18 березня окупанти кинули гранату в людей у Тростянці, двоє загиблих, - прокуратура Сумщини

18 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць м. Тростянець кинули гранату в людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

Як зазначається, унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків.

"За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Проведення досудового розслідування доручено слідчим відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області", - йдеться у повідомленні.

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