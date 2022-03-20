Queen опублікували запис концерту з Харкова 2008 року і оголосили збір коштів для України
Легендарний рок-гурт Queen на підтримку України опублікував на YouTube концерт, який вони давали ще у 2008 році в Харкові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, запис концерту можна подивитися за посиланням.
Дати концерти у Києві та Харкові у 2008 році гурт запросив український фонд боротьби зі СНІДом. Концерт був безкоштовним, тому послухати його прийшли понад 350 тисяч осіб.
Зараз рок-гурт вирішив знову допомогти Україні і оприлюднив запис концерту для того, щоб зібрати гроші на допомогу Україні.
"На підтримку зусиль з надання допомоги Україні проти нової біди, Queen повертається на той історичний концерт зі спеціальним показом на YouTube, спрямованим на збір пожертв на міжнародну допомогу… Будь ласка, зробіть свої пожертви до: УВКБ ООН - Агентства ООН у справах біженців", - йдеться у дописі до відео.
Вже на другий день війни в Україні гітарист групи Брайан Мей в Інстаграмі висловив свою стурбованість ситуацією. "Здається неймовірним, що мирне життя України могло бути так безглуздо зруйновано у 21 столітті. І відчувається нестерпним, що світ міг просто спостерігати і дозволити цьому статися. Ми всі молимося за мир для вас, дорогі друзі", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Queen молодці!!
We Are the Champions
а кіркоров-завжди гівно
We're the princes of the universe
Here we belong
Fighting to survive
In a world with the darkest powers, hey!
Дякую Брайане, ти все правильно відзначив. В цьому вся суть - кацапам дали зелене світло ті, хто мав війну не допустити і в кого були всі важелі й сила, щоб вказати путіну на його місце. В першу чергу це - обамобайдени, лівацька псевдо-демократична шайка.