:49 Відповісти
 
 