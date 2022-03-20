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Знищення військами РФ історичних, культурних та релігійних пам'яток в Україні - теж злочин, - посольство США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

руйнування

Знищення або пошкодження російськими загарбниками важливих історичних, культурних та релігійних пам’яток теж є злочинами.

Про це заявило у Твіттері посольство США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Варварське вторгнення Росії також призвело до знищення або пошкодження важливих історичних, культурних та релігійних пам’яток. Це теж злочини", - зазначили американські дипломати.

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Топ коментарі
+7
США допоможе,от тільки нам треба позбутись Єрмака,Подоляка і Арестовича
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20.03.2022 15:49
+7
Що ви від них хочете. Коли на першому дні війни до мене вперше зателефонував родич, родом з України, але все життя прожив на рабсіїї, спілкувався з ним російською, а коли сказав пару фраз українською, його аж пересіпнуло, ще й запитав. -Ты на украинском разговариваешь!!!. Там видно останні роки пропаганда зробила українське отрутою для рабсіян.
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20.03.2022 15:55
+6
Путін лох обївся блох сів у мусорку і сдох
а собака с переляку відкусила йому сраку
все...
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20.03.2022 15:53
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США допоможе,от тільки нам треба позбутись Єрмака,Подоляка і Арестовича
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20.03.2022 15:49 Відповісти
Зе-гниду чого не зазначив? ********* з вас мож, тормозяки, бігме...
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20.03.2022 15:59 Відповісти
Путін лох обївся блох сів у мусорку і сдох
а собака с переляку відкусила йому сраку
все...
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20.03.2022 15:53 Відповісти
Десь у каналах було фото "атдєльно лєжащєй сракі" русвоко аслабдителя. Мабуть, це було тренування для *****.
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20.03.2022 15:56 Відповісти
е в мене на треба пошукати
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20.03.2022 15:57 Відповісти
так то оно так .Только каким образом Раху наказывать за её массовые преступления ?
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20.03.2022 15:55 Відповісти
"Залізним занавісом". То саме, що кришка на унітазі з поносом...
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20.03.2022 16:01 Відповісти
Исторические прецеденты есть. Немцы на февраль 1918 года не потеряли "ни пяди" той территории, с которой вступили в первую мировую; более того, захватили и Прибалтику, и почти дошли до Парижа. А в результате потеряли и Эльзас, и Лотарингию, и большую часть захваченной ещё Фридрихом II Польши. Австрия - та вообще из блестящей империи с четвёртым по размеру городом земли превратилась в жалкий огрызок, не способный этот город прокормить.

Ядерное оружие в обмен на еду. Выдача военных преступников в обмен на постепенное снятие санкций.
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20.03.2022 16:05 Відповісти
к сожалению у России слишком много адвокатов . Не говоря уже о коррумпированных чиновниках в ЕС , ООН и т.д. И вашу Германию не очень-то и наказали за такие массовые преступления не только после Первой , но и Второй мировой войны . И как мы видим на сегодняшний день Германия так и не каится , продолжая с Россией проворачивать всякие мутняки и нехорошие дела .
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20.03.2022 16:10 Відповісти
По поводу наказания за первую мировую - Германия потеряла тогда не только эти территории. Там была жёсткая демилитаризация, весь выкопанный в Руре уголь шёл во Францию. Плюс там случилась революция, и мирный договор уже заключал не кайзер, а переходное правительство.

По поводу наказания Германии после второй мировой, был план Моргентау, согласно которому Германию надо было лишить вообще всей промышленности. Кто-то предлагал всех немцев кастрировать поголовно. Быстро пришло понимание, что голодная дыра в центре Европы - это будет рассадник проблем, и в долгосрочной перспективе дешевле отстроить Германию под свои нужды, проводя денацификацию. Задействованный план Маршалла, кстати, предоставлялся не только Германии, а всем странам, пострадавшим от войны. В том числе и тем, кого захватил СССР - но они, понятное дело, "отказались".

