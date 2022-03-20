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Зеленський виступив перед народом Ізраїлю: Нацисти говорили про "остаточне розв'язання єврейського питання", в Кремлі тепер говорять про "українське"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський порівняв російське вторгнення до України з Другою світовою війною.

"Я маю право на порівняння нашої історії та вашої, нашої війни на виживання та Другої світової війни", - сказав він у неділю, виступаючи перед членами парламенту, уряду та народом Ізраїлю за допомогою відеозв'язку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський сказав, що "день 24 лютого двічі увійшов до історії і обидва рази як трагедія - для українців, євреїв, для Європи, всього світу".

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"24 лютого 1920 року було засновано Націонал-соціалістичну партію Німеччини, партію, яка забрала мільйони життів, знищувала народи. Цього самого дня 2022 року було віддано злочинний наказ про вторгнення в Україну", - сказав він.

Зеленський назвав вторгнення Росії в Україну "масштабною та підлою війною, спрямованою на знищення нашого народу - наших дітей, наших сімей, нашої держави, наших міст, нашої культури, всього того, що робить українців українцями".

Нагадавши про термін "остаточне розв'язання єврейського питання", що використовувався нацистами, Зеленський сказав, що в Кремлі тепер відкрито говорять про "остаточне розв'язання українського питання". "Це прозвучало відкрито на нараді в Москві, це наводили офіційні сайти", - сказав він, додавши: "Там так і кажуть - без війни в Україні ми не змогли б забезпечити нашу безпеку".
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Топ коментарі
+44
молодец. Все по делу.
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20.03.2022 19:06
+42
Ізраїльтяни , до слова , не дороги сперш будували а армію .
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20.03.2022 19:08
+40
Спічрайтеру Зеленського після війни дадуть або пуліцерівську, або Нобелевську з літератури. А може і те й те. І цілком заслужено й справедливо!
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20.03.2022 19:10
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Здесь Зеленский сказал все правильно. Это очень важное его высказывание.
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20.03.2022 21:16 Відповісти
И шо оно ему помогло?
Украинцы для израильтян никто
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20.03.2022 21:39 Відповісти
Как это ЗЄ посмел сравнить Холокост с какими-то там убийствами украинцев...
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20.03.2022 21:58 Відповісти
Виктор Степаненко Умник , Вы точно знали , что будет полномасштабная война , до конца никто в это не верил , а дороги в принципе ,это хорошо
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20.03.2022 23:13 Відповісти
Яша, просто сиди на бутылке молча
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21.03.2022 00:55 Відповісти
Все знают что я не был сторонником Зеленского, но никто не идеален и нет у нас другого президента, и пока Зеленский, в целом, хорошо справляется. Сейчас ему никто не позавидует, ему не легко как и всем.

