Знищено 6 російських генералів, десятки полковників та інших офіцерів. Тотальна неготовність, воюють кількістю та крилатими ракетами, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вражає висока смертність серед найвищого командного складу РФ. Російський Генштаб МО абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави Офісу президента, член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Звідси – тотальні прорахунки в стратегії й тактиці. Це перша причина приголомшливого фіаско "другої армії світу", що стрімко наростає. Очевидно, що вся штабна аналітика підлеглих генерала Герасимова була вибудувана на тезах із роспропаганди про "націоналістичні батальйони", - пише він.
За його словами, друга причина, яка зараз шокує, – надзвичайна смертність серед найвищого оперативного командування РФ на території України.
"Вбито шість ключових генералів, аж до командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Також знищені генерал-майори Тушаєв (командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії), Герасимов (перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Колесников (командувач 29-ї армії Східного військового округу), Суховецький (заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу), Мітяєв (командир 150-ї мотострілецької дивізії)", - зауважив Подоляк.
Також, за його словами, ліквідовано десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Савватєєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери.
"Це ознака тотальної неготовності армії. Воюють лише кількістю та крилатими ракетами. Убито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, відсутності зрозумілого тилового забезпечення, неготовності воювати в сучасних умовах. Все це, без сумніву, деморалізує російську армію – контрактники і строковики хоч і погано розуміють людську мову та написане, проте усвідомили, що їхнє вище керівництво абсолютно бездарне. Отже, далі – лише масові смерті російських військовослужбовців в Україні", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
а міг вижити, прийнявши присягу Україні
они занимают 1/6 часть суши и у них ракеты, и они агрессивны, наверное толком не знает никто. Попытка интегрировать и привить гуманитарные ценности с треском проваливается веками .... но мир в ближайшее время раз и навсегда решит что делать с этими туземцами!!!!
Демократия не для них
.
///
****** лдпр жириновского снова ввели в медикаментозную кому, сообщает источник газеты "известия" знакомый с ситуацией... За последние сутки состояние жириновского ухудшилось, у него начался сепсис, говорится в публикации.
Также стало известно, что легкие Жириновского полностью отекли. Последние сутки в состоянии пациента наблюдается отрицательная динамика.
При этом 16 марта сообщалось об улучшении состояния политика. По некоторым данным, он мог самостоятельно дышать и находиться без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по несколько часов. В то же время у Жириновского сохранялась большая кровопотеря.
11 марта стало известно, что лидер ЛДПР пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Тогда он начал давать первые поручения и читать новости.
Ну і славненько, спасибі Штатам!
( Можно)