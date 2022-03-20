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Queen опублікували запис концерту з Харкова 2008 року і оголосили збір коштів для України

queen

Легендарний рок-гурт Queen на підтримку України опублікував на YouTube концерт, який вони давали ще у 2008 році в Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, запис концерту можна подивитися за посиланням.

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Дати концерти у Києві та Харкові у 2008 році гурт запросив український фонд боротьби зі СНІДом. Концерт був безкоштовним, тому послухати його прийшли понад 350 тисяч осіб.

Зараз рок-гурт вирішив знову допомогти Україні і оприлюднив запис концерту для того, щоб зібрати гроші на допомогу Україні.

"На підтримку зусиль з надання допомоги Україні проти нової біди, Queen повертається на той історичний концерт зі спеціальним показом на YouTube, спрямованим на збір пожертв на міжнародну допомогу… Будь ласка, зробіть свої пожертви до: УВКБ ООН - Агентства ООН у справах біженців", - йдеться у дописі до відео.

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Вже на другий день війни в Україні гітарист групи Брайан Мей в Інстаграмі висловив свою стурбованість ситуацією. "Здається неймовірним, що мирне життя України могло бути так безглуздо зруйновано у 21 столітті. І відчувається нестерпним, що світ міг просто спостерігати і дозволити цьому статися. Ми всі молимося за мир для вас, дорогі друзі", - написав він.

концерт (234) музика (485) допомога (8280) Queen (1)


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Топ коментарі
+24
Стара школа!!!!
Queen молодці!!
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20.03.2022 16:54
+23
Квін-це завжди Квін
а кіркоров-завжди гівно
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20.03.2022 16:55
+13
ОНИ ВСЕГДА БЫЛИ БЛАГОРОДНЫЕ !И радует,что время их не изменило ..Недаром они остаются моими любимцами.
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20.03.2022 16:56
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Стара школа!!!!
Queen молодці!!
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20.03.2022 16:54 Відповісти
The show must go on
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20.03.2022 17:20 Відповісти


We Are the Champions
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20.03.2022 17:33 Відповісти
Квін-це завжди Квін
а кіркоров-завжди гівно
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20.03.2022 16:55 Відповісти
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20.03.2022 19:27 Відповісти
Дякуємо !
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20.03.2022 16:55 Відповісти
ОНИ ВСЕГДА БЫЛИ БЛАГОРОДНЫЕ !И радует,что время их не изменило ..Недаром они остаются моими любимцами.
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20.03.2022 16:56 Відповісти
Here we are, born to be kings
We're the princes of the universe
Here we belong
Fighting to survive
In a world with the darkest powers, hey!
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20.03.2022 16:59 Відповісти
О, то був шикарний концерт
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20.03.2022 17:17 Відповісти
Был на этом концерте. Зять достал мне место в фан-зоне. Моя любимая группа. Высший класс! Прошло столько лет... Но забыть этот концерт на площади невозможно. Площадь сейчас фронтовая. Полуразрушенное здание облсовет, Универ и гостиница Харьков без стекол... Все восстановим и на самой большой площади Европы еще сыграют знаменитые и легендарные рок-группы. Я верю.А для Газманова, Маршала и других лизожопов у нас на площади есть осветительные столбы!
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20.03.2022 17:21 Відповісти
Сильний був концерт! Добирались на нього зі Львова але такж були в фанзоні та ще і потрапили на DVD! Обов'язково побуваю на цій грандіозні площі після перемоги! Слава Україні!!!
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20.03.2022 19:23 Відповісти
"І відчувається нестерпним, що світ міг просто спостерігати і дозволити цьому статися."
Дякую Брайане, ти все правильно відзначив. В цьому вся суть - кацапам дали зелене світло ті, хто мав війну не допустити і в кого були всі важелі й сила, щоб вказати путіну на його місце. В першу чергу це - обамобайдени, лівацька псевдо-демократична шайка.
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20.03.2022 18:55 Відповісти
 
 