Желаемого результата удалось добиться - Германия не лезет никого захватывать. Да, в этой войне от неё мало толку, да, последние десятилетия она по сути выкармливала агрессора. Но, называйте меня как хотите, я бы объяснил это преступной недальновидностью, но не заговором и не враждебностью.
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20.03.2022 16:25 Відповісти
они не настолько глупы и наивны , чтоб выдавать это за недальновидность . И если Германия не лезет ( пока что ) захватывать чужие территории , то это не значит что у неё исчезли подлые намерения и имперские замашки . Любую Федерастию нужно разрушать до основания без права на воссоединение или на восстановление .. Доказано уже новой историей .
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20.03.2022 16:30 Відповісти
Не стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить простой глупостью. Наши немецкие политики - настолько глупы и наивны. Считать, что там сидят очень умные, хитрые и пронырливые люди - ну, это имперская черта обожествления начальства.

Отчасти я вас понимаю. У меня есть родственница, которую в войну немцы сожгли деревню, а потом и её саму чуть не сожгли в амбаре - вот она так и ждёт, что немцы снова нападут. Я тоже поначалу мысленно на всех своих коллег надевал штальхельм. Объяснять, почему такой взгляд не согласуется с действительностью - очень долго, надо прочувствовать на своей шкуре.
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20.03.2022 16:40 Відповісти
значит вы не разбираетесь в людях . Увы . Я не верю в наивность больших дядек и тётек . особенно если он были агентами довольно таки очень сильного Абвера и Штази .
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20.03.2022 16:56 Відповісти
Я не спорю, что могу ошибаться в людях. Но и приписывать им какие-то сверхчеловеческие качества не стал бы.

И потом, насколько хорошо вы разбираетесь в политическом устройстве других стран? Не только Германии. Ведь Америка - тоже федерация, к примеру. Её тоже надо "разрушить до основания"?

Здесь прикол в том, что россия - такая же федерация, как теократическая наследственная монархия в КНДР - демократическя республика. Но это так, детали.

Буду ли я спорить с вами в том, что даже при поражении у россии есть хороший шанс отмазаться. Не буду - это несомненно, шанс есть. Буду ли я спорить, что, дай нашим основным политикам возможность, они бы продали Украину в первый же день и стали бы вести "бизнес аз южуал"? Да сто пудов. Но, как видите, с двухсоттысячными демонстрациями за Украину в Берлине не очень-то получается. Не Украина, конечно, но и не россия.
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20.03.2022 17:07 Відповісти
Как раз Америка не федерация а союз нерушимый , который тоже не защищён никакими гарантиями от развала .К тому же Америка не страдает имперскими замашками и большей частью строитель , чем разрушитель . Да и не надо иметь семь пядей во лбу чтобы разбираться в политическом устройстве любого государства )
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20.03.2022 17:16 Відповісти
"Федера́ция - форма государственного устройства, при которой части государства являются государственными образованиями, обладающими юридически определённой политической самостоятельностью в рамках федерации." - Вики, пока это эту страницу не удалили.

Вот этого в Америке как раз таки предостаточно. E Pluribus Unum и всё такое. Именно благодаря этому устройству, когда каждый штат решает множество вопросов у себя на местах, имеет своё законодательство и все дела, Америка и остаётся стабильной.

В Германии независимости отдельных федеральных земель меньше, но она есть.

В россии от федерации - только название. Выбрано оно было для того, чтобы удержать такие территории, как Татарстан, который хотел независимости, и которому Ельцин сказал: "Берите независимости, сколько хотите". Потом, уже при пуйле, об автономию Татарстана вытерли ноги.

Семи пядей во лбу для понимания политического устройства не надо. Но какая-то информированность - необходима.
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20.03.2022 17:28 Відповісти
законы одного американского штата не распространяются на законы другого штата . Там у каждого своя политика и свои законы .. Так что к федерастии там нет никакого отношения . И второе . Википедия свободная и там можно накалякать всё что угодно и кому угодно ) За исключением того , кто контролирует определённую часть Википедии .
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20.03.2022 17:38 Відповісти
Правильно, это и есть федеративное устройство - делегирование части полномочий от субъектов центру, как в Америке, либо наоборот, как в Германии. Не нравится википедия: ну вот вам Британника:

Federation: a country formed by separate states that have given certain powers to a central government while keeping control over local matters.

