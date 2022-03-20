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Білоруські військові не хочуть воювати: Україна пропонує їм здаватися у полон, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Україна знає про те, що Білорусь готується до активних агресивних дій проти нашої держави, але військові цієї країни не хочуть виконувати злочинні накази, тому їм пропонується здатися у полон.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Є вже офіційна інформація на сторінці Генерального штабу ЗСУ щодо підготовки до активних агресивних дій з боку кордону з Білоруссю. Але тут ситуація дуже цікава. Ми знаємо, що територію Білорусі використовує саме Російська Федерація для того, щоб здійснювати агресивні дії. Але є позиція військових Білорусі. І серед них вже зріє страх і небажання виконувати це розпорядження, якщо воно буде, тому що вони вже бачать, що тут відбувається. У них потроху руйнується міф про непереможну російську армію. Вони вже починають усвідомлювати, що насправді виконання такого наказу – це вчинення воєнного злочину", - сказала Маляр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ймовірність нападу з Білорусі на Волинському напрямку є високою, - Генштаб ЗСУ

За її словами, користуючись різними інформаційними шляхами, українська сторона намагається відповісти на їхній запит надати інформацію про те, як краще здатися у полон. "Доносимо інформацію про те, якщо так станеться, як здатися у полон. Тому що там є високий запит на здачу у полон, якщо почнуться такі активні дії, і в них не буде виходу", - сказала заступник міністра.

За інформацією представниці МОУ, у РФ дуже велика нині проблема з особовим складом, через це Росія звертається до інших країн по допомогу, шукає найманців, бо власних ресурсів бракує. "Не вистачає тому, що інформація про те, що з ними тут відбувається, що їх тут не ждуть з хлібом та сіллю, а тільки вбивають, вже повністю поширена по всій території Російської Федерації. Відповідно, люди починають потроху усвідомлювати. На тлі загальної ейфорії, яку демонстрував Путін днями, коли виступав публічно, ейфорії підтримки війни в Україні чи спецоперації, як вони говорять. Насправді всі, у кого є ризик опинитися тут в якості військового або їхні члени сім'ї, вони всі дуже перелякані і ніхто не хоче", - додала вона.
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Топ коментарі
+52
Надо не в плен сдаваться а под своим и нашим флагами воевать против Рахи .
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20.03.2022 18:13
+38
Орки вирішили відпочити на сонечку!
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20.03.2022 18:22
+26
СЯБРИ-ЗАМОЧІТЬ ТАМ ЗАЛИШКИ КАЦАПІВ ЯКІ ОКУПУВАЛИ ВАШУ ЗЕМЛЮ...
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20.03.2022 18:13
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А чого не пропонують знести лукашенка?
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20.03.2022 18:13 Відповісти
вони ждуни..заходив на форум білоруси ,чекають шо хтось їх визволить..вони памятаю після революції нашої волали..шо ми прийдем до них визволяти..потім після 2014 року ..кричали..шо піднімаються..так і не піднялись...а вийшли з повітряними кульками.сердечками і цвіточками -думали омон захопити любовю
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20.03.2022 18:21 Відповісти
Сейчас у них вместо воздушных шариков и пластиковых стаканчиков боевое оружие. И бойцы - это поколение, выходившее на улицы.
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20.03.2022 19:00 Відповісти
а-га вы им еще гражданство пораздавайте - как кацапам перекрашенным сейчас раздают - типа "мы против вайны" - нельзя верить кацапам да и беларусам которые хотели в союз с рашкой то же
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20.03.2022 18:27 Відповісти
Вважаю, що процедуру надання громадянства треба змінити на кшталт існуючої в більшості цивілізованих країн: знати мову, історію, гімн, бадьоро весело і завзято декламувати "путін *****!".
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20.03.2022 18:57 Відповісти
і то ще мало. В Україні можна жити і без громадянства - закони однакові для всіх. А право виборця ще треба заслужити.
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23.03.2022 06:25 Відповісти
О... Щодо виборців, я, взагалі, вважаю, що право обирати повинні мати виключно ті, хто платить податки. Бо "піонєри" по "приколу" обирають (їм весело), а пенсіонери -- де гречки більше дають... Лише ті, хто платить податки, міркують добре кого саме обирати. Це моя власна думка.
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23.03.2022 19:56 Відповісти
Никто туда не хотел кроме Лукашенко. Даже упоротые селяне не хотели в РФ
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20.03.2022 20:38 Відповісти
Надо не в плен сдаваться а под своим и нашим флагами воевать против Рахи .
