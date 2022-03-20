Росія продовжує перекидати війська для війни з Україною: окупанти можуть мати ще 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, - Conflict Intelligence Team. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На відео, знятому 17 березня в Ростові-на-Дону, видно ешелон з танками, який, згідно з базою даних РЖД, йде зі станції "Сибірцево" Приморського краю, де дислокується 60 мотострілецька бригада п'ятої загальновійськової армії.
Про це пише Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.
На ешелоні їдуть БТРи та вантажівки. Встановити походження ешелону неможливо, однак він рухається в північному напрямку — імовірно, з Північного Кавказу або з Краснодарського краю. З того ж напрямку, мабуть, слідують російські гарнізони з Абхазії.
Крім бойової техніки, журналісти помітили інженерні машини, зокрема призначені для наведення тимчасових мостів.
Журналісти вважають інтенсивність перекидання нижчою, ніж у місяці перед вторгненням. На їхню думку, російські сили можуть мати ще 40 незадіяних батальйонно-тактичних груп, загальна чисельність яких може перевищувати 20 тисяч бійців.
Будь ласка, зачекайте...
Тактика одна - закидать трупами и терроризировать мирняк бомбежками и гуманитарной катастрофой.
Поэтому, с нашей стороны сейчас наверно уместна только одна тактика - перемалывать из технику и живую силу. Средства для этого есть. А потом уже пойдем в контрнаступление.
З тюрми на царство, але кримнаш для нього це святе, все як і раніше.
З великою обережністю би оцінював точність таких даних - опозиційні кацапи ТЕЖ співпрацюють зі спецслужбами. Навіть такі незалежні, як Дуров, а що вже говорити про тих, котрі живуть в Ерефії?
Щодо наявності (допотопної) техніки в таких кількостях - ще можна повірити. В її повну функціональність - вже ні.
В наявність "людських" ресурсів - вже з великою натяжкою (хіба ненавчене м"ясо, що фарбувало травичку, кидатимуть), якість буде ще гірша.
Спроби платити цивільній кацапні за відвідування пришвидшених військових курсів 2-3 дні на місяць говорять про те, що в них бракує навіть такого м"яса, яке зможе перезарядити АК без сторонньої допомоги.
Коли вони мали перед 24 лютого тисячі техніки і 200 000 орків і умудрились захопити декілька доріг на півночі, сході і без бою фактично взяти трохи Півдня... Іто тепер застрягли всюди і наші помало їх докрошують!
Уривок із дійсно чесних, без прикрас, мемуарів - М. Никулин "Воспоминания о войне".
"Я вспоминаю другую картину, открывшуюся мне тоже с семиэтажной высоты. Однажды летом 1943 года мы сидели среди густых ветвей высокой ели на деревянном помосте, укрепленном почти у макушки дерева. На стволе были прибиты планки, заменявшие лестницу, по которой мы карабкались наверх. Это был наблюдательный пункт артиллерийского полка, километрах в полутора от передовой, с которого открывалась широкая панорама окрестностей. Синее небо расстилалось над нами. Светило солнышко. Сосна слегка покачивалась, ветви ее скрипели и распространяли аромат смолы.
У стереотрубы стоял наш командир - статный, красивый молодой полковник. Свежевыбритый, румяный, пахнущий одеколоном, в отглаженной гимнастерке. Он ведь спал в удобной крытой машине с печкой, а не в норе. В волосах у него не было земли, и вши не ели его. И на завтрак у него была не баланда, а хорошо поджаренная картошка с американской тушенкой. И был он образованный артиллерист, окончил Академию, знал свое дело. В 1943 году таких было очень мало, так как большинство расстреляли в 1939-1940 годах, остальные погибли в сорок первом, а на командных постах оказались случайно всплывшие на поверхность люди.
Полковник внимательно смотрел в стереотрубу, потирал чистой ладонью свой крепкий, загорелый затылок и громко, непрестанно, упоенно ругался матом. «Что делают, гады! Ах! Что делают, сволочи!» Что они делали, было видно и без стереотрубы. Километрах в двух перед нами, за ручейком, виднелся большой холм, на котором когда-то была деревня. Немцы превратили ее в узел сопротивления. Закопали дома в землю, поставили бетонные колпаки, выкопали целый лабиринт траншей и опутали их километрами колючей проволоки. Уже третий день пехота штурмовала деревню. Сперва пошла одна дивизия - 6 тысяч человек. Через два часа осталось из них 2 тысячи. На другой день оставшиеся в живых и новая дивизия повторили атаку с тем же успехом. Сегодня ввели в бой третью дивизию, и пехота опять залегла. Густая россыпь трупов была хорошо видна нам на склоне холма. «Что делают, б..!» - твердил полковник, а на холме бушевал огонь. Огромные языки пламени, клубы дыма, лес разрывов покрывали немецкие позиции. Били наша артиллерия, катюши, минометы, но немецкие пулеметы оставались целы и косили наступавшие полки. «Что делают, гады! Надо же обойти с флангов! Не надо же лезть на пулеметы, зачем гробить людей!» - все стонал полковник. Но «гады» имели твердый приказ и выполняли его. Знакомая картина! Не так ли командуют из кабинетов, где сеять кукурузу, а где овес? В результате - ни овса, ни кукурузы и вообще жрать нечего. И никто уже не сеет и не жнет, и не заводит коров. И на заводах развал. А главное - извели хороших хозяев, честных, опытных начальников. Развалить то, что создавалось столетиями, просто. Попробуй теперь организовать хозяйство заново! А сволочь, которая вылезла в начальство, будет сопротивляться. Почувствовав опасность, объединится и со страшной силой будет отстаивать свой кусок пирога.
