Байден під час візиту до Європи не відвідуватиме Україну, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден у межах своєї поїздки в Європу не планує візит в Україну. Такого візиту немає на порядку денному.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.
"Наскільки я знаю, це (візит Байдена до України. - Ред.) не на порядку денному. Президент збирається відвідати Європу, він проведе зустрічі з усіма нашими партнерами і союзниками. Я не чула нічого про можливий візит президента в Україну... Ця країна охоплена війною. Я не можу уявити, щоб такий візит був би на порядку денному", - зазначила дипломатка.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Джо Байдена здійснить візит до Європи через війну Росії проти України.
Топ коментарі
+22 Перехватчик
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+16 iMedvedeff
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+13 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар20.03.2022 16:13
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Краще випий цианіду падаль кацапорила, бо потрапиш у полон, ніхто тобі мамє подзвонити не дасть.
@vits2014
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22 ч
Самарский металлургический завод останавливает производство. Оказалось, что его поднимал с колен не путин, а американская корпорация Arconic Inc..
Завод выпускает продукцию для авиационной, космической, строительной отраслей, машиностроения и транспорта.
Не бойся, Байден, каких-то шагов, за которые путлер бы тебя здесь угробил, ты не делал.
Не пихайте багато в сраку,бо лусните.
Листопад 2014 року, Байден прибув до Києва.Президентом Байден став з 20 січня 2021 року
А ще більше він - ПУТІНОФОБ.