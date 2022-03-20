З початку війни до України прибуло понад 120 закордонних медиків. МОЗ працює над розгортанням запасного медцентру за кордоном, - Ляшко

Наразі в Україні достатньо ліжкового фонду і медичних працівників, щоб надати всім медичну допомогу.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На різній території різна ситуація, але до нас приїхав уже 121 іноземний працівник, які тут допомагають працювати, розгортаються польові шпиталі. Окрім того, у нас достатньо ліжкового фонду і медичних працівників, щоб надати всім медичну допомогу. Ми розуміємо, що російські війська - це терористи, тому ми додатково пропрацювали з міністрами країн Євросоюзу питання допомоги. Там може бути розгорнуто до 10 тисяч ліжок для потенційної евакуацї людей і надання там медичної допомоги. 134 лікарні пошкоджено, а 9 уже зруйновано. Я гарантую, що ми побудуємо нові лікарні після нашої перемоги. Окрім того, ми маємо 43 обстріляні машини екстреної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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