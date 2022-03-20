УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9922 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 429 39
Байден (2320) візит (1294) війна (56290) Україна (5201) Томас-Грінфілд Лінда (47)

Байден під час візиту до Європи не відвідуватиме Україну, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден у межах своєї поїздки в Європу не планує візит в Україну. Такого візиту немає на порядку денному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника США при ООН Лінди Томас-Грінфілд.

"Наскільки я знаю, це (візит Байдена до України. - Ред.) не на порядку денному. Президент збирається відвідати Європу, він проведе зустрічі з усіма нашими партнерами і союзниками. Я не чула нічого про можливий візит президента в Україну... Ця країна охоплена війною. Я не можу уявити, щоб такий візит був би на порядку денному", - зазначила дипломатка.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Джо Байдена здійснить візит до Європи через війну Росії проти України.

Читайте також: Байден не пропонував Китаю "пряники" за відмову від допомоги Росії, - Білий дім
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+22
Vita


@vits2014

·
22 ч



Самарский металлургический завод останавливает производство. Оказалось, что его поднимал с колен не путин, а американская корпорация Arconic Inc..
Завод выпускает продукцию для авиационной, космической, строительной отраслей, машиностроения и транспорта.
показати весь коментар
20.03.2022 16:13
+16
Звісно ж...небо не закрите. Стрьомно...
показати весь коментар
20.03.2022 16:12
+13
позор великого американского народа.
показати весь коментар
20.03.2022 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай закриє небо над Україною, цього буде достатньо!
показати весь коментар
20.03.2022 16:12 Відповісти
Звісно ж...небо не закрите. Стрьомно...
показати весь коментар
20.03.2022 16:12 Відповісти
позор великого американского народа.
показати весь коментар
20.03.2022 16:13 Відповісти
ПНХ свинособака
показати весь коментар
20.03.2022 19:07 Відповісти
сказать что хотел, собакосвин?
показати весь коментар
20.03.2022 19:36 Відповісти
Ти настільки тупа вата, що навіть ПНХ не знаєшь? Як тебе прийняли у кацапоботи, за хабар, щоб не воювати?
показати весь коментар
20.03.2022 21:24 Відповісти
не забывай принимать таблетки
показати весь коментар
20.03.2022 21:56 Відповісти
Які, спутнік чи навічок?
Краще випий цианіду падаль кацапорила, бо потрапиш у полон, ніхто тобі мамє подзвонити не дасть.
показати весь коментар
20.03.2022 23:00 Відповісти
Vita


