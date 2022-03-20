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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
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армія РФ (13455) генерал (49)

Російські військові цілими підрозділами пишуть рапорти з відмовою воювати, щоб не бути "гарматним м'ясом", - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти деморалізовані великими втратами, поганим тиловим забезпеченням і розкраданням коштів генералами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Службу безпеки України.

Із перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, зокрема старші офіцери.

"Російські воїни не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як "гарматне м’ясо" і відправляють на вірну смерть. На фоні цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова. Їхньому генералу інкримінують розкрадання коштів, зокрема виділених для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні", - пояснили в СБУ.

Тож, як зазначається, поступово до окупантів приходить прозріння, і навіть звичайні солдати не хочуть віддавати своє життя за тих, хто їх обкрадає.

Читайте також: "Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехоплення розмови російських окупантів. АУДIО
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Топ коментарі
+27
Ну, купатись в фонтанах в тєльняшках і ******* москалів, звісно, приємніше, ніж подихати з відірваними ногами і руками)
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20.03.2022 16:34
+15
СЛЬОЗИ ЗНОВ ЗАВАЖАЮТЬ ПИСАТИ...
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20.03.2022 16:32
+13
плакали всей базой нато
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20.03.2022 16:34
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СЛЬОЗИ ЗНОВ ЗАВАЖАЮТЬ ПИСАТИ...
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20.03.2022 16:32 Відповісти
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20.03.2022 16:33 Відповісти
Це не українська а твоя мошканська родина.
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20.03.2022 16:53 Відповісти
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20.03.2022 17:17 Відповісти
Там же бандера в каждом лице))
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20.03.2022 18:32 Відповісти
плакали всей базой нато
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20.03.2022 16:34 Відповісти
Ну, купатись в фонтанах в тєльняшках і ******* москалів, звісно, приємніше, ніж подихати з відірваними ногами і руками)
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20.03.2022 16:34 Відповісти
Не звинувачуймо їх що втікають, а радіймо-правильно роблять. Тільки втікши вони врятуються від загибелі в Україні і вони мають знати про це всі. Тому додому.
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20.03.2022 17:35 Відповісти
J - прозрєніє.
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20.03.2022 16:37 Відповісти
Тагііііл.
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20.03.2022 16:37 Відповісти
генералы ВС РФ это всё агенты Госдэпа и НАТО *******, Тсоря ввели в заблуждение, не оправдали доверия, ух диверсанты из полка имени Джейн Псаки
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20.03.2022 16:38 Відповісти
Масоны, сплошные масоны, за кажным углом, под кажным кустом. Один стцарь хороший, верим путену!
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20.03.2022 17:35 Відповісти
Не футбола, замість грошей ніком не потрібна бумажка з непонятним курсом. за шо ублюдкі воюєєте? за чартери хйла в оае
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20.03.2022 16:39 Відповісти
"Радіо Свобода"явно підігрує мошковії , бо не дає висловлювати думки громадян , які протирічать мошковським брехням і політиці путлера - такі коментарі блокуються . Тому я хочу тут висловити свою відповідь пану Портнікову стосовно його думок з приводу причини нападу ерефії на Україну , бо я не можу погодотися з ним , оскільки мені довелося особисто прослухати засідання думи ерефії в грудні 2013 року :
Знищення України як держави й знищення українців як народу обговорювалося в думі ерефії задовго до того , як Україна змушена була відмовитися від позаблокового статусу й задовго до того , як ми записали в свою конституцію вступ до НАТО - це відбулося в грудні 2013 року . Отже плани про знищення України й українців розроблялися ще раніше . Отже можливий вступ до НАТО не є причиною нападу ерефії на Україну , а є лише формальним приводом виправдати путлером свою агресію . Не було б НАТО , він би висунув будь-яку іншу причину .
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20.03.2022 16:47 Відповісти
У Портнікова інша точка зору ?
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20.03.2022 16:49 Відповісти
Нет. Более того, Портников считает что у ***** постоянно была цель собрать бывшую кацапскую империю воедино. Само собой, что украинской государственности в модели мира ***** места нет совсем. Ни в НАТО, ни без НАТО.
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20.03.2022 17:05 Відповісти
В того пенса кукуха поїхала. Ніби Портніков не про те саме тороче вже хєр зна скільки років. Щось попутав старець.
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20.03.2022 17:05 Відповісти
Но несколько человек вместо того, чтобы послушать Портникова, решили поверить "пенсу" на слово. Печально.
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20.03.2022 17:09 Відповісти
Він на "Радіо Свобода " висловив думку , що путлер напав на Україну тому , що Україна висловила бажання вступити до НАТО , але це неправда .
В грудні 2013 року ( тоді взагалі не було ніякої мови про НАТО й більшість громадян України ще пізніше висловлювалися проти НАТО ) на засіданні думи ерефії обговорювався напад ерефії на Україну ( не пам'ятаю якого це було числа , але ще до кривавих подій на майдані ) . Виступав жириновський й казав , що скоро Україна вмиється своєю кров'ю , бо ерефія влаштує на території України війну з США ( війна з США вбиваючи українців ! ) . Захопивши Україну , ерефія згребе до свого війська всіх наших чоловіків ( всіх інших громадян України депортує в тайгу на кордон з Китаєм , а в наші будинки й хати переселить "русскіх с русской глубінкі " ) . Поповнивши свою армію нашими чоловіками , ерефія пошле їх спочатку завойовувати Румунію та Болгарію . Потім ерефія , поповнивши свою армію ще й румунами та болгарами , пошле своїх вояк завойовувати інші європейські країни : Італію , Польщу , Францію , країни Прибалтики і так далі . Завоювавши країни Європи кацапи поселяться в їх містах , а народи тих країн залишаться по їх селах в якості прислуги новоявлених повелителів світу . США планувалося "закрити" на американському континенті й давати їм вказівки , як вони мають жити . Китаю жирик обіцяв за невтручання й допомогу щедрий подарунок - віддати пів Африки .
Скажете , що це маячня божевільного . Але це обговорювалося на засіданні думи ерефії і всі , повторю абсолютно всі депутати ерефії захоплено аплодували жирику . Це ми тоді сприймали жирика за клоуна , це вже потім ми зрозуміли , що шут висловлює думки свого сцаря . Засідання думи транслювалося у відкритому ефірі на РТ ( тоді цей телеканал ще працював на території України .
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20.03.2022 17:21 Відповісти
А хіба не Аристович ?
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20.03.2022 18:01 Відповісти
вот жирику ответочка и прилетела. Бог не фраер
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20.03.2022 22:16 Відповісти
А Портников здесь при чем? Он тоже утверждает ,что вступление до НАТО не является причиной. По версии Портникова для того, чтобы понять причины нападения рашки, нужно слушать то, что ***** говорило раньше и знать, что находится в голове у КГБшников (поскольку именно они захватили власть). Для ***** является большой трагедией распад совка. Он с момента прихода к власти пытается восстановить империю образца прошлого века. Понятно, что то, что находится под защитой НАТО, он урвать не может, а все остальное он считает своим.
Об этом, по-моему, он говорил здесь: https://www.youtube.com/watch?v=HAloah-yZ6s