В общем, вам может не нравиться слово, но это только Шалтай-Болтай из Алисы в Зазеркалье мог приплачивать словам за то, что они означали то, что ему хочется. Каггицца, нравится - не нравится, но США - это федерация, которая сама называет своё устройство федеративным в своём изначальном смысле слова.
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20.03.2022 17:48 Відповісти
Федерация - это когда в одном государстве другие государства с разными национальностями и культурами .Это касается и немцев со швабами ..В Америке все штаты без преобладающих национальностей . Именно поэтому Рашка хотела сделать Украину как минимум федеральной , чтоб разделить потом на части по национальному признаку .
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20.03.2022 17:58 Відповісти
Уважаемый, вы тратите своё и моё время пытаясь дать слову "федерация" то значение, которое оно не несёт. Заодно показываете своё знание Германии: швабы - это немцы, население федеральной земли Баден-Вюртемберг. Помимо них есть, скажем, баварцы, вестфальцы, фризы, франконы, куча их, и не у всех есть своя отдельная федеральная земля.

В Америке нету преобладающих национальностей, но у штатов свои законы, которые они имеют широкую автономию принимать и приводить в исполнение - по сути, коль скоро они не противоречат федеральному законодательству. Поэтому Техас так не похож на Калифорнию, хотя поселенцы ехали из одних и тех же мест. Это и есть федерация, согласно всем её официальным определениям.
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20.03.2022 18:08 Відповісти
будь по вашему ) Вы пАбедили )
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20.03.2022 18:11 Відповісти
Я проиграл. Время зря потратил.
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20.03.2022 18:13 Відповісти
ничего страшного ) Главное совесть не растратить )
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20.03.2022 18:15 Відповісти
Як, як... МАСОВО. У масі. Усіх і кожного. Хто вважає себе винним, хто не вважає - то шерифа не цікавить. Адже кожен злочинець себе винним не вважає - він усього лише або був на навчаннях, або виконував наказ, або тремтів від страху, або усього лише мовчав. Або сидів дома і це його не турбувало.

Покарання не повинно бути симетричним. Покарання - це не повчання чи навчання. Це не відплата. Це застереження. І воно повинно бути жорстким, якщо інакше не розуміють. Україна наодинці покарати не в змозі, тож для того увесь світ треба залучити.

Але весь світ про війну швидко забуде і буде себе поводити як завжди - заробляти гроші якомога швидше. А кров - кого то буде цікавити через кілька років?

Вибачте за гнів, будь ласка.
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20.03.2022 16:10 Відповісти
Нацисткую Германию так и не наказали за её преступления . Да и наказали только некоторых главных нацистов . А основная масса избежала наказаний . И она так и не сделала никаких выводов . А её нужно было ещё тогда раздробить раз и на всегда .
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20.03.2022 16:13 Відповісти
Що ви від них хочете. Коли на першому дні війни до мене вперше зателефонував родич, родом з України, але все життя прожив на рабсіїї, спілкувався з ним російською, а коли сказав пару фраз українською, його аж пересіпнуло, ще й запитав. -Ты на украинском разговариваешь!!!. Там видно останні роки пропаганда зробила українське отрутою для рабсіян.
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20.03.2022 15:55 Відповісти
кацапия страна моральных уродов, только разумные люди могут противостоять вирусу "руского мира".
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20.03.2022 15:58 Відповісти
А що ще можна чекати від поклонніков снохачества та й від поклоненія хлистам, думаю, недалеко відійшли.
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20.03.2022 16:02 Відповісти
AS74


@AS7404542949

·
2 ч



Список шлюх, поддерживающих х¥йло:

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20.03.2022 16:02 Відповісти
Они только и умеют воевать с бабами и памятниками.
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20.03.2022 16:54 Відповісти
Та пішло ти *****, посольство. Нікчемнішої, паскуднішої влади у США не було. Здриснули всім посольством. Посла в Україні немає більше року. "Жорстким" байден був з путіним, да, той так злякався, шо аж пішов на Україну війною. Ше й смієте тепер п#здіть про пам'ятники. Одне слово - гнилі ліваки.
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20.03.2022 18:35 Відповісти
 
 