Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів, знеструмлено понад 1336 населених пунктів, – Міненерго
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Наразі без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів, у понад 1336 населених пунктах відсутнє електропостачання, загалом це більше 1 млн споживачів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міненерго щодо енергопостачання на 20 березня.
За даними міністерства, близько 170 тисяч споживачів підключено до електропостачання 20 березня у Харківській області.
"Загалом за минулу добу відновлено електропостачання понад 190,6 тис. споживачів у Київській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Донецькій, Харківській областях.
Станом на 20 березня відновлено газопостачання 6182 споживачам", - йдеться у повідомленні.
"Українські енергетики докладають максимум зусиль, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам. Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнено або унеможливлено через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.
Без газопостачання залишаються понад 278 тисяч споживачів. Знеструмлено понад 1336 населених пунктів, загалом понад 1 млн споживачів", - підкреслили в Міненерго.
ОЕС України продовжує працювати в синхронній зоні з енергетичними системами державами-членами Європейського Союзу ENTSO-E.
Усі чотири діючі атомні електростанції України працюють стабільно. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
"Оператор ГТС України продовжує відновлювати інфраструктуру, пошкоджену внаслідок бойових дій", - додали в міністерстві.
У відомстві долали, що наразі всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни.
Експлуатаційний персонал працює на своїх робочих місцях. Станції готові до пропуску весняної повені.
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