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20.03.2022 18:13 Відповісти
и будут опять Белорусский и украинские фронты , но только уже против Рахи )
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20.03.2022 18:18 Відповісти
......возможно так и будет......в РБ ловить больше нечего, а Украина - свободная Европейская страна с большими перспективами и возможностями.....многие молодые люди это уже понимают, другим нужно это донести........ну а зомбированные рабы - на корм червям......
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20.03.2022 18:20 Відповісти
В них кацапські офіцери, і не всі бажатимуть воювати проти кацапні - хай через полон пройдуть. Все ж якась фільтрація не зашкодить.
Потім бажаючим можна пропонувати приєднатися до визвольних білоруських батальонів.
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20.03.2022 19:04 Відповісти
зброя порівнює шанси білоруса і рашистського офіцера
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20.03.2022 20:55 Відповісти
СЯБРИ-ЗАМОЧІТЬ ТАМ ЗАЛИШКИ КАЦАПІВ ЯКІ ОКУПУВАЛИ ВАШУ ЗЕМЛЮ...
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20.03.2022 18:13 Відповісти
эти "сябры" пол года назад хотели в союз с ращкой только без лукашенко..
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20.03.2022 18:36 Відповісти
Никто туда не хотел ни сейчас, ни в 1994, не надо придумывать
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20.03.2022 20:39 Відповісти
не надо отмазывать манкуротов - я на ютубе общался и опросы проводили - для большинства беларусов тогда главное было убрать луку а вот россия говорили они - нам "братская страна" - так что все с ними ясно им еще расти и расти до самосознания нации
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20.03.2022 20:47 Відповісти
ну так, забути свою рідну мову на корись російської - це важливий показник. Білоруська мова - дуже цікава. Я завжди вслухаюся в розмову білоруською. Ніби й трохи українська із руським акцентом, але є багато своїх, нам незнайомих слів. Відчувається і вплив польської. Може й литовської - не знаю.
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23.03.2022 06:30 Відповісти
Було б дивно якби вони прагнули гинути за біснуваті ідеї улуського міра.
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20.03.2022 18:14 Відповісти
https://twitter.com/svecha62/status/1505551706842664965
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20.03.2022 18:14 Відповісти
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20.03.2022 18:41 Відповісти
не правильно казати,здаватись полон. Треба казати про те, що білоруські військові можуть перейти на сторону України та білоруського народу. Створити кістяк сил, які потім знесуть Лукашенка і створять нову, дружню Україні державу Білорусь. А полон полюбому є ганьбою.
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20.03.2022 18:15 Відповісти
де ви таку книжку читали? фантастика
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20.03.2022 18:23 Відповісти
Вони в полоні будуть ждати поки хтось змінить владу в Білорусі. Їм же зрозуміло, що українці в полоні їх нагодують і не образять. Тепло, світло і мухи не кусають. Нормальний варіант. Нахрєна та війна, іде вона на ... Я так розумію позицію мобілізованих білорусів.
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20.03.2022 18:31 Відповісти
какой какой нормальный вариант? наши будут не дай Бог погибать или получать ранения а эти хитрожопые будут в тылу сидеть ? нет они уже преступники которые перешли украинскую границу с оружием в руках..
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20.03.2022 18:39 Відповісти
Да уж лучше несколько месяцев кормить, чем посылать своих бойцов штурмовать их позиции.
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20.03.2022 19:03 Відповісти
Зачем сдаваться пусть власть в Минске поменяют и в тыл лапотным ударят.Как румыны в 1944 году поступили и финны.
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20.03.2022 18:15 Відповісти
тоді вже не було сумнівів у перемозі однієї зі сторін.
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20.03.2022 18:28 Відповісти
В сеть слили секретный чат оккупантов - https://www.youtube.com/watch?v=VJdM9yaGym4
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20.03.2022 18:16 Відповісти
не треба у полон, треба запрошувати до супротиву!
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20.03.2022 18:16 Відповісти
Нехай переходять на наш бік.
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20.03.2022 18:17 Відповісти
***, ще і цих годувати потім....
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20.03.2022 18:17 Відповісти
Надо подумать как их можно использовать.
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20.03.2022 18:19 Відповісти
Хай краще дома зброю складуть, а ще краще, картопляного таракан в Ростов відправлять. Ато уже одному "легітимному" уже якось в западло самому там бухати
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20.03.2022 18:19 Відповісти
Неужели они не увидели судьбу кадыровцев?
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20.03.2022 18:18 Відповісти
Вся ніч попереду...невідомо
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20.03.2022 18:18 Відповісти
а полон - слабкий аргумент... а от не ганьбити себе і розвернути зброю проти командирів які дають (дадуть) такий злочинний наказ - це ж можливо? чи таки страшно...
