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Арестович: Фронт завмер. У військ РФ не вистачає сил для переламу ситуації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арестович

Наразі ведуться тактичні дії, оскільки у жодної зі сторін не вистачає сил для переламу ситуації, однак українські військові діють ліпше за окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів радника голови Офісу президента Олексій Арестовичч.

"Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому чи іншому напрямках. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і завдають один одному удари. Але ми завдаємо ударів краще",- заявив Арестович.

Читайте також: Мови про демілітаризацію України не може бути, - Арестович
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Топ коментарі
+58
Ну пожалуйста, закройте рот этому идиоту и провокатору!!!!
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20.03.2022 14:57
+39
люся, прекращай.
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20.03.2022 14:59
+36
Какое право имеет майор запаса с сомнительной репутацией официально оценивать то, что должен делать представитель Генерального штаба?!
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20.03.2022 15:00
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Ну пожалуйста, закройте рот этому идиоту и провокатору!!!!
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20.03.2022 14:57 Відповісти
Ти де воюєш?
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20.03.2022 15:21 Відповісти
На левом фланге от тебя
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20.03.2022 15:27 Відповісти
Закрий ***** писок цьому одороблу!
Бо *** "розвідника 23 рази віходівшего со спецзаданіем в тил" вже достатньо!
Ще питання будуть?
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20.03.2022 15:45 Відповісти
Коли вже вичистять усіх вас свинособак з коментів, які тут пасуться скільки пам'ятаю цензор
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20.03.2022 18:59 Відповісти
Шо, курва, за подельничков обидно?
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20.03.2022 20:37 Відповісти
люся, прекращай.
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20.03.2022 14:59 Відповісти
Там бы ещё одному недоумку прекратить, любителю облизывать тарелки, нести ахинею и подрывать доверие к официальной информации
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20.03.2022 15:10 Відповісти
Ну і що?якраз час допомогти кацапам і підписати мір?і в нашої сторони не вистачає сил?
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20.03.2022 15:00 Відповісти
Так , усі чекають на тебе. Усі смиливі кричати з диванів. А ризикувати своїм життям бажаючих вже не так багато
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20.03.2022 15:16 Відповісти
**** ну зачем он черноротый постоянно каркает -после его высеров вечно какая-то фигня слуачется тьху тьху тьху
ну вот только что ракету сбили
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20.03.2022 15:00 Відповісти
Какое право имеет майор запаса с сомнительной репутацией официально оценивать то, что должен делать представитель Генерального штаба?!
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20.03.2022 15:00 Відповісти
Звідки у Люськи звання?
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20.03.2022 15:02 Відповісти
цих ахвіцерів зараз натовпи ходять по Україні - від полковника Грицацуєва до Люськи та Пальчевського

