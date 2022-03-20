Наше завдання за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб в ЄС ухвалили політичне рішення щодо членства України, - Стефанішина
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Віцепрем'єр - міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що завдання влади за 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб у Європейському Союзі ухвалили політичне рішення щодо членства України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала на брифінгу.
"1 березня ЄС офіційно розпочав процедуру прискореного розгляду заявки України про набуття членства. Тому поточний виклик для України - через 2-3 місяці завершити всі процедури, щоб президенти та глави урядів країн ЄС могли знову ухвалити політичне рішення", - йдеться у повідомленні Українського медіа-центру з посиланням на брифінг Стефанішиної.
За її словами, зазвичай такий бюрократичний процес триває 2-3 роки, але за останні 8 років Україна вже зробила багато домашньої роботи, щоб упоратися із завданням швидше.
Будь ласка, зачекайте...
Чекаємо зґвалтування Конституції щодо прагнення вступу в НАТО
напомните мне пожалста - кто рекомендовал назначить главу исполнительной власти
----------------------------
гугл . . . Президент Украины Владимир Зеленский призвал в премьеры «очень мощного менеджера» - так он отрекомендовал Дениса Шмыгаля
-------------------------
гугл. . . Зеленский назначил двух судей Верховного суда: в кассационные административный и хозяйственный 13.10.2021 года . . . оба судьи принимали сомнительные решения
Не усіх суддів призначив нинішній през - це загальна вина усіх
-----------
а по судьям и остальному - не могу писать . . . модер удалит по причине войны
. . . ПАЛЯНИЦЕЮ ТОБІ ПО КУМПОЛУ
и в ЕС !!! Работайте , Вам украинцы хорошие зарплаты платят