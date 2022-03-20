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Зеленський про вимоги РФ: Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю та суверенітетом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,володимир

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема щодо визнання Криму частиною Росії, а територій ОРДЛО – незалежними республіками, а також гарантій того, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Президент відповів: "Є компроміси, до яких ми не можемо бути готовими як незалежна держава".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я готовий до переговорів з Путіним. Але якщо вони зазнають невдачі, це означатиме третю світову війну, - Зеленський

"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ. Вони не зустрічали російських військових із букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках", - зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що Росія "не може насильно завоювати прихильність громадян іншої країни".

"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати щось", - додав він.

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Топ коментарі
+33
Так чего тогда на переговоры рвешься? Требования кацапов не изменились.
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20.03.2022 17:39
+30
Я поражаюсь етому идиотизму. Уверен на 100% что ***** не захочет выводить войска с Украины и тем более отпускать Украины. Если же ты пойдешь на капитуляцию которую ты называешь компромисами то тебя мягко говоря уже встретит украинский народ в аеропорту со всеми вытекающими. Какой тогда смысл идти заглядывать в жопу ***** и получить 100% ситуацию хуже чем сейчас вплоть до третьей мировой войны как ты сам говоришь?
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20.03.2022 17:42
+28
а які компроміси? Крим їм потрібен тільки щоб мати плацдарм для подальшого захоплення України, ну й щоб швиденько відрізати нас від моря. Донбасс, як би не Крим то Донбасс-то їм і на фіг не треба, ну хиба морально давити. Крім того компроміс, це коли кожна сторона отримує щось і жодна не отримує всього, а для росії компроміс це коли вони отримають все, а ми нічого. Як там "Ми хочемо жити, а наші сусіди хочуть щоб ми вмирали, це залишає не дуже багато місця для компромісів".
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20.03.2022 17:40
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Де можна ознайомитись з цим месиджем?
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21.03.2022 01:13 Відповісти
Це я читав. Де там про Зе? Там якраз навпаки іншу шайку він мав на увазі. І вона аж ніяк не на Зе починається. Доречі у Вас прапорець відвалився.
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21.03.2022 02:00 Відповісти
А хто ще в Україні розколює державу? Про інших мені не відомо.
Не відвалився, а розмістився, завдяки впн)
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21.03.2022 02:42 Відповісти
Тобто Ви мене хочете переконати, що державу розколює президент? Дуууже "вумна" думка. Як у вутака. Щось окрім подібних до вас ніхто так не думає.
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21.03.2022 09:26 Відповісти
Нічого я не хочу від вас. Я лише викладаю свої думки і бачення ситуації.
Усіх західних союзників і партнерів України ви теж вважаєте за ніхто?
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21.03.2022 11:33 Відповісти
А що не так із западними союзниками та партнерами? На звернення Зеленського до них реагують адекватно - нам зброю дають, на кацапів санкції накладають. Так що хибні Ваші думки та бачення ситуації.
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21.03.2022 14:45 Відповісти
Якщо ви не слідкуєте за висловлюваннями представників союзників та партнерів України щодо української влади чи взагалі не цікавитесь новинами, я не збираюся за вас це робити і шукати. Але будьте певні, вони всі проти дій і намірів Зе стосовно переговорів чи примирення з русофашистами.
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21.03.2022 20:42 Відповісти
А чому я повинен бути в цьому впевнений? Тому що Ви це заявили? Наведіть будь ласка посилання на звернення європейських лідерів в яких вони кажуть що Зеленський веде невірну політику щодо перемовин. Навпаки я вважаю, що вони до цих перемовин його спонукають. Бо так у світі прийнято що треба де тільки можливо домовлятися. Ми цим всьому світу показуємо що ми договороспроможні, але нам на перемовинах протилежна сторона висуває несприйнятні умови. Тому перемовини по суті зараз на етапі ні про що. З іншого боку нам ці перемовини дозволяють зорганізовувати зелені коридори та вести діалог про обмін військовополоненими. І зараз це більше на порядку денному ніж все інше.
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21.03.2022 20:55 Відповісти
Так что конкретно с Крымом и Донбассом? И что конкретно по границам 2013-го года? Докуда оркам войска отводить? С чем ты на переговоры собрался?
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20.03.2022 17:49 Відповісти
мля
поза політикою, народ.
я не знаю, чи помітили це ви
гляньте на фото
народ, Зеленський реально змінився
реально, він виріс.
МЛЯ, ДО НЬОГО ПРАВДА ДОТЕКЛО З ЧИМ ВІН БАВИВСЯ
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20.03.2022 17:50 Відповісти
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20.03.2022 17:51 Відповісти
Земля йому скловатою падоль!
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20.03.2022 17:59 Відповісти
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20.03.2022 17:51 Відповісти
Лучший компромисс-missis стает miss
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20.03.2022 17:53 Відповісти
Видно, что ты из окопа строчишь.
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20.03.2022 18:02 Відповісти
Скоріше з кацапського окопу.
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20.03.2022 18:04 Відповісти
Що значить "соевая"?
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20.03.2022 18:03 Відповісти
это это те которые за сильную независимую Украину в ЕС и НАТО - а кацапам и их холуям на форуме это не нравится
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20.03.2022 18:08 Відповісти
тому під час війни закидаєте лайном українську владу?
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20.03.2022 18:45 Відповісти
ты не путай свое лайно с правдой - как вы зеленые боты не понимаете что без правды нельзя победить в этой кровавой войне
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20.03.2022 18:48 Відповісти
хто б про ботів казав...але не зареєстрований тут 3 березня цього року організм.
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20.03.2022 18:52 Відповісти
а что на цензоре только блатные зеленые боты могут сидеть? а не окуели ли вы часом у нас в Украине демократия и свобода слова а не так как у вас в кацапии всем рты затыкают
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20.03.2022 18:56 Відповісти
щеня, я на форумі ще з часів коли ти каламутною краплею був. пішов на хрін, псина кацапська.
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20.03.2022 19:01 Відповісти
пердун старый на хрен мне твои отмазки? ты по сути своей кацап по скольку выступаешь против свободы слова и демократии как и green власть - все под себя подминает что бы никто не узнал как они воруют или предают на тайных переговрах
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20.03.2022 19:05 Відповісти
ботва ольгінська, мову вчи і за кораблем рушай...
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20.03.2022 19:07 Відповісти
пiшов ти до бiса свиня ватна - я вас кремлеботов вижу за версту
вы все кацапы против НАТО ЕС и за zеленского
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20.03.2022 19:10 Відповісти
я тобі уже напрямок руху окреслив
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20.03.2022 19:13 Відповісти
Різні провидці предсказали, що в свій час Україна буде топчиком.
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20.03.2022 17:53 Відповісти
Ага, давайте полагаться на провидцев
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20.03.2022 18:34 Відповісти
Ну таке говорять, але тільки Бог знає як воно буде.
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20.03.2022 18:47 Відповісти
Москальня знову намагаєтсья розвести довоєнний срач. Адміни, робіть щось.
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20.03.2022 17:56 Відповісти
Не знову, а завжди. Не в москальне дело, с ними давно все понятно.