а ми чекаємо на якийсь "Іноземний легіон"
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20.03.2022 15:06 Відповісти
Ну, он, типа, выпускник одесской сухопутки и каким то боком протирал штаны в штабе ГУРа на подхвате "принеси-отнеси", "сбегай за сигаретами"
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20.03.2022 15:07 Відповісти
нарисовал за него хлопотал Хома но его годичная служба- эпик фейл
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20.03.2022 15:07 Відповісти
Бо він професійний військовий із військовою освітою.
І до того, як стати актором - був військовим у ГУР.
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20.03.2022 15:13 Відповісти
Нихрена себе, какой мощный аргумент😂🤣😂
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20.03.2022 15:20 Відповісти
Это не аргумент, это информация о том, откуда у него воинское звание.
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20.03.2022 15:46 Відповісти
поясни мне пинджаку как мог офицер гру фоткаясь держать палец на спусковом на ак ?
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20.03.2022 15:26 Відповісти
Без понятия - это ты у него спроси.
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20.03.2022 15:46 Відповісти
так спрашивал ещё в 2014м в мае когда Люсенька хотела сделать платные курсы тактической медицины Вот тебе и майор люсенька он просто говорящая башка которую в 72 й где оно годик бегало и сидело в штабе без матюков не вспоминают
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20.03.2022 15:49 Відповісти
А я *** юрист!
Юрист який в 2015 р, це для довбнів пишу, - приходжу в воєнкомат і задаю питання чому Я як стрілець ВВ, тобто строкова служба у В/Ч 3030, не отримав " повістку". Строкова служба 2000-2001р.
До чого веду уйобіще!
Я став і заряджаючим, і навідником і навіть .....
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20.03.2022 16:02 Відповісти
фігасє кар'єра - з військових в актори масовки
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20.03.2022 16:28 Відповісти
И почему этот майор запаса, этот ценный кадр, который "30 раз ходил за ноль" и "руководил подготовкой диверсантов", сидит в уюте ОП и жрёт бутерброды вместо сухпая на фронте?
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20.03.2022 15:04 Відповісти
"майор Ноль"
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20.03.2022 15:07 Відповісти
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20.03.2022 15:11 Відповісти
Я осмелюсь Вас поправить: 33 раза
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20.03.2022 15:19 Відповісти
он - Зараза! 😏
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20.03.2022 16:03 Відповісти
Его назначили это делать вообще-то.
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20.03.2022 15:11 Відповісти
И какой идиот подписал это назначение? Ой, только не говори, а о лодку раскачаем🤣😂🤣
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20.03.2022 15:23 Відповісти
А почему идиот? Арестович хорошо умеет языком чесать - он лектор почти профессиональный, у него успокаивающий тембр голоса и он выглядит очень рассудительным. Нормальная кандидатура.
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20.03.2022 15:43 Відповісти
ну и жещины любят бархат
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20.03.2022 16:05 Відповісти
успокаівающій тембр????? та мене від одного його слова підкидає!
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20.03.2022 16:29 Відповісти
Бо у вас до нього особиста відраза. Це вже не від голосу залежить, але від вашого особистого до нього ставлення.
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20.03.2022 17:21 Відповісти
це факт. Але ж не я одна на світі така
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20.03.2022 17:59 Відповісти
Звісно що не одна. Але ж у більшості до нього таки немає відрази - то для них - нормальний вибір. Арестович гарно вміє напустити на себе розумний вигляд і трохи заспокоїти.
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20.03.2022 18:43 Відповісти
кто назначил? неужели САМ дерьмак? или его жена?
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20.03.2022 15:33 Відповісти
На сколько я понимаю - именно он.
По поводу жены - ты явно знаешь что-то больше, чем я.
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20.03.2022 15:47 Відповісти
Дайте Люсє сєльоткі!
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20.03.2022 15:02 Відповісти
и хвостом ейным по морде !!!
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20.03.2022 15:04 Відповісти
Пля... поставте нормального офіцера прес-служби Генштабу, як прийнято у всьому світі, а не це опудало
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20.03.2022 15:02 Відповісти
100%
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20.03.2022 15:07 Відповісти
Замер-не замер а умертвлять кацапов мы должны массово и безостановочно ..в этом залог успеха ..
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20.03.2022 15:04 Відповісти
Так почему еще не на передовой, умертвитель?
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20.03.2022 15:17 Відповісти
Не любишь когда убивают кацапов ? Ну тогда иди на *** ...
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20.03.2022 15:22 Відповісти
Ну шоти піzд.шь, ти попади еще в армию. В военкоматах не протолкнуться.
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20.03.2022 16:09 Відповісти
и текст нормальный, но я все же гомофоб, наверное....
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20.03.2022 15:04 Відповісти
Люся, Залужний просив тебе завалити хлебало.
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20.03.2022 15:04 Відповісти
Дайте Люсі сільодкі!
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20.03.2022 15:06 Відповісти
Психотерапевт! Не сій паніку!
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20.03.2022 15:06 Відповісти
"Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому чи іншому напрямках."

