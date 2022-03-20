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біженці (1015) війна (56332) компенсації (361) комунальні послуги (238) переселенці (515) Міністерство розвитку громад і територій (77) Дія (450)

Власники житла, які безкоштовно прихистили переселенців, отримають приблизно 450 грн на місяць за кожного для компенсації витрат на комунальні послуги, - Мінрегіон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

комунальні,комуналка,платіжки

Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають приблизно 450 грн на місяць за кожну особу для компенсації витрат на комунальні послуги, повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій.

"Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку у розмірі приблизно 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, люди, які мають житло та готові дати прихисток внутрішньо переміщеним особам, мають повідомити місцевій владі про готовність прийняти у себе переселенців.

Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через вебсайт "Прихисток", а надалі це можна буде зробити і через застосунок "Дія".

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"Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дасть змогу розмістити якнайбільшу кількість людей", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголошують, що розселення в житло відбуватиметься лише за згодою власників, які погодилися надати прихисток.

"Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх будинках переміщених осіб, отримуватимуть виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування", - підсумували у відомстві.
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Топ коментарі
+7
Ті, хто безкоштовно прохистив людей, навіть не будуть подавати заявки на відшкодування, це моя позиція
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20.03.2022 19:17
+3
Государство предложило то что может дать людям которые делятся жильем в трудное время, а человек решает надо ему это или нет. И кстати да, недумал никогда что такое скажу, но какие то жалкие 200 грн могут накормить человека и спасти от смерти.
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20.03.2022 19:34
+2
Прихистив
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20.03.2022 19:17
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Где это видана аренда комнаты за 450 гривень в месяц ?
Тот, кто кого-топриютил, должен ОСВОБОЖДАТЬСЯ от всей коммуналки.
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20.03.2022 19:14 Відповісти
А может некоторые дельцы с западной свои апетиты умерят и будут помогать безвозмездно? Война такая штука что в любой дом может прийти.
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20.03.2022 19:28 Відповісти
Тогда нечего унижать людей 450 гривнами. Они ничего не решают.
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20.03.2022 19:29 Відповісти
Государство предложило то что может дать людям которые делятся жильем в трудное время, а человек решает надо ему это или нет. И кстати да, недумал никогда что такое скажу, но какие то жалкие 200 грн могут накормить человека и спасти от смерти.
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20.03.2022 19:34 Відповісти
200 гривен в месяц - это питание на 6 грн. 66 коп. в день.
Пациент может не выжить.
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20.03.2022 19:59 Відповісти
Ну логика "патриотов" понятна. Если бы штукой зелени унизили - другое дело, ну собственно как и сдают беженцам сердобольные хозяева.
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20.03.2022 19:46 Відповісти
$ 1000 (27000 грн. в месяц) - это как раз та добавка,
которую наши сердобольные чиновники не забыли выписать себе.
И они никого у себя в доме не размещают.
И ещё 3000 грн. - за моральные издержки во время войны -
итого - 30000.
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20.03.2022 20:04 Відповісти
А ти сам з якої?
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20.03.2022 19:42 Відповісти
Сумской
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20.03.2022 19:45 Відповісти
ще й за це подякуй. Тому що за прихисток людей якы постраждали ГРОШІ НЕ БЕРУТЬ.
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20.03.2022 19:32 Відповісти
так ви ж уроди скажете стільки довідок зібрати що не захочешь 450 грн
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20.03.2022 19:15 Відповісти
Хрен, не захочеш то Бог віддячить !
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20.03.2022 19:35 Відповісти
Господь береже дякую йому за це !
прошу щоб всі наші хлопчики повернулися жими...........
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20.03.2022 19:46 Відповісти
живими... хвилююсь
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20.03.2022 19:47 Відповісти
Ті, хто безкоштовно прохистив людей, навіть не будуть подавати заявки на відшкодування, це моя позиція
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20.03.2022 19:17 Відповісти
Прихистив
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20.03.2022 19:17 Відповісти
подобається що прихистив.
а уточнити як отримати ті 450 грн не завадить
не задля наживи, Боже збав
просто щоб знати, чи є зміни і якщо нема - кому ввічливо натякнути, що кількість довідок=вимога про прививку прихищених від ковіду= вимога про ХЄЗ, несудимість прихищених - зайва))
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20.03.2022 19:25 Відповісти
Я ненавижу трёх цветное их зло,
Огонь в аду таким е спектром дышит...
Россия, как тебе не повезло,
Что съехала ты вместе с чёртом крышей!
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20.03.2022 19:18 Відповісти
щоб вона провалилась в тартари-звідки касаби викачали нафту і газ!! до самого дна ! і загорілась!!
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20.03.2022 19:20 Відповісти
450 это даже за воду оплатить нынче не хватит, спасибо, ну да
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20.03.2022 21:36 Відповісти
 
 