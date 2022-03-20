Російські військові цілими підрозділами пишуть рапорти з відмовою воювати, щоб не бути "гарматним м'ясом", - СБУ
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Російські окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням і розкраданням коштів генералами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Службу безпеки України.
Із перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, зокрема старші офіцери.
"Російські воїни не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як "гарматне м’ясо" і відправляють на вірну смерть. На фоні цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова. Їхньому генералу інкримінують розкрадання коштів, зокрема виділених для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні", - пояснили в СБУ.
Тож, як зазначається, поступово до окупантів приходить прозріння, і навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто їх обкрадає.
Будь ласка, зачекайте...
Знищення України як держави й знищення українців як народу обговорювалося в думі ерефії задовго до того , як Україна змушена була відмовитися від позаблокового статусу й задовго до того , як ми записали в свою конституцію вступ до НАТО - це відбулося в грудні 2013 року . Отже плани про знищення України й українців розроблялися ще раніше . Отже можливий вступ до НАТО не є причиною нападу ерефії на Україну , а є лише формальним приводом виправдати путлером свою агресію . Не було б НАТО , він би висунув будь-яку іншу причину .
В грудні 2013 року ( тоді взагалі не було ніякої мови про НАТО й більшість громадян України ще пізніше висловлювалися проти НАТО ) на засіданні думи ерефії обговорювався напад ерефії на Україну ( не пам'ятаю якого це було числа , але ще до кривавих подій на майдані ) . Виступав жириновський й казав , що скоро Україна вмиється своєю кров'ю , бо ерефія влаштує на території України війну з США ( війна з США вбиваючи українців ! ) . Захопивши Україну , ерефія згребе до свого війська всіх наших чоловіків ( всіх інших громадян України депортує в тайгу на кордон з Китаєм , а в наші будинки й хати переселить "русскіх с русской глубінкі " ) . Поповнивши свою армію нашими чоловіками , ерефія пошле їх спочатку завойовувати Румунію та Болгарію . Потім ерефія , поповнивши свою армію ще й румунами та болгарами , пошле своїх вояк завойовувати інші європейські країни : Італію , Польщу , Францію , країни Прибалтики і так далі . Завоювавши країни Європи кацапи поселяться в їх містах , а народи тих країн залишаться по їх селах в якості прислуги новоявлених повелителів світу . США планувалося "закрити" на американському континенті й давати їм вказівки , як вони мають жити . Китаю жирик обіцяв за невтручання й допомогу щедрий подарунок - віддати пів Африки .
Скажете , що це маячня божевільного . Але це обговорювалося на засіданні думи ерефії і всі , повторю абсолютно всі депутати ерефії захоплено аплодували жирику . Це ми тоді сприймали жирика за клоуна , це вже потім ми зрозуміли , що шут висловлює думки свого сцаря . Засідання думи транслювалося у відкритому ефірі на РТ ( тоді цей телеканал ще працював на території України .
Об этом, по-моему, он говорил здесь: https://www.youtube.com/watch?v=HAloah-yZ6s
и более развернуто здесь: https://www.youtube.com/watch?v=CPoDOfymxpA
Правильно ваньки. Украина - чёрная дыра для вас. Лучше не приближаться. Лучше дома в тюрьму.
Такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично і кордонів її НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО на жодній мапі світу ні в давні часи , ні в теперішні .
Були угро-фінські племена ( не ті , що утворили Угорщину і Фінляндію , інші ) , жінок яких згвалтували ординці монголо-татарської орди , в результаті чого й виник мошковський улус Кримсько-татарського ханства . При занепаді того ханства Мошковський улус й став МОШКОВІЄЮ ( МОШКОВСКІМ ЦАРСТВОМ ) .
Цар мошковії ( Незаконнонароджений син грузинського князька й половчанки , що була на той час дружиною мошковського царя Олексія ) Петро 1 грабунками й захопленнями земель сусідів перетворив свою мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для нього не благородно звучала - "вялічія" захотілося ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася в 1991 році РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ .
Отже , якщо НЕ ІСНУЄ ніякої міфічної "Россіі" , то й НЕ ІСНУЄ ніяких "россійскіх" і "русскіх" .
ІСНУЄ на даний момент ЕРЕФІЯ й ЕРЕФЦІ , згідно теперішньої юридичної назви їх країни , абож ІСНУЄ МОШКОВІЯ й МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .
гаврила деньги воровал....
А в остальном всё верно
спросите вы у тишины,
Она ответит без затей:
Хотят. До первых ********.
Забули ще гєраічєскіє додати... кончене гебьйо
Які ще "воїни" на Московії?
Татарські закінчилися в 17 ст., руські - ще раніше... ну козацькі ще до 18 ст. були (та й ті після 1708 вже не зовсім такі були, права погубили)... а вже з 300 років, як на Московії жодних немає !