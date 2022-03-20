Власники житла, які безкоштовно прихистили переселенців, отримають приблизно 450 грн на місяць за кожного для компенсації витрат на комунальні послуги, - Мінрегіон
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Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають приблизно 450 грн на місяць за кожну особу для компенсації витрат на комунальні послуги, повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій.
"Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку у розмірі приблизно 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, люди, які мають житло та готові дати прихисток внутрішньо переміщеним особам, мають повідомити місцевій владі про готовність прийняти у себе переселенців.
Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через вебсайт "Прихисток", а надалі це можна буде зробити і через застосунок "Дія".
"Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дасть змогу розмістити якнайбільшу кількість людей", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві наголошують, що розселення в житло відбуватиметься лише за згодою власників, які погодилися надати прихисток.
"Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх будинках переміщених осіб, отримуватимуть виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування", - підсумували у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Тот, кто кого-топриютил, должен ОСВОБОЖДАТЬСЯ от всей коммуналки.
Пациент может не выжить.
которую наши сердобольные чиновники не забыли выписать себе.
И они никого у себя в доме не размещают.
И ещё 3000 грн. - за моральные издержки во время войны -
итого - 30000.
прошу щоб всі наші хлопчики повернулися жими...........
а уточнити як отримати ті 450 грн не завадить
не задля наживи, Боже збав
просто щоб знати, чи є зміни і якщо нема - кому ввічливо натякнути, що кількість довідок=вимога про прививку прихищених від ковіду= вимога про ХЄЗ, несудимість прихищених - зайва))
Огонь в аду таким е спектром дышит...
Россия, как тебе не повезло,
Что съехала ты вместе с чёртом крышей!