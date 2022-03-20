Queen опублікували запис концерту з Харкова 2008 року і оголосили збір коштів для України

Легендарний рок-гурт Queen на підтримку України опублікував на YouTube концерт, який вони давали ще у 2008 році в Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, запис концерту можна подивитися за посиланням.

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Дати концерти у Києві та Харкові у 2008 році гурт запросив український фонд боротьби зі СНІДом. Концерт був безкоштовним, тому послухати його прийшли понад 350 тисяч осіб.

Зараз рок-гурт вирішив знову допомогти Україні і оприлюднив запис концерту для того, щоб зібрати гроші на допомогу Україні.

"На підтримку зусиль з надання допомоги Україні проти нової біди, Queen повертається на той історичний концерт зі спеціальним показом на YouTube, спрямованим на збір пожертв на міжнародну допомогу… Будь ласка, зробіть свої пожертви до: УВКБ ООН - Агентства ООН у справах біженців", - йдеться у дописі до відео.

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Вже на другий день війни в Україні гітарист групи Брайан Мей в Інстаграмі висловив свою стурбованість ситуацією. "Здається неймовірним, що мирне життя України могло бути так безглуздо зруйновано у 21 столітті. І відчувається нестерпним, що світ міг просто спостерігати і дозволити цьому статися. Ми всі молимося за мир для вас, дорогі друзі", - написав він.