Как бы там ни было, были и страшные ошибки, прошлого уже не вернуть, но сейчас Президент Зеленский молодец, настоящий Лидер Нации!
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21.03.2022 00:51 Відповісти
ты думаешь если его вдруг не станет - то Украина прямо в тот же момент рухнет?
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21.03.2022 00:56 Відповісти
не рухнет конечно, но Зеленский на своем месте сейчас, должен признать очевидное.
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21.03.2022 01:40 Відповісти
Евреї скріплючі зубами збагнули що ВТРАТИЛИ МОНОПОЛІЮ самого постраждалого народу і підгажують Українцям.
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21.03.2022 01:06 Відповісти
Это да! Знают про голодоморы, а теперь ещё и денацификация с бомбандировками! Ох кацапы платить будут, реально рабами будут . И возможности свалить нет, весь шарик как на ладони
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21.03.2022 05:08 Відповісти
Вони не здаються.
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21.03.2022 06:31 Відповісти
Вы хотите монополию на "самий постраждалий нарiд"? Ну тогда попросите у русских несколько концлагерей с крематориями. А вертухаев у вас всегда своих хватало.
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21.03.2022 08:17 Відповісти
Вот что ответил бы Израиль, если бы соседняя страна поставила ультиматумом "демилитиризацию" и "денацификацию" Израиля?
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21.03.2022 05:25 Відповісти
Израиль на это уже несколько раз ответил: в 1948 (война за независимость), 1956 (синайская война), 1967 (шестидневная война), 1973 (война Судного дня), 1982 (ливансакя война). Это не считая множества локальных операций против арабских террористических группировок, бомбардировки иракского ядерного реактора и т.п. При этом весь мир, включая УССР, резко осуждал израильских сионистов.
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21.03.2022 08:48 Відповісти
А що з цього приводу думають самі ізраїльтяни?
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21.03.2022 06:46 Відповісти
Такі думаю,що
Зеленський усе правильно сказав.
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21.03.2022 06:57 Відповісти
Згоден.
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21.03.2022 07:38 Відповісти
Зеленський має рацію!
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21.03.2022 08:55 Відповісти
Якої моделі?
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21.03.2022 09:11 Відповісти
Мало! Катастрофічно мало! Треба ще 6 разів поговорити ( і ще стільки ж - Кулебі). Бо це ж всесвітня несправедливість: народ, який пережив подвійне пекло (і від гітлера, і від сталіна) не може зрозуміти такого ж пекельного становища українського народу!!! До того ж, народ, для більшої частини якого тисячолітнім прихистком була Україна (з часу знищення Хозарського каганату).
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21.03.2022 07:48 Відповісти
Не плутайте народ із владою. Народ Ізраїлю цілком за вас. Те саме стосується таких країн як Туреччина або Грузія, в яких уряди відмовляються підтримати санкції проти Росії.
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21.03.2022 08:59 Відповісти
У тому і проблема, що 90% народу все розуміє, і стоїть на боці України! А ось уряд та парламент у нас зараз неадекватні!
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21.03.2022 08:59 Відповісти
Я не обмовився: саме наш нерозумний князь, з козацьким оселедцем, маніакальний завойовник, зруйнувавши Хозарію (в 964-966), розселив її мешканців-юдеїв по всіх "градах і весях" України. Вони були тюркомовні, та коли, після Люблінської унії, в Україну ринули дискриміновані євреї з Німеччини та Польщі, то всі змішались, прийняли ідиш (а тепер-іврит, ще й частина з них глумиться з України... Невігласи, ви завдяки їй і врятувались! І знайте, за свідому неправду Всевишній карає !!!).
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21.03.2022 07:57 Відповісти
Якщо ми заглибимося в історії взаємин євреїв та українців, то ви дізнаєтеся для себе багато такого, що повністю зруйнує гарну картинку, яка існує у вашій уяві. Якщо хтось знущається з України, хотілося б знати їхні імена. Якщо такі є, то це, без сумніву, покидьки. Соловйова та йому подібних негідників можете пропустити, бо їх усі й так знають.
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21.03.2022 09:09 Відповісти
Сегодня из Израиля отправили в Украину четыре бронированные машины скорой помощи и 250 тонн лекарств, теплой одежды, продуктов.
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21.03.2022 08:19 Відповісти
Проблема в тому, що 90% народу Ізраїлю все розуміє, і стоїть на боці України! А ось уряд та парламент у нас зараз дуже неадекватні! Бояться, що орки, які зараз господарі в Сирії, не дадуть знищувати бойовиків хезболли, і проіранських міліцій! Хоча, всі чудово розуміють, що ВПС Ізраїлю та ВКС (прибульці ***) у різних лігах! І у Прем'єр-лізі явно не орда!
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21.03.2022 09:07 Відповісти
Я не хочу вдаваться в полемику , но считаю , не правильной реакцию Бенета , на выступление Зеленского , и да я только , что проводил опрос в школе ,где я работаю . Так вот, что интересно , коренные израильтяне согласны с Зеленским, а приехавшие из Совка 50на50 поддерживают, Бенета , . Вот такая вот херня получается
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21.03.2022 09:21 Відповісти
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