На войне те же дела оплачивались солдатскими жизнями. Хозяин из Москвы, ткнув пальцем в карту, велит наступать. Генералы гонят полки и дивизии, а начальники на месте не имеют права проявить инициативу. Приказ: «Вперед!», и пошли умирать безответные солдаты. Пошли на пулеметы. Обход с фланга? Не приказано! Выполняйте, что велят. Да и думать и рассуждать разучились. Озабочены больше тем, чтобы удержаться на своем месте да угодить начальству. Потери значения не имеют. Угробили одних - пригонят других. Иногда солдаты погибали, не успев познакомиться перед боем. Людей много. А людей этих хватают в тылу, на полях, на заводах, одевают в шинели, дают винтовку и - «Вперед!» Растерянные, испуганные, деморализованные, они гибнут как мухи. В том же 1943 году под Вороново видел я пехотинца - папашу лет сорока, новобранца, который полз, не поднимая головы, вдоль передовой, явно не зная куда, потеряв направление. Я крикнул ему: «Куда ты, солдат!?», а он мне: «Дяденька, где кухня второго батальона?» (Это мне-то, 18-летнему мальчишке!) Ему было на все наплевать. Был он голодный, растерянный и испуганный. Какой уж тут бой! Привыкли мы к этому: солдаты - умирать, начальство - гробить.
В пехотных дивизиях уже в 1941-1942 годах сложился костяк снабженцев, медиков, контрразведчиков, штабистов и тому подобных людей, образовавших механизм приема пополнения и отправки его в бой, на смерть. Своеобразная мельница смерти. Этот костяк в основе своей сохранялся, привыкал к своим страшным функциям, да и люди подбирались соответствующие, те кто мог справиться с таким делом. Начальство тоже подобралось нерассуждающее, либо тупицы, либо подонки, способные лишь на жестокость. «Вперед!» - и все. Мой командир пехотного полка в «родной» 311-й дивизии, как говорили, выдвинулся на свою должность из командира банно-прачечного отряда. Он оказался очень способным гнать свой полк вперед без рассуждений. Гробил его множество раз, а в промежутках пил водку и плясал цыганочку. Командир же немецкого полка, противостоявшего нам под Вороново, командовал еще в 1914-1918 годах батальоном, был профессионалом, знал все тонкости военного дела и, конечно, умел беречь своих людей и бить наши наступающие орды..."
Дочь участника штурма Зееловских высот, командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова полковника Е. Т. Марченко - Галина Ефимовна Марченко - как-то поделилась воспоминаниями своего отца, которые ей многократно пришлось слышать. Она, в частности, отмечала, что, по словам ее отца, «перед началом боев за Зееловские высоты 39-й гвардейской стрелковой дивизии был придан танковый корпус. Фамилии и имени командира корпуса не помню, я только запомнила характеристику, что это был немолодой, очень интеллигентный, очень знающий военный. Они с отцом стали думать, как брать эти высоты. Поскольку там все доты были нацелены против танков. Специально укреплены. Отец сказал, что танками их брать нельзя. Значит, надо что-то придумать. И придумал создать небольшие, в три-четыре человека, боевые группы, переправить их за линию фронта, и чтобы они забросали доты гранатами. Сколько смогут уничтожить. Чтобы хоть какие-то проходы для танков образовать. Этот генерал с папой согласился. И когда отец говорил с Чуйковым, тот тоже согласился, что это будет разумно. В ночь перед атакой они уже начали готовить эти боевые группы - и вдруг звонок. Просят к телефону генерала. Оказалось, что с НП армии звонил Жуков и стал его ругать матом. Папа вспоминал, что этот генерал в одну секунду стал белым, как бумага. А Жуков орал на него матом, что он предатель, изменник, что он его застрелит собственной рукой: почему не идут в атаку танки? Потом трубку взял Чуйков и то же самое повторил полковнику Марченко. Стал страшно в истерике ругаться. После чего танки пошли в атаку. Папа вспоминал, что утро (похоже, что это случайная оговорка, так как по приказу Жукова танки были введены в сражение во второй половине 16 апреля; не исключено также, что отец Марченко имел в виду и утро 17 апреля. - А.М.) было на редкость тихое и ясное, и дым от горящих танков ровными столбами поднимался вверх, как будто это стояли деревья… Казалось, что весь этот склон покрыт дымным лесом. Он называл цифру этих танков, превратившихся в черные столбы: где-то 400 единиц. Было видно, что ни один танк не прошел».
Дякую Боже за увагу.
А відео з Байрака наступу на Бровари це класика. Воно ввійде в аннали історії. Орда в три колони вишикувалась в селі на трасі. тільки рушили з вулиць села вдарили гранатомети, підбили танки, Байрак теж приложився, задні (село обабіч траси з однієї сторони) зразу ж ходу вліво до посадки а там не замерзле поле. Колона почала розвертатись на дорозі і ходу. Сорок хвилин і наступ за помахом руки завершився. Зараз пошикувались знову і ждуть помаху руки. Вчора знову повискубували пір"я там же.