и более развернуто здесь: https://www.youtube.com/watch?v=CPoDOfymxpA
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20.03.2022 17:03 Відповісти
Ви праві , мушу вибачитися перед паном Портніковим . Але мене завело в оману "Радіо Свобода"й можливо деяка моя неуважність . "Радіо Свобода " давно робить якісь провокативні заяви й явно підігрує ерефії , а також блокують всіх громадян , які висловлюють не вгодні їм думки , що викривають рашку Та й висловлювання пана Портнікова там лише надруковані , а не вживу . . То ж чи не слід зайнятися ними СБУ ? А з Портніковим я тут погоджуюсь .
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20.03.2022 17:47 Відповісти
Не може існувати московія як імперія без України-аксіома. Тому так. Маємо знищити недоімперію до основ і допомогти утворити на цій території незалежні національні держави. "І буде син, і буде мати, і будуть люде на землі". Т.Г.Шевченко.
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20.03.2022 17:42 Відповісти
Ті національні держави треба ще тримати під протекторатом розвинених держав , доки вони не зможуть таки дійсно стати незалежними національними державами - занадто довго вони були під управлінням мошковської орди й занадто довго мошковська орда творила "селекцію " тих народів , знищуючи кращих їх представників , намагаючись створити " совєтскій народ" ...
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20.03.2022 17:54 Відповісти
Не потрібно орків називати воїнами тому що воїн це благородне слово.
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20.03.2022 16:49 Відповісти
Абсолютно з вами згоден. Честі у них не було і не має.
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20.03.2022 17:30 Відповісти
Українські воїни і московські - солдати.
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20.03.2022 17:43 Відповісти
Роману Гаврилову за коррупцию - респект и благодарность от ВСУ и Украины !
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20.03.2022 16:53 Відповісти
Российские оккупанты деморализованы большими потерями..

