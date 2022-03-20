Кількість білорусів, які не підтримують участі у війні проти України, зросла до 97%, - дослідження

Кількість білорусів, які не підтримують участь РБ у війні проти України, зросла до 97%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного дослідження Ригора Астапені, проведеного 11 березня.

Дослідник повідомив про попередні результати у своєму телеграм-каналі – лише 3% громадян за війну в Україні.

За даними попереднього опитування, проведеного з 20 січня до 8 лютого, 13% білорусів були за участь РБ у війні в Україні. Дослідження проводила компанія "Chatham house".