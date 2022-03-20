Білоруські військові не хочуть воювати: Україна пропонує їм здаватися у полон, - Міноборони
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Україна знає про те, що Білорусь готується до активних агресивних дій проти нашої держави, але військові цієї країни не хочуть виконувати злочинні накази, тому їм пропонується здатися у полон.
Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала під час телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Є вже офіційна інформація на сторінці Генерального штабу ЗСУ щодо підготовки до активних агресивних дій з боку кордону з Білоруссю. Але тут ситуація дуже цікава. Ми знаємо, що територію Білорусі використовує саме Російська Федерація для того, щоб здійснювати агресивні дії. Але є позиція військових Білорусі. І серед них вже зріє страх і небажання виконувати це розпорядження, якщо воно буде, тому що вони вже бачать, що тут відбувається. У них потроху руйнується міф про непереможну російську армію. Вони вже починають усвідомлювати, що насправді виконання такого наказу – це вчинення воєнного злочину", - сказала Маляр.
За її словами, користуючись різними інформаційними шляхами, українська сторона намагається відповісти на їхній запит надати інформацію про те, як краще здатися у полон. "Доносимо інформацію про те, якщо так станеться, як здатися у полон. Тому що там є високий запит на здачу у полон, якщо почнуться такі активні дії, і в них не буде виходу", - сказала заступник міністра.
За інформацією представниці МОУ, у РФ дуже велика нині проблема з особовим складом, через це Росія звертається до інших країн по допомогу, шукає найманців, бо власних ресурсів бракує. "Не вистачає тому, що інформація про те, що з ними тут відбувається, що їх тут не ждуть з хлібом та сіллю, а тільки вбивають, вже повністю поширена по всій території Російської Федерації. Відповідно, люди починають потроху усвідомлювати. На тлі загальної ейфорії, яку демонстрував Путін днями, коли виступав публічно, ейфорії підтримки війни в Україні чи спецоперації, як вони говорять. Насправді всі, у кого є ризик опинитися тут в якості військового або їхні члени сім'ї, вони всі дуже перелякані і ніхто не хоче", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Потім бажаючим можна пропонувати приєднатися до визвольних білоруських батальонів.
20 000 білоруських солдат ми спалимо ще на кордоні! Тоді Мінськ візьме наш спецназ!
никакого алена агрессор есть агрессор ********* ***** сук
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@Ue3hjh7qep2E6Fz
В 41-м отцу было 14 лет. Рядом с домом была МТС, на которой ремонтировали танки. Их привозили с боекомплектом и мёртвыми танкистами БК разгружали, если мальчишки раньше не успевали, а танкистов закапывали в ближайшем рве. На месте этого рва сейчас нет ни памятника ни звёздочки.
Бульба має смішну армію, малу по кількості і взагалі небоєздатну, орки хоч мають якийсь бойовий досвід, а бульба шо має ?! Глушити в частині бульбовану самогонку то одне, а згоріти від джавеліна і отримати кулю в лоб на кордоні України, чи коли накриють градим наші то інше...
Доречі, ви знаєте, що таке Полісся, Волинь...........................?! Там болота і мало місць де можна пройти колоною, а там де можна ми всьо знаємо і готові вже давно зустріти! Такшо бульба нехай думає, нам вже втрачати нічого, ми воюємо і готові жарити бульбу!
Після перетину кордону бульбаші скрутять приставлених до них кацапських офіцерів, передадуть їх нам і складуть всю зброю.
Після цього 70% попросить політичного притулку, а 30% захоче воювати на нашому боці.
Головне зарано їх не накрити, щоб лишилося побільше справної техніки.
Це війна!
Я їздив на стрільбище недавно з мужиками, які відпочатку на війні, вони нас вчили і розказували - показували багато цікавинок. Якщо людина, яка дивиться телевізо і думає, що війна це парадна форма і легко........................... Я в шоці був з наших інструкторів, які мають бойовий досвід і як вони злагоджено діють! Це профі !
А шо мають бульбаші, де вони відточували майстерність, в яких боях?! Малювати поребрик перед приїздом бацьки - таракана це не військова справа!!! Білорусі буде кінець, якшо підуть своїми салдафонами в Україну!