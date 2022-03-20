Цілі Росії можуть виявитися недосяжними. Втрати РФ сягають 1 тисячу військових на день, - The Wall Street Journal
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За словами західних чиновників і військових експертів, спроба Росії захопити Україну може зайти в глухий кут, оскільки важкі втрати і втрати техніки погіршують становище непідготовлених російських сил, які досі не змогли досягти жодної зі своїх первинних цілей. Зокрема, за тиждень лінія фронту практично не зрушилася з місця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Wall Street Journal.
За оцінками Західної розвідки, число вбитих і поранених російських військових досягає 1 тисячу осіб в день, а за оцінками української розвідки - ще більше.
Жорстокість російського наступу тільки посилюється в міру уповільнення темпів просування, і Росія компенсує відсутність прогресу на полі бою жорстим бомбардуванням цивільного населення.
Але за відсутності суттєвого прогресу на місцях і з огляду на масштаб втрат, які несуть російські війська, військова кампанія Росії незабаром може стати нестійкою, оскільки війська не зможуть просуватися вперед через відсутність достатньої кількості живої сили, припасів і боєприпасів, кажуть аналітики і офіційні особи.
Наступні два тижні можуть стати вирішальними у визначенні результату всієї війни, вважають вони. Якщо Росія не зможе швидко поліпшити свої лінії постачання, доставити підкріплення і підняти моральний дух військ на місцях, її цілі можуть стати недосяжними.
Будь ласка, зачекайте...
Але ж дохлий кацапчик не відтягує на себе ресурси.
До того ж вигляд потвор повинен деморалізувати оточуючих.
Этот говнонародец оскотинивали, "искуственно отбирая" самых мразотных, злобный, покорных и тупых всю их историю. Начиная от моноголов, до граджанской войны 1917, затем сталинских чисток, второй мировой и тд. ***** просто логично продолжил скрепный процесс деградации русни. Украинский вклад в чистку их лишнехромосомного генофонда никакой существенной роли не сыграет.
Я считаю наоборот, было бы лучше, чтобы те 2-3% умных уезжали из паРаши навсегда, чтобы руснявый народец продолжил деградировать еще быстрее. Чтобы осталось только это темное, дремучее, примитивно злобное и грызущееся между собой быдло, неспособное создать ничего хоть сколько ни будь технологического. Чтобы их совковые ракеты падали, танки не ехали, самолеты не летали, так как все совковые ученые вымирают, а немногие молодые уезжали в цивилизованные страны.
Если уж нам не повезло жить по соседству с дикарями и варварами, лучше пусть они будут вооружены одними палками и калашами, дерутся между собой, ходят в деревянные сортиры, спиваются и вымирают от безнадеги и нищеты.
Кажуть, що захищають "народ Донбасса" - але стирають з лиця землі Маріуполь.
Воюють проти "нацизму" - але використовують пів свастики як свій символ.
Хочуть відновлення "біполярного світу" - але поводяться так, ніби в них біполярний розлад.
Вони ведуть війну не тільки проти України.
Вони ведуть війну проти людської природи, логіки, мислення, здорового глузду, гуманності, людяності.
Але ж ані людську природу, ані логіку історії вони перемогти не здатні.
Росія - поранена немічна імперія, яка з останніх сил намагається повернути своє минуле, але цим лише витрачає останні старечі сили, наближаючи свій крах. - В. Єрмоленко
Пару екземплярів для параду
І все
Десять воїнів з Азова Мінськ візьмуть!
Среди персонажей моей повести "Соло на флейте" (2012) имелся некий "генерал Постнов из подразделения Z". Убийца, разумеется, как и все сотрудники этого выдуманного мною подразделения...
Блин. Вот так вот ляпнешь наугад, а оно, ****, материализуется...
Не могу, однако, не заметить, что вышеупомянутый генерал пал (там же, в моей повести) смертью храбрых и безмозглых. Пришибло деревом во время урагана.
Дерево, по моим наблюдениям, уже в полете.
підставляйте плече - разом і чотра бити легше...
(дякуємо за кожний патрон!!! це навіть не випускається з виду)...дякуємо за кожного обігрітого втікача від війни...
та не спостерігайте хто тут витримає хто зможе перемогти - це будемо ми... з вашою (і Божою) допомогою... віримо в ВСУ... та не чекайте, коли рашка зачепить вас - допомагайте нам її дати по щелепі!!!
С бородой пушистой,
Я теперь Бандерадед -
Горе - всем Рашистам».
ПОБЕДЯТ ЕГО И В ВОЙНЕ!