Правильно ваньки. Украина - чёрная дыра для вас. Лучше не приближаться. Лучше дома в тюрьму.
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20.03.2022 16:53 Відповісти
Не вживайте слова "Россія" й "россійскіє" та "русскіє" .
Такої країни , як "Россія" НЕ ІСНУЄ й НІКОЛИ НЕ ІСНУВАЛО ні юридично , ні фактично і кордонів її НІКОЛИ НЕ БУЛО ПОЗНАЧЕНО на жодній мапі світу ні в давні часи , ні в теперішні .
Були угро-фінські племена ( не ті , що утворили Угорщину і Фінляндію , інші ) , жінок яких згвалтували ординці монголо-татарської орди , в результаті чого й виник мошковський улус Кримсько-татарського ханства . При занепаді того ханства Мошковський улус й став МОШКОВІЄЮ ( МОШКОВСКІМ ЦАРСТВОМ ) .
Цар мошковії ( Незаконнонароджений син грузинського князька й половчанки , що була на той час дружиною мошковського царя Олексія ) Петро 1 грабунками й захопленнями земель сусідів перетворив свою мошковію на імперію , вкравши для неї назву "Россійская" ( назва "Мошковская" для нього не благородно звучала - "вялічія" захотілося ) .
Комуністи перейменували ту імперію в СРСР ( СССР ) , при розпаді якого й утворилася в 1991 році РФ ( Россійская Фєдєрація ) , тобто ЕРЕФІЯ .
Отже , якщо НЕ ІСНУЄ ніякої міфічної "Россіі" , то й НЕ ІСНУЄ ніяких "россійскіх" і "русскіх" .
ІСНУЄ на даний момент ЕРЕФІЯ й ЕРЕФЦІ , згідно теперішньої юридичної назви їх країни , абож ІСНУЄ МОШКОВІЯ й МОШКОВІТИ , зважаючи на їх історичне походження .
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20.03.2022 18:22 Відповісти
служил гаврила нацгвардейцем
гаврила деньги воровал....
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20.03.2022 16:57 Відповісти
Только не нацгвардейцем а росгвардейцем
А в остальном всё верно
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20.03.2022 17:11 Відповісти
Якби сила українського духу залежала від наших можновладців,то ми б зараз уже торгувались з путлєром.Сила українського народу в незнищенному прагненні до свободи,в любові до землі- матінки, у священному праві кожного українця мати гідність і в шаленій ненависті до ворогів! Слава нашим воїнам - захисникам! Слава нації!
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20.03.2022 16:59 Відповісти
Твари сцыкливые! Пока по зубам не получили, то поллюции от мыслей об Украине случались, а теперь "не хотим ехать, мама верни меня взад"
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20.03.2022 17:01 Відповісти
Правильно роблять, нехай пишуть... доки є чим. Куля - дура, "Джавелін" - молодець.
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20.03.2022 17:02 Відповісти
Войти в положение. Понять. Простить. Дать гражданство США. Выделить подъёмные 250 тыс. долл. Мы же не звери.
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20.03.2022 17:23 Відповісти
Деморализованы, но лезут и лезут. Нужно ещё деморализовать.
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20.03.2022 17:31 Відповісти
Если хотят жить, то пусть штурмуют бункер. А так, даже если откажутся воевать и их не пристрелят в Украине, то медленно сгниют в РФ.
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20.03.2022 17:35 Відповісти
Хотят ли русские войны,
спросите вы у тишины,
Она ответит без затей:
Хотят. До первых ********.
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20.03.2022 17:38 Відповісти
Всім цапам по осиновому колу!
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20.03.2022 17:55 Відповісти
"Російські воїни"

Забули ще гєраічєскіє додати... кончене гебьйо
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20.03.2022 19:09 Відповісти
СБУ вже зовсім зкацапилося?
Які ще "воїни" на Московії?
Татарські закінчилися в 17 ст., руські - ще раніше... ну козацькі ще до 18 ст. були (та й ті після 1708 вже не зовсім такі були, права погубили)... а вже з 300 років, як на Московії жодних немає !
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20.03.2022 20:01 Відповісти
 
 