@vits2014

·
22 ч



Самарский металлургический завод останавливает производство. Оказалось, что его поднимал с колен не путин, а американская корпорация Arconic Inc..
Завод выпускает продукцию для авиационной, космической, строительной отраслей, машиностроения и транспорта.
показати весь коментар
20.03.2022 16:13 Відповісти
а чого так? ссить?
показати весь коментар
20.03.2022 16:14 Відповісти
Даже если и захочет ему не разрешат
показати весь коментар
20.03.2022 17:46 Відповісти
А закрыл бы небо - мог бы спокойно наведаться в Украину!
Не бойся, Байден, каких-то шагов, за которые путлер бы тебя здесь угробил, ты не делал.
показати весь коментар
20.03.2022 16:14 Відповісти
А ви підкажете як можна закрити небо не знаходячись в Україні.
показати весь коментар
20.03.2022 17:22 Відповісти
Бздить старе сцикло
показати весь коментар
20.03.2022 16:22 Відповісти
Нічого,вже скоро прийде час коли президент США буде мати за честь відвідати Україну.
показати весь коментар
20.03.2022 16:23 Відповісти
штатам еще предстоит очистка от левацкой скверны
показати весь коментар
20.03.2022 16:27 Відповісти
дед бидон немного подбздо, ну конечно, дал бы МиГи, а так... жим жим
показати весь коментар
20.03.2022 16:26 Відповісти
Такі не здатні на справжні чоловічі поступки...?
показати весь коментар
20.03.2022 16:37 Відповісти
міг би вже якось позапланово...
показати весь коментар
20.03.2022 16:40 Відповісти
Та сцикiтно йому,а украiнцям чомусь нi.
показати весь коментар
20.03.2022 16:47 Відповісти
Хай котиться, старий ідіот, якому про Україну нічого не відомо було, до тих пір поки в прези не вибився. Два сатарих дібіла, варять кашу на весь світ. І головне обидвоє брешуть.
показати весь коментар
20.03.2022 16:52 Відповісти
Ви кажете неправду! Байден був в Україні задовго до свого президенства ,у 2015 року,і вже тоді підтримував Україну.
показати весь коментар
20.03.2022 17:00 Відповісти
Він хайпував, як всі хайпують. Амери спершу пропіарились в Іраку, в Афгані, тепер в нас будуть піаритись. Старий байден сам не очікував, що ми так довго вистоїмо. Це як раз і говорить, що нічого він про Україну не знав.
показати весь коментар
20.03.2022 17:10 Відповісти
Будь ласка ссилку де він таке говорив? Байден підтримував Україну відразу після Майдану, ще будучи сенатором,якщо би не озброєння з США хід війни був би невідомий, а озброєння йшло з США ,як і попередження про напад і розташування російської арміі, навіть в супереч бажанням Зеленського .Ви неправі, мало того -дезінформуєте ,нащо,павел преображенский?
показати весь коментар
20.03.2022 17:19 Відповісти
Ссилку? чи може особисто в Орестовича запитаємося? Якщо ви в політиці нічого не розумієте, не називайте мою інфу дезою. Амери ніякі не святі, вони все життя пхають свою носяру куди не просять, ***** те саме робить, а страждають прості громадяни. Всі дуже круті, поки Україна захищає їхні сраки. А як закрити небо, чи надати суттєве озброєння, так війна в них почнеться. От тому, в сраку НАТО і в сраку політиків типу байдена.
показати весь коментар
20.03.2022 18:15 Відповісти
В якого Ористовича? Кацап ,мову ти трохи опанував, але Арестович такий політик як і ти, вам би обом носа відрубати,разом з дурними головами,щоб не лізли ні у владу ,ні в політику.Тоді в країні була б своя зброя і армія оснащена по натівськім стандартам. Байдену не треба хайпуватися,бо він вже президент великої держави.НАТО не забов,язано воювати в Україні,бо ми не є членом НАТО,досить того ,що НАТО і США нам дуже багато допомогають.
Не пихайте багато в сраку,бо лусните.
показати весь коментар
20.03.2022 18:28 Відповісти
Yri Simash , з язика зняв
показати весь коментар
20.03.2022 16:59 Відповісти
з язика зняв брехню?
Листопад 2014 року, Байден прибув до Києва.Президентом Байден став з 20 січня 2021 року
показати весь коментар
20.03.2022 17:03 Відповісти
Це і називається хайпом. Типу їм діло є. Не будьте такі наївні.
показати весь коментар
20.03.2022 18:17 Відповісти
брешуть ,ще й підтосовують свою брехню користуючись тяжким становищем в Україні.
показати весь коментар
20.03.2022 17:22 Відповісти
Мне интересно, а отписавшиеся клоуны и ОП почему-то решили, что сюда должен прилететь Байден? Прилететь, чтобы что? Байден мировой лидер. Ему не нужно жрать шаурму и постить фотки с буковельского подъемника, чтобы о себе напомнить.
показати весь коментар
20.03.2022 17:25 Відповісти
Байден -Головний РУСОФОБ планети. Фобия - острах, боягузтво.
А ще більше він - ПУТІНОФОБ.
показати весь коментар
20.03.2022 17:39 Відповісти
Старікашкі не мають бути при владі, вони всі маразматики, яким конче хочеться лишити після себе хоч щось, навіть якщо це ріки крові.
показати весь коментар
20.03.2022 18:18 Відповісти
Що, навіть Маріуполь не відвідає?
показати весь коментар
20.03.2022 19:06 Відповісти
 
 