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20.03.2022 18:20 Відповісти
Звичайно, що їм сцикотно. Білоруси цього не зроблять.
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20.03.2022 18:23 Відповісти
Білоруси розуміють, що ми їх всіх вб"ємо і Білорусь залишиться без тих трьох солдат...
20 000 білоруських солдат ми спалимо ще на кордоні! Тоді Мінськ візьме наш спецназ!
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20.03.2022 18:20 Відповісти
Чтобы освободить Минск нужно будет оттуда выпихнуть Пуйла.
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22.03.2022 22:36 Відповісти
Орки вирішили відпочити на сонечку!
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20.03.2022 18:22 Відповісти
Засмагають одічалиє, красівоє.
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20.03.2022 18:24 Відповісти
Дуба Ї
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20.03.2022 18:25 Відповісти
Задубаї, чи пак Задубіли
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20.03.2022 18:57 Відповісти
Ещё одной фотки не хватает , там с другой стороны буса , видно экскаватор вырыл яму и подпись под обеими " Последнее совместное фото!"
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20.03.2022 20:15 Відповісти
Шимус ниже выложил
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20.03.2022 20:18 Відповісти
ты щас угрожаешь тут украинцам? укопаем вместе с бульбингемскими вояками
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20.03.2022 18:24 Відповісти
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20.03.2022 18:28 Відповісти
Заблукав, москалику?
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20.03.2022 18:38 Відповісти
Херню не мели. Беларусь упадет еще раньше паРаши. И без этого никак. Если в Беларуси начнется кипиш, а он непременно начнется, то Луке будет не до Украины. И это хорошо. А если вояк ********** погонят со своей территории, то просто замечательно.
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20.03.2022 18:53 Відповісти
из ********** такие вояки как из меня главнокомандующий Так что у наших бойцов с ними никаких проблем возникнуть не может. К тому же, эти вояки нигде не воевали вообще, а у нас большой опыть.
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20.03.2022 18:22 Відповісти
ІзраЇльські ЗМІ пишуть, що білоруських воєнних їх сруськіє братья заставляють відмивати танки від останків
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20.03.2022 18:37 Відповісти
Україна вже вбили по кількості орків стільки скільки є в Білорусії солдафонів... + ранених завжди в три рази більше... Так шо хоче бульба немати армії хай йде в Україну, ми попередили !
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20.03.2022 18:23 Відповісти
Ще краще, щоб вони не перетинали наш кордон взагалі!
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20.03.2022 18:23 Відповісти
https://www.instagram.com/tv/CbPusF2lxwr/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
никакого алена агрессор есть агрессор ********* ***** сук
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20.03.2022 18:26 Відповісти
плена... каждому бойцу показуйте
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20.03.2022 18:27 Відповісти
Берегите себя белорусы не суйтесь в войну с Украиной на стороне **********. Так вам по человечески советуем. Будьте людьми, а не мясом для ***********.
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20.03.2022 18:27 Відповісти
Всех и беларусов и кацапов поставить в известность что украинская армия берет в плен только тех кто будет без оружия и не ближе 20 метров от бронетехники. Остальных же уничтожать на месте. Ато слишком хитрожопые, воюют а когда припечет то сдаются в плен и визжат что они не хотели воевать их абманул путен
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20.03.2022 18:28 Відповісти
Думаю русские так же поступают. Если судить по видео, то военнопленные украинцы тоже героев из себя не сторят.
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20.03.2022 18:34 Відповісти
петиция против ху*ла!!!!
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20.03.2022 18:29 Відповісти
Проржал от коммента на кацапском рамблере в теме о зажмуреном под Мариком замкоманующего ЧФ флотом рф: " Ха-ха . Вторая армия говорите в мире?.Первая армия в ахере от того что вторая армия мира просит материальной и военной поддержки от третьей армии, потому что не может справиться с 22-й армии мира и отгребает по полной."

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20.03.2022 18:31 Відповісти
Вот бы Молдаване, Грузины, Белорусы вместе снами начали воевать против Мордора. Страны бывшего СССР против страны которой все беды начались..
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20.03.2022 18:32 Відповісти
А отказаться переходить украинскую границу не судьба?
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20.03.2022 18:32 Відповісти
Пошел в армию, будь готов выполнять приказ. Иначе это не армия, а ХЗ что.
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20.03.2022 18:36 Відповісти
ну, нападение, оккупация, контрабанда оружия, техники (без растаможки) это все-таки статья. начало агрессивной войны опять же и т.п. так что "будь добр" или государство работает как надо, или это не армия а толпа бандюков и наемников, что в принципе и так очевидно. ну и всяческие "международные организации" тоже показали себя прямо скажем обычной толпой распильщиков бабла, к сожалению. выводы надо делать.
