Виробник куртки Путіна за 1,5 мільйона рублів Loro Piana припинив постачання до Росії
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Група компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), якій належить бренд Loro Piana, припинила постачання продукції в Росію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Sky.it.
"18 березня [президент Росії Володимир] Путін вийшов на сцену московського стадіону, щоб звернутися до нації у куртці з наших минулих колекцій. Ми припинили постачання до Росії і допомагаємо українському народу", – сказано в повідомленні компанії.
У компанії підтвердили, що куртка коштує 12 тисяч євро або близько 1,5 мільйона рублів.
"Група LVMH одразу вийшла з Росії [після початку війни]. Очевидно, що ми стали на бік України. Путіну слід замислитися над тим, що він робить з українським народом", – заявив представник компанії.
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Кажуть, путло не приїздив. Знову галограма була.
зато засранский завод куфайок і кірзаків не припинив..
чекайте куйло у фуфайці і кірзачах
бо це теперка ексклюзив на ращі
а може розпустити її на полосочки, сплести з них мотузку і завіситися в своєму бункері нах
а може з"їсти вишенку і вдавитися кісточкою
ПУТЯ, ЧУЙ!
ВЕСЬ СВІТ ЧЕКАЄ, ЩОБ ТИ ЗДОХ, СКОТИНО НЕДОХРОМОСОМНА!
ЗДОХНИ, А?
МИ ТЕБЕ БІЛЯ ЛЕНІНА ПОКЛАДЕМО
будуть приходити люди, ставати між двома володями і загадувати одне й те саме бажання:
щоб такі вилупки як ти і твій напарник по мавзолею здихали на стадії запліднення яйцеклітини
Великолепