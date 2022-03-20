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Кількість білорусів, які не підтримують участі у війні проти України, зросла до 97%, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білоусь

Кількість білорусів, які не підтримують участь РБ у війні проти України, зросла до 97%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного дослідження Ригора Астапені, проведеного 11 березня.

Дослідник повідомив про попередні результати у своєму телеграм-каналі – лише 3% громадян за війну в Україні.

За даними попереднього опитування, проведеного з 20 січня до 8 лютого, 13% білорусів були за участь РБ у війні в Україні. Дослідження проводила компанія "Chatham house".

Кількість білорусів, які не підтримують участі у війні проти України, зросла до 97%, - дослідження 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+55
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20.03.2022 19:40
+34
Напевне надивились вже на трупи і на безногих орків у госпіталях Мозира і Гомеля................
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20.03.2022 19:39
+34
Aspandiyar


@AspandiyarS

·
8 ч



Все путинские достижения в одном фото

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20.03.2022 19:39
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думаю, що треба було зняти черевики. обов'язково. Хто їх, рабів питає? Ззаду встануть кадирівці і батогами поженуть це стадо на убой.
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20.03.2022 22:29 Відповісти
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