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20.03.2022 18:49 Відповісти
У вас там дійсно не армія , а ХЗ що - прихвостні рашистських фашистів . А мій дід разом з твоїм воював проти німецьких фашистів ... Й що б тобі твій дід оце сказав би , якби міг , що ти оце збираєшся разом з путлерівськими фашистами йти вбивати онуків й правнуків його друга ? Мабуть в гробу перевернувся б ... Дожилася Білорусь ... Видно в ту війну німецьким фашистам таки вдалося винищити майже всіх патріотів Білорусі й лишилися там майже лише ті , хто ладен від страху йти разом з фашистами людей стріляти ... Перетворив ваш Лука при вашій мовчазній згоді вашу Білорусь в ********* мошковських ординців - ви єдине слов'янське плем'я що добровільно лягло під нащадків згвалтованих угрофінських жінок й монголо-татарських ординців .
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20.03.2022 19:11 Відповісти
Невзоров : Когда мне понадобилась пара битых танков для съёмок «чистилища» - поехал на танкоремонтный завод. Туда сволакивали обездвиженную и продырявленную технику с полей Чеченской войны. Первый танк, который я присмотрел ничем не был примечателен. Второй стоял задраенный.👇Умельцы с завода вскрыли люки. Внутри - труп, частично обугленный, частично сгнивший. Неизвестный, никем не учтённый и никем не оплаканный русский танкист. Не вписанный в потери, никого не интересовавший.
❗❗❗

@Ue3hjh7qep2E6Fz
В 41-м отцу было 14 лет. Рядом с домом была МТС, на которой ремонтировали танки. Их привозили с боекомплектом и мёртвыми танкистами БК разгружали, если мальчишки раньше не успевали, а танкистов закапывали в ближайшем рве. На месте этого рва сейчас нет ни памятника ни звёздочки.
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20.03.2022 20:17 Відповісти
Беларуссы, война то не ваша, вас по принципу империй кинут на смерть, как унтергосударство, вас за людей не держит, по новости с этого же сайта ваших людей грабят в селах, может пора перестать тряпкой о которую вытирают ноги? Или руссню в спину расстрелять или пойти вынести лукаша со дворца. Выбор ваш. Живе Беларусь. Слава Украине.
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20.03.2022 18:38 Відповісти
Мені смішно слухати вусатого таракана, який так говорить, якби його бульбяна армія була хто зна якою!
Бульба має смішну армію, малу по кількості і взагалі небоєздатну, орки хоч мають якийсь бойовий досвід, а бульба шо має ?! Глушити в частині бульбовану самогонку то одне, а згоріти від джавеліна і отримати кулю в лоб на кордоні України, чи коли накриють градим наші то інше...

Доречі, ви знаєте, що таке Полісся, Волинь...........................?! Там болота і мало місць де можна пройти колоною, а там де можна ми всьо знаємо і готові вже давно зустріти! Такшо бульба нехай думає, нам вже втрачати нічого, ми воюємо і готові жарити бульбу!
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20.03.2022 18:39 Відповісти
Думаю, це вторгнення буде приблизно таким.
Після перетину кордону бульбаші скрутять приставлених до них кацапських офіцерів, передадуть їх нам і складуть всю зброю.
Після цього 70% попросить політичного притулку, а 30% захоче воювати на нашому боці.
Головне зарано їх не накрити, щоб лишилося побільше справної техніки.
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20.03.2022 18:47 Відповісти
Ні, ми їх просто всіх спалимо !
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20.03.2022 18:55 Відповісти
"Цих ми ще не вбивали"- сказали українці та перезарядили зброю-"Тут ви всі в землю і ляжете!".
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20.03.2022 18:42 Відповісти
Південні лікарні Білорусії заповнені орками раненими і вбитими.................. Додамо ще білоруських хвальоних, без бойового досвіду салдафонів.............. Підуть гроби не в Бурятію і Бєлгород, а у Мінськ, Могильов і Вітєбск.......................... Будемо потім білорусок їб....................ати, бо мужикув не лишиться............ Московських баб китайці ублажатимуть...
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20.03.2022 18:43 Відповісти
Думаю, если предложить перейти им в добровольный беларусской легион, будет тема поярче, чем просто сдача в плен.
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20.03.2022 18:45 Відповісти
У них там у каждого семьи в заложниках получается. Проще перебить лукашистов сразу на месте, быстро.
