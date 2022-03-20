УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4280 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 762 8
біженці (1015) війна (56332) робота (347) Чехія (998)

Біженці з України з наступного тижня можуть працювати в Чехії без отримання дозволу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Громадяни України, які в'їхали до Чехії після російського вторгнення, з наступного тижня зможуть працювати на території країни без спеціального дозволу.

У понеділок у Чехії почне діяти спеціальний закон, що регулює надання захисту та віз, працевлаштування, соціального забезпечення, доступу до медичного обслуговування або освіти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, до Чехії прибуло 270 000 осіб, половина — діти. За словами деяких губернаторів, кількість новоприбулих складає вже близько 300 тисяч людей. Міністерство внутрішніх справ видало понад 200 тисяч віз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 85 відомих українських євреїв закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України

Іноземцям із країн, що не входять до ЄС, у Чехії зазвичай потрібні дозволи на роботу. За новим законом біженці з України з візою мають такий самий статус, як і іммігранти з посвідкою на проживання. Їм не потрібно звертатися по дозвіл. Вони можуть шукати роботу безпосередньо, їм не потрібно йти до бюро з працевлаштування.

Біженці також зможуть зареєструватися як безробітні. Потім бюро з працевлаштування надасть їм консультації та, при дотриманні умов, підтримку та, за необхідності, перепідготовку та допомогу з працевлаштування.

Бюро праці вже запропонувало на своєму сайті 342 тисячі вакансій. Три чверті були для людей без освіти або з базовою освітою. Близько 13 350 посад призначалися для студентів університетів та 23 600 посад для випускників середніх шкіл. Загалом 8800 посад припадало на охорону здоров'я та 2200 на освіту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія більше не може приймати біженців з України, - прем'єр Фіала

Новоприбулі також зможуть отримати нову гуманітарну допомогу у розмірі 5000 крон для забезпечення потреб та початку життя в Чеській Республіці. Вони мають право на це протягом місяця, у якому вони отримали візу.

Закон про працевлаштування та соціальне забезпечення біженців з України має діяти до кінця березня наступного року.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чехи нам і зброєю допомагають. маленька країна, і теж робить, що може.
показати весь коментар
20.03.2022 18:23 Відповісти
І в Польщі можуть.
показати весь коментар
20.03.2022 18:26 Відповісти
помощь всего на месяц? это очень мало а детей куда девать если на работу идти?
показати весь коментар
20.03.2022 18:30 Відповісти
Сорян, но никакие страны не смогут единовременно принять несколько миллионов беженцев плюс ещё и платить полное содержание. Разрешили работать кем хочешь, раньше получить это разрешение целый головняк был. Детей в сады и школы. Мне кажется, что для безоружных гражданских это намного лучше вариант, чем сидеть под бомбами и по сути мешать нашим военным.
показати весь коментар
20.03.2022 18:39 Відповісти
на сколько я знаю беженцам оплачивают еду и жилье + медицина а тут написано что в Чехии только разовая выплата а потом на работу - но кто тебя возьмет без языка или будут очень мало платить
показати весь коментар
20.03.2022 18:42 Відповісти
Насколько я знаю, именно полный "социал" идёт только в самых богатых странах ЕС. А в остальных в лучшем случае поддержат подъёмными тех беженцев, у кого совсем ничего нет и кто совсем не может работать и ничего не делать. Медицина тут ни при чём, беженцам она покрывается везде в ЕС.
показати весь коментар
20.03.2022 18:46 Відповісти
Всі країни допомагають Україні, а наші люди, працюючи, допоможуть економіці прихистивших їх країн
показати весь коментар
20.03.2022 18:37 Відповісти
 
 