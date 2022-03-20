Кількість білорусів, які не підтримують участі у війні проти України, зросла до 97%, - дослідження
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Кількість білорусів, які не підтримують участь РБ у війні проти України, зросла до 97%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного дослідження Ригора Астапені, проведеного 11 березня.
Дослідник повідомив про попередні результати у своєму телеграм-каналі – лише 3% громадян за війну в Україні.
За даними попереднього опитування, проведеного з 20 січня до 8 лютого, 13% білорусів були за участь РБ у війні в Україні. Дослідження проводила компанія "Chatham house".
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Kozak Slovak
показати весь коментар20.03.2022 22:29 Відповісти Мені подобається 0
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