Что этот болтун глаголит? Это типа давайте мир заключать? Где наши резервы? Почему не идем в контрнаступление?
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20.03.2022 15:07 Відповісти
почему именно этому бубенцу разрешают комментировать такие важные события...
эксперд...***...
мне не интересна его отсебятина... мне важны профессиональные данные от профессионалов... а не артистов разговорного жанра... тьху***...
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20.03.2022 15:07 Відповісти
Чергова перемога, але чомусь ми не повертаємо території, хтось йому взагалі вірить?
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20.03.2022 15:09 Відповісти
Цензор ПРИПИНІТЬ РОЗМІЩАТИ ЩО ТАМ СКАЗАЛО ЧМО ЛЮСЯ ДРИСТОВІЧ (арєстовіч)! Реально дістали!
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20.03.2022 15:10 Відповісти
іди накуй, проститут сраний!
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20.03.2022 15:12 Відповісти
Арестовича (хто воно таке, взагалі ?) виженіть взагалі ! Стратег великий ...
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20.03.2022 15:12 Відповісти
Вчера оно высерало :"ну придёт там 10-20 батальонных тактических групп"... Нормально так, для "эксперта" то-ли 10 тысяч орков, то-ли 20 тысяч, да какая разница...
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20.03.2022 15:14 Відповісти
"это смазка для штыка"....... клоун гороховый, как же он уже достал, у нас еслибы дали оружие всем желающим, кто стоит в очередях в военкомате и кому отказали - уже бы война заканчивалась у границ!!!!
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20.03.2022 15:16 Відповісти
КАКИХ СЫЛ не выстачае????????????? уберите этого клоуна от микрофона!!!!! У нас все военкоматы забиты, очередь стоит, все готовы воевать, оружия НЕ ДАЮТ, каких тебе сил нехватает??? Если русня выдохлась то нужно дать возможность резервам воевать и давить гадину а не ждать пока они подтянут свои резервы!!!!!! это какой-то маразм вся страна готова воевать и давить тварей а им просто не дают такой возможности!!!!!
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20.03.2022 15:14 Відповісти
Командир другого батальйону полку "Азов" Київ Дмитро Кухарчук, як і його товариші, категорично не згоден з такими висновками радника Єрмака.
Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
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20.03.2022 15:16 Відповісти
"z"радники в Офісі Президента України
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20.03.2022 16:15 Відповісти
Пора йому перейняти естафету від шуфріча
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20.03.2022 15:17 Відповісти
Что значит "у нас нет сил"? Разве у нас нет резервов? А дальше что - сидеть и ждать, пока рашисты себе новые силы подгонят? Почему не проводим мобилизацию и не контратакуем? Каждый день забирает мирные жизни в городах! Что вообще происходит?
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20.03.2022 15:19 Відповісти
Заткните кто-нибудь Люську!
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20.03.2022 15:22 Відповісти
Рятуйте орків,ось що пишуть кацапи:Официальные делегации России и Украины планируют провести следующую онлайн-встречу в понедельник, 21 марта. Такую дату называет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
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20.03.2022 15:23 Відповісти
Ведуться тактичні дії, тому що у сторін: нашої і російської не вистачає сил для реального переламу ситуації на тому чи іншому напрямках. - ворожа агентура ,відкритим текстом, передає дані ворогам України,про те ,чи є сили в української армії чи не має,
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20.03.2022 15:23 Відповісти
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20.03.2022 15:24 Відповісти
Где-то то посмеивается Залужный с Ярошем. Як-то кажуть -"пи@ди,пи@ди моя губонько".)
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20.03.2022 15:27 Відповісти
так что ждать?
может пора переходить в контрнаступление и брать инициативу в свои руки?
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20.03.2022 15:34 Відповісти
Так сил вряд ли хватит - вторжение произошло не в одном месте и собрать большой кулак для мощной контратаки тяжело будет. Наверное правильно делают что молотят живую силу и технику играя от обороны - это легче.Главное не дать врагу наладить логистику и обустроить хорошо укрепленные позиции на стратегических направлениях - противник скоро выдохнется и резервов там не ахти,а там смотри и мобилизационный ресурс на подмогу ВСУ подойдет...
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20.03.2022 15:53 Відповісти
Мариуполь ждет
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20.03.2022 16:17 Відповісти
А вообще, он озвучивает официальную информацию, или это так - трындеж на тему "Я так вот думаю..."?
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20.03.2022 15:35 Відповісти
Зараз надо добре наваляти рашистам, бо на кордоні стоять вишкребки лукашила і чекають на розвиток ситуації, якщо буде послаблення, то ввяжуться, лукашило воно таке хитрови.бане.
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20.03.2022 15:36 Відповісти
Сколько же таких "внештатных", "помощников", "советников" повылазило!
Здоровые мужики, кроме ложки ничего в руки взять не в состоянии?
Ну хоть броники бы шили....
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20.03.2022 15:37 Відповісти
На час війни заборонили використовувати відеореєстратори.

З метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання відеореєстраторів в авто, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони!
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20.03.2022 15:43 Відповісти
Да отрабатывает люсик каждую копеечку - вот весь негатив на себя вызвал,а другие рангом куда выше вроде не при делах - хотя по сути он никто,так просто внештатный советник скрепочника...классный громоотвод - именно за это и держат
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20.03.2022 15:44 Відповісти
Сводки от арестовича это продолжение видосиков от зеленского.

Сценарий один и тот же. Какие мы ********, все харашо, волноваться не стоит...
Не находите?
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20.03.2022 15:54 Відповісти
словоблуд і брехло
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20.03.2022 16:30 Відповісти
Якщо вони видихлись, то чого ми ждемо? Гнати їх до самої Москви. Чого ВСУ чекають? Поки вони підтягнуть резерви? ЯК нам може не вистачати резервів, коли по всій країні віськкомати забиті? Те саме стосується ТРО...Чого чекаємо? Поки ворог очухається?
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20.03.2022 16:46 Відповісти
Я на академе каждый день уже месяц слышу как он замер этот фронт.
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20.03.2022 17:10 Відповісти
Мутна біографія, пропагування відверто проросійського "5-го проекту", брехливий бекграунд, фальшива міміка, позерство, хамство в фейсбуку, повчання "тупих" українців (ще трохи і почав би махати нагайкою)... Його функція - відволікання, імітація, словоблуддя, присипання...
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20.03.2022 17:12 Відповісти
Все він правильно говорить, позакривали писки боти!
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20.03.2022 18:25 Відповісти
 
 