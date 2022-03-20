На ЧАЕС провели часткову ротацію персоналу: на заміну відправилося 46 добровольців-працівників, - "Енергоатом"

Сьогодні, 20 березня, наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської атомної електростанції та евакуацію осіб, які перебували на території тимчасово загарбаної російськими військами станції.

Про це повідомляє "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"20 березня наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції.

За цей день вдалося вивезти 64 особи:

• 50 осіб змінного персоналу ЧАЕС

• 9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворий)

• 1 службовця Державної служби надзвичайних ситуацій

• 4 "сталкери"

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На заміну евакуйованого персоналу ЧАЕС відправилося 46 добровольців-працівників станції для виконання службових обовʼязків та для забезпечення функціонування підприємства.

Нагадаємо, що персонал, перебував на робочих місцях близько 600 годин, героїчно виконуючи свої професійні обовʼязки та підтримуючи належний рівень безпеки", - йдеться у повідомленні.