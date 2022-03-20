Знищення військами РФ історичних, культурних та релігійних пам'яток в Україні - теж злочин, - посольство США

Знищення або пошкодження російськими загарбниками важливих історичних, культурних та релігійних пам’яток теж є злочинами.

Про це заявило у Твіттері посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Варварське вторгнення Росії також призвело до знищення або пошкодження важливих історичних, культурних та релігійних пам’яток. Це теж злочини", - зазначили американські дипломати.

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