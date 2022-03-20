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армія РФ (13455) війна (56290) втрати (3818) Подоляк Михайло (296)

Знищено 6 російських генералів, десятки полковників та інших офіцерів. Тотальна неготовність, воюють кількістю та крилатими ракетами, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупант

Вражає висока смертність серед найвищого командного складу РФ. Російський Генштаб МО абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Звідси – тотальні прорахунки в стратегії й тактиці. Це перша причина приголомшливого фіаско "другої армії світу", що стрімко наростає. Очевидно, що вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудувана на тезах із роспропаганди про "націоналістичні батальйони", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?, - російський журналіст Косигін про втрати владимирського СОБРу. ФОТО

За його словами, друга причина, яка зараз шокує, – надзвичайна смертність серед найвищого оперативного командування РФ на території України.

"Вбито шість ключових генералів, аж до командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Також знищені генерал-майори Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії), Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу), Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Мітяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії)", - зауважив Подоляк.

Також, за його словами, ліквідовано десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Савватєєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери.

"Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами. Убито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, відсутності зрозумілого тилового забезпечення, неготовності воювати в сучасних умовах. Все це, без сумніву, деморалізує російську армію – контрактники і строковики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте усвідомили, що їхнє вище керівництво абсолютно бездарне. Отже, далі – лише масові смерті російських військовослужбовців в Україні", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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20.03.2022 15:07
+22
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20.03.2022 15:12
+20
Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!" - заявил директор Ростовского морга.
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20.03.2022 15:18
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"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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20.03.2022 15:07 Відповісти
Родился в семье потомственных военных. Учился в средней школе № 10 г. Североморска Мурманской области. В 1992 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, специальность социальный психолог[7]. После выпуска лейтенант А. Н. Палий был назначен заместителем по воспитательной работе командира 4-й роты 2-го полка Национальной гвардии Украины в Киеве, но в марте 1993 года из-за отказа от принятия украинской военной присяги уехал на Северный флот.

а міг вижити, прийнявши присягу Україні
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20.03.2022 20:27 Відповісти
кто первый к микрофону - арестович или подоляк ?
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20.03.2022 15:08 Відповісти
двое из ларца, - одинаковы с лица... Думают, что война все спишет. *** вы угадали, оба.
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20.03.2022 15:15 Відповісти
Лидер Свободного Мира текст заучивает.
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20.03.2022 15:26 Відповісти
А що шапіто робило три роки? За цей час могли свої ракети понавипускати. Так ні. Велике крадівництво в головах у клоунів лише було.
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20.03.2022 15:58 Відповісти
А Росія колись інакше воювала?
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20.03.2022 15:08 Відповісти
Вот так вона і воює. Дірвались до мародерства, пішло бухлішко на шару, вот і вся причина. Дайте руському водки і робіть з ним шо хочеш.
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20.03.2022 17:01 Відповісти
А ШО-ЕЛІТНІ КАЦАПСКІ СВИНІ ТЕЖ ДОХНУТЬ...
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20.03.2022 15:09 Відповісти
Закрийте йому ротяку...
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20.03.2022 15:10 Відповісти
Лапті в один бік , фуражка в інший . І нема свінособаки .
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20.03.2022 15:11 Відповісти
Туземцев с острова Северный Сентинел, которые едят миссионеров, оградили и расставили предупредительные таблички - они не ходят к нам, а мы - к ним. Что делать, если туземцев 100 млн,
они занимают 1/6 часть суши и у них ракеты, и они агрессивны, наверное толком не знает никто. Попытка интегрировать и привить гуманитарные ценности с треском проваливается веками .... но мир в ближайшее время раз и навсегда решит что делать с этими туземцами!!!!
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20.03.2022 15:11 Відповісти
У них явно ПЛЕМЕННОЕ СТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА , как у дикарей
Демократия не для них
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20.03.2022 15:19 Відповісти
Всё куда хуже. Общинно-племенной строй обычно означает прямую военную демократию. Россия же - типичная империя с сакрализацией властителя.
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20.03.2022 15:53 Відповісти
Видно бежали впереди всех за медалями от *****. А оно вон оно как..
.
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20.03.2022 15:12 Відповісти
жаль... жаль жирик не видит эту славу руцкого охфицерства...опаздывает падла на концерт кабздоха
///
****** лдпр жириновского снова ввели в медикаментозную кому, сообщает источник газеты "известия" знакомый с ситуацией... За последние сутки состояние жириновского ухудшилось, у него начался сепсис, говорится в публикации.
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20.03.2022 15:12 Відповісти
Не спугни! Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии, передает Telegram-канал «112». По его данным, у политика диагностировали септический шок.

Также стало известно, что легкие Жириновского полностью отекли. Последние сутки в состоянии пациента наблюдается отрицательная динамика.

При этом 16 марта сообщалось об улучшении состояния политика. По некоторым данным, он мог самостоятельно дышать и находиться без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по несколько часов. В то же время у Жириновского сохранялась большая кровопотеря.

11 марта стало известно, что лидер ЛДПР пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Тогда он начал давать первые поручения и читать новости.
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20.03.2022 15:17 Відповісти
Как мы будем узнавать о планах х-ла?
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20.03.2022 22:52 Відповісти
о да ))) это проблема)))
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20.03.2022 22:59 Відповісти
Чому шість? Арестович ще два тижні тому сказав, що десять?
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20.03.2022 15:12 Відповісти
тому, що у нього вже 500 тыс. підписників. Монетезує, поки є можливість
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20.03.2022 15:16 Відповісти
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20.03.2022 15:12 Відповісти
Дебилы в Рашке не кончаются..
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20.03.2022 15:14 Відповісти
Пля... Люська уже виступило. Тепер - подляк. Тільки Тошчій Тоша чогось підозріло мовчить.
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20.03.2022 15:14 Відповісти
Мясо никогда не победит мясорубку. Слава Украине!
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20.03.2022 15:15 Відповісти
Как хорошо быть генералом! Буду я точно генералом! Если капрала, если капрала переживу
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20.03.2022 15:17 Відповісти
Благодаря невероятно успешной внешней политике путина у нас всегда будут полные холодильники!" - заявил директор Ростовского морга.
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20.03.2022 15:18 Відповісти
Часом,не твітами цього білоруса ,що працював на Бродського,Яника,Льовочкіна,Медведчука,й Єрмака,знищено ?
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20.03.2022 15:19 Відповісти
Закрадаються смутні сумніви, що це Штати підглядають із орбіти за парашними гавноралами і зливають бандерівцям, а бандерівці їх мочять!
Ну і славненько, спасибі Штатам!
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20.03.2022 15:26 Відповісти
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20.03.2022 15:27 Відповісти
Фу, нєльзя бить такі і русафобамі

( Можно)
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20.03.2022 15:28 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.03.2022 15:51 Відповісти
 
 