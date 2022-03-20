Зеленський про вимоги РФ: Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю та суверенітетом
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Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема щодо визнання Криму частиною Росії, а територій ОРДЛО – незалежними республіками, а також гарантій того, що Україна ніколи не стане членом НАТО.
Президент відповів: "Є компроміси, до яких ми не можемо бути готовими як незалежна держава".
"Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ. Вони не зустрічали російських військових із букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках", - зазначив Зеленський.
Зеленський заявив, що Росія "не може насильно завоювати прихильність громадян іншої країни".
"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати щось", - додав він.
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Не відвалився, а розмістився, завдяки впн)
Усіх західних союзників і партнерів України ви теж вважаєте за ніхто?
поза політикою, народ.
я не знаю, чи помітили це ви
гляньте на фото
народ, Зеленський реально змінився
реально, він виріс.
МЛЯ, ДО НЬОГО ПРАВДА ДОТЕКЛО З ЧИМ ВІН БАВИВСЯ
вы все кацапы против НАТО ЕС и за zеленского
Дело в том, на что пойдут перед парашей наши внутренние любители параши
а украинская армия одна из самых сильнейшиъ в мире
"С Путиным не о чем договариваться. Путин хочет, чтобы Украина развалилась", - говорит Кизеветтер.
Политик считает, что переговоры не приведут к решению проблемы. Он утверждает, что даже согласие Украины на нейтральный статус и другие компромиссы не приведут к прекращению российской агрессии.
"С Путиным мира больше не будет", - сказал Кизеветтер.
Будут мочить. В сортире. Тьфу! В бункере. Но это реально лучшее решение для всех.
Переговоры выглядят так, что Украине выставили условия
А Украина никаких условий не выставляет.
Это не переговоры, это нагибание парашейУкраины.
Нет у нас на этих переговорах дипломатов.
Есть мелкие арахамии с подоляками.
Даже внешний вид их располагает иметь их ввиду.
лена Яблунька
Здається мені що оці всі бурхливі висери Люсінди, приховування подоляками реального перебігу перемовин, затикання рота прямому, суспільному, еспрессо ТБ каналам, робиться навмисно. Саме навмисно і з розрахунком. Ви думаєте то в Люсінди раптово нерви здали? Чи Подоляк насправді весь такий загадочний, чи вони переживають за правду у ефірах? Нєа. Все це щоб підбурювати людей, які до люсіних висерів таки намагались тримати себе в руках, бо багато чого дійсно "неначасі". Тобто, їм як раз шухєр в країні і потрібен.
Звісно, можна не вестися. А може і дуже треба не вестися. Але з іншого боку - чим більше дозволяєш, тим більше нахабніють.
От жеж навибирали! Мало нам свинолупих, так ще й в тилу тільки вспівай увертатися - вспишка справа, вспишка зліва.