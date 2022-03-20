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Євросоюз (7010) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

Наше завдання за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб в ЄС ухвалили політичне рішення щодо членства України, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

ольга,стефанишина,стефанішина

Віцепрем'єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що завдання влади за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб у Європейському Союзі ухвалили політичне рішення щодо членства України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала на брифінгу.

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"1 березня ЄС офіційно розпочав процедуру прискореного розгляду заявки України про набуття членства. Тому поточний виклик для України - через 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб президенти та глави урядів країн ЄС могли знову ухвалити політичне рішення", - йдеться у повідомленні Українського медіа-центру з посиланням на брифінг Стефанішиної.

За її словами, зазвичай такий бюрократичний процес триває 2-3 роки, але за останні 8 років Україна вже зробила багато домашньої роботи, щоб упоратися із завданням швидше.

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Топ коментарі
+1
Як там судова реформа, як створення антикорупційних органів, голову антикорупційного суду клоуни95 два роки не можуть призначити, а тут два місяці
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20.03.2022 21:13
+1
Вали на фер, нулівка кацапська
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21.03.2022 00:50
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Ви прекрасно розумієте, що наразі це неможливо, тому і форсуєте це питання.
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20.03.2022 19:13 Відповісти
Україна В ЄС а де головний неолігарх
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20.03.2022 19:49 Відповісти
А вдруг проскочит?Без деКоломойскозации?Из-за чего и все истерика...
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20.03.2022 20:10 Відповісти
Як там судова реформа, як створення антикорупційних органів, голову антикорупційного суду клоуни95 два роки не можуть призначити, а тут два місяці
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20.03.2022 21:13 Відповісти
лайк . . . сначала антикоррупционные законы - потом ЕС
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20.03.2022 21:58 Відповісти
Закони вже давно прийняті, просто їх виконання саботується саме офісом преза.
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20.03.2022 22:58 Відповісти
что же это за законы такие - что их так легко обойти ? . . . напомню . .. страна уже два года живет без главы САП
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21.03.2022 00:45 Відповісти
Справа не у законах, а у тому, як їх гвалтує виконавча та судова влада.
Чекаємо зґвалтування Конституції щодо прагнення вступу в НАТО
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21.03.2022 09:55 Відповісти
??????????
напомните мне пожалста - кто рекомендовал назначить главу исполнительной власти
----------------------------
гугл . . . Президент Украины Владимир Зеленский призвал в премьеры «очень мощного менеджера» - так он отрекомендовал Дениса Шмыгаля
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21.03.2022 11:19 Відповісти
а кто у нас судей призначает ???????
-------------------------
гугл. . . Зеленский назначил двух судей Верховного суда: в кассационные административный и хозяйственный 13.10.2021 года . . . оба судьи принимали сомнительные решения
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21.03.2022 11:20 Відповісти
До Шмигаля особових претензій не маю, звичайний виконавець.
Не усіх суддів призначив нинішній през - це загальна вина усіх
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21.03.2022 13:03 Відповісти
но вы же написали что законы приняты - только их гвалтуе выконавча влада . . . а кто у нас ГЛАВА виконавчой влады как не Шмыгаль ? . . . читайте википедию . . . гугл . . . Глава исполнительной власти - это обозначение должности, аналогичной главе правительства
-----------
а по судьям и остальному - не могу писать . . . модер удалит по причине войны
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21.03.2022 14:19 Відповісти
Голова виконавчої влади у нас завжди був президент, а по факту і усіх інших влад
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21.03.2022 15:49 Відповісти
сразу же после вступления Украины в ЕС - нас ждет бешеноЕ финансирование . . . поэтому чтобы деньги не разворовали - нужно сначала принять антикоррупционные законы - чтобы это финансирование тут же не разграбили . . ведь до этого времени никого не посадили за коррупцию . . .
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20.03.2022 22:01 Відповісти
Брысь кацап под лавку
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20.03.2022 22:03 Відповісти
тундра . . . как тебе сюды занесло ? . . .
. . . ПАЛЯНИЦЕЮ ТОБІ ПО КУМПОЛУ
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21.03.2022 00:49 Відповісти
Вали на фер, нулівка кацапська
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21.03.2022 00:50 Відповісти
Апрель, май.

и в ЕС !!! Работайте , Вам украинцы хорошие зарплаты платят
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20.03.2022 22:02 Відповісти
звЫзда . . . перестань продаваться Путляре за рубли . . . долларами бери
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21.03.2022 07:09 Відповісти
а ну ка брехани что ты в Украине на заработках, работаешь официально и платишь налоги в пенсионный фонд
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21.03.2022 07:27 Відповісти
 
 