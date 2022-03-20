Арестович: Фронт завмер. У військ РФ не вистачає сил для переламу ситуації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наразі ведуться тактичні дії, оскільки у жодної зі сторін не вистачає сил для переламу ситуації, однак українські військові діють ліпше за окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів радника голови Офісу президента Олексій Арестовичч.
"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому чи іншому напрямках. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і завдають один одному удари. Але ми завдаємо ударів краще",- заявив Арестович.
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+58 Сергей Васильев 9c8a60d0
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Будь ласка, зачекайте...
Бо *** "розвідника 23 рази віходівшего со спецзаданіем в тил" вже достатньо!
Ще питання будуть?
ну вот только что ракету сбили
а ми чекаємо на якийсь "Іноземний легіон"
І до того, як стати актором - був військовим у ГУР.
Юрист який в 2015 р, це для довбнів пишу, - приходжу в воєнкомат і задаю питання чому Я як стрілець ВВ, тобто строкова служба у В/Ч 3030, не отримав " повістку". Строкова служба 2000-2001р.
До чого веду уйобіще!
Я став і заряджаючим, і навідником і навіть .....
По поводу жены - ты явно знаешь что-то больше, чем я.
Что этот болтун глаголит? Это типа давайте мир заключать? Где наши резервы? Почему не идем в контрнаступление?
эксперд...***...
мне не интересна его отсебятина... мне важны профессиональные данные от профессионалов... а не артистов разговорного жанра... тьху***...
Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
может пора переходить в контрнаступление и брать инициативу в свои руки?
Здоровые мужики, кроме ложки ничего в руки взять не в состоянии?
Ну хоть броники бы шили....
З метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання відеореєстраторів в авто, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони!
Сценарий один и тот же. Какие мы ********, все харашо, волноваться не стоит...
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