Дело в том, на что пойдут перед парашей наши внутренние любители параши
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20.03.2022 18:34 Відповісти
Як з позаблоковим статусом та роззброєнням?
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20.03.2022 17:59 Відповісти
Позаблоковый под вопросом.А с раззоружением.......ХЕР СОБАЧИЙ.
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20.03.2022 18:05 Відповісти
позаблокоый статус не ермакам и подолякам рещать
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20.03.2022 18:50 Відповісти
Не важно кому решать,но в НАТО нас брать не хотят. И этим вопросом можно поступится,но не больше.
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20.03.2022 18:57 Відповісти
кто тебе кацап сказал эту херню ? конечно с зеленой властью я бы тоже в нато не взял - но все течет все меняется - время быстро пройдет
а украинская армия одна из самых сильнейшиъ в мире
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20.03.2022 18:59 Відповісти
Интервью Зеленского пару дней назад: "Если НАТО не хочет нас принимать,то мы подпишем внеблоковый статус чтоб прекратить войну". И кацап это ты-ты.Потому что кацапы не общаются а сразу переходят на оскорбления.
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20.03.2022 19:04 Відповісти
ты в своем уме ты забей в гугле кто окружает зеленсокого и почему он их не убирает за кого он вообще? а лапшу тупым лохам он умеет вещать и не коси под дурочка
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20.03.2022 19:07 Відповісти
Я прекрасно понимаю что он это сказал чтоб поднять ставки.Но НАТО на это не клюнет. Дождемся переговоров ,посмотрим,оценим.Пока рано что-то говорить.Но меё мнение -толку не будет.
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20.03.2022 19:18 Відповісти
odin chmoshnik uje postupilsa evrointegraziey v 2013. chem zakonchilos napomnit'??
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20.03.2022 20:23 Відповісти
Раз не хотят, то в чому проблема тоді з Конституцією України і якимось там нєйтральним статусом?
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21.03.2022 01:16 Відповісти
Закончить войну России против Украины с помощью переговоров не удастся, а любой их компромиссный результат вряд ли будет означать прочный мир. Об этом сказал председатель комитета бундестага по контролю за спецслужбами Германии Родерих Кизеветтер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина развалилась", - говорит Кизеветтер.

