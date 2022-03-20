РФ проводить "мобілізацію" на окупованому Донбасі, у підрозділах поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, - Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей продовжується проведення заходів "мобілізації".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Керівництвом навчальних закладів (технікумів, інститутів) здійснено виклики студентів віком від 18 років для так званої реєстрації. На сьогодні переважна більшість особового складу 1-го АК - це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Водночас морально-психологічний стан особового складу вкрай низький, більшість мобілізованих не має досвіду та бажання брати участь у бойових діях. Екіпірування призваних окупантами є застарілим.

У підрозділах, основу яких складають призвані по мобілізації, поширюються панічні настрої через великий некомплект живої сили, озброєння та техніки.

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