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20.03.2022 20:45 Відповісти
а звідки лукашисти знатимуть хто загинув, хто просто в полоні, а хто вже воює на нашому боці? Хай поки-що не звонять дружинам, хай ті походять у траурі. Інколи слід потерпіти.
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23.03.2022 06:41 Відповісти
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20.03.2022 18:49 Відповісти
Це все лише слова, кілька сотень дохлих бульбашів дадуть більше ефекту, ніж дипломатичні викрутаси.
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20.03.2022 18:51 Відповісти
Якщо булоруси думають, що для них буде легка прогулянка в Україні, то нехай забудуть і попрощаються з рідними своїми!
Це війна!
Я їздив на стрільбище недавно з мужиками, які відпочатку на війні, вони нас вчили і розказували - показували багато цікавинок. Якщо людина, яка дивиться телевізо і думає, що війна це парадна форма і легко........................... Я в шоці був з наших інструкторів, які мають бойовий досвід і як вони злагоджено діють! Це профі !

А шо мають бульбаші, де вони відточували майстерність, в яких боях?! Малювати поребрик перед приїздом бацьки - таракана це не військова справа!!! Білорусі буде кінець, якшо підуть своїми салдафонами в Україну!
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20.03.2022 18:53 Відповісти
Ваша правда: кінець буде будь кому, хто припхається на нашу землю зі зброєю. Ці теж не виняток.
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20.03.2022 19:01 Відповісти
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20.03.2022 18:58 Відповісти
Курва... Воно ще й трансвестит...
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20.03.2022 19:03 Відповісти
Если русских вели в темную, то белорусы прекрасно знают что творится в Украине. Думаю отказников должно быть поболее.
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20.03.2022 19:06 Відповісти
За освобождение от лукашенки белорусы нас картошкой должны снабжать пять лет, бесплатно.
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20.03.2022 19:10 Відповісти
За ракети з їх территорії картоплею розрахуватися?
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20.03.2022 19:16 Відповісти
В нас своя є і досить таки офігенна.
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20.03.2022 19:26 Відповісти
Якщо здаватись в полон - то тільки з технікою.
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20.03.2022 19:21 Відповісти
АРХІВ. Навесні 1943 року в своїй секретному листуванні з Берліном немкцкіе окупанти відзначали, що вони не контролюють на Волині 75% території які були захоплені УПА. Генеральний комісар Волині та Поділля Шене на початку травня 1943 доповідав наверх, що в адміністративних районах Горохів, Любомль, Дубно, Луцьк, Кременець ... і ін. Повністю під контролем УПА і там "панують націоналістичні банди", а "те, що тут відбувається, слід розцінювати як всенародне Український повстання. І УПА в період жорсткої німецької окупації створювала свої величезні партизанські краї контрольовані райони, міста і населені пункти. Однією з найвідоміших "повстанських республік" був великий регіон з центром в місті Колка на Волині, куди навіть за всю окупацію панічно боялися і навіть жодного разу не наважився свого носа сунути гітлерівські окупанти. Також дуже жахливо боялися цього вільного українського краю загарбники які прийшли їм на зміну такі ж окупанти але вже нові криваві кремлівські комуно - фашисти яких також масово нещадно нищила УПА. А тепер що жалюгідні білоруси с кацапами міркують захопити цей славний Бандеровський край? І це навіть не смішно, просто божевільний абсурд кривавих фашистів Луки и )(уйла..
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20.03.2022 19:24 Відповісти
Так їх там місяць перегруповували, збирали самих кончених, нормальні відмовились.
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20.03.2022 19:26 Відповісти
НЕВІРНО ГОВОРИТИ "ЗДАВАТИСЯ В ПОЛОН", краще пропонувати переходити на нашу сторону співпрацювати і боротися разом з цим режимом двох пердунів.
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20.03.2022 19:28 Відповісти
Вангую медаль "за небажання" для бульбойобів від кварталу
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20.03.2022 19:30 Відповісти
Белорусы я не пойму чего это россия делает на вашей земле? Почему ***** должно гнать вас на войну против нас? Что мы вам сделали? Поймите что прийдя сюда вы все умрете, а прогнав со своей территории грязного русского вы обретете свободу! Не уже ли не лучше завалить русского солдата чем идти на войну с нами? Подумайте белорусы и присоединяйтесь. А за нами и Молдова и Грузия тоже востану
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20.03.2022 20:16 Відповісти
расставьте для них по краям дороги рекламные щиты с телефонаим украинской стороны для сдачи в плен. Чтобы их гарантированно забрали и защитили и чтобы не убили, а вели порядочно как с пленными. Они реально многие хотят в плен, но им страшно что их убьют при попытке сдаться в плен.
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22.03.2022 22:12 Відповісти
 
 