Политик считает, что переговоры не приведут к решению проблемы. Он утверждает, что даже согласие Украины на нейтральный статус и другие компромиссы не приведут к прекращению российской агрессии.

"С Путиным мира больше не будет", - сказал Кизеветтер.

Будут мочить. В сортире. Тьфу! В бункере. Но это реально лучшее решение для всех.
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20.03.2022 18:06 Відповісти
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20.03.2022 18:13 Відповісти
а про позаблоковість дійсно нічого не сказав. я думаю, у ***** план А - кошмарити нас, план Б - добиватися зради. і часу в них мало, економіка ось-ось рухне. зрада якраз би їм сильно підійшла. щоб заново на нас напасти.
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20.03.2022 18:20 Відповісти
Курс щодо вступу до НАТО не міняти. Вони з'їдять нас після цього. Ніякого нейтралітету. Це капітуляція і зрада!
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20.03.2022 18:31 Відповісти
Никаких компромиссов! Кацапы, вон с украинской территории. Вон из Донбасса и Крыма! Выплатите репарации, а после будем говорить о вашем разделе! Сдохните, расеянские фашисты! Смерть русским 🐷 фашистам!
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20.03.2022 18:35 Відповісти
Капитуляция и зрада.
Переговоры выглядят так, что Украине выставили условия
А Украина никаких условий не выставляет.
Это не переговоры, это нагибание парашейУкраины.

Нет у нас на этих переговорах дипломатов.
Есть мелкие арахамии с подоляками.
Даже внешний вид их располагает иметь их ввиду.
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20.03.2022 18:42 Відповісти
Я ніколи не був прихильником Зеленського але в даному конкретному випадку він каже те що має казати справжній представник держави.
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20.03.2022 18:44 Відповісти
ты берешь или лукавишь если веришь этому ...
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20.03.2022 19:00 Відповісти
я нікому не вірю, але до цього він часто верз нісенітниці. Зараз каже щось більш реальне. Чи вірить він сам в те що каже я не знаю.
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20.03.2022 19:28 Відповісти
если человек вчера говорил одно а сегодня другое а завтра опять одно - то он просто ТРЫНДАБОЛ и БРЕХЛО - он не отвечает за свои слова и ему верить нельзя
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20.03.2022 19:31 Відповісти
А компроміси, пов"язані з гідністю і честю Українців? Вони можливі? Наприклад - компроміс щодо мови?
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20.03.2022 19:00 Відповісти
Е
лена Яблунька





Здається мені що оці всі бурхливі висери Люсінди, приховування подоляками реального перебігу перемовин, затикання рота прямому, суспільному, еспрессо ТБ каналам, робиться навмисно. Саме навмисно і з розрахунком. Ви думаєте то в Люсінди раптово нерви здали? Чи Подоляк насправді весь такий загадочний, чи вони переживають за правду у ефірах? Нєа. Все це щоб підбурювати людей, які до люсіних висерів таки намагались тримати себе в руках, бо багато чого дійсно "неначасі". Тобто, їм як раз шухєр в країні і потрібен.
Звісно, можна не вестися. А може і дуже треба не вестися. Але з іншого боку - чим більше дозволяєш, тим більше нахабніють.
От жеж навибирали! Мало нам свинолупих, так ще й в тилу тільки вспівай увертатися - вспишка справа, вспишка зліва.
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20.03.2022 19:18 Відповісти
Тобто вступ в НАТО вже навіть не обговорюється?
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20.03.2022 19:23 Відповісти
Жодних компромісів.Тільки ЄС!Тільки НАТО!
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20.03.2022 19:39 Відповісти
Перемовини можуть бути тільки в Гаазі
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20.03.2022 21:35 Відповісти
І ніяких компромісів щодо нашого вступу до НАТО! Це зафіксовано в Конституції, яку під час війни міняти не можна.
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20.03.2022 22:28 Відповісти
ніяких поступків хуілу, щодо сувереного вибору вступу в альянси чи нейтрального статусу особливо, адже це є поступками суверенітету України, заради цього статусу хуіло і розпочав війну і продовжує її с порушенням усіх воєнних правил, щоб нагнути українців і знову зробити з українців зелених лохів.
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20.03.2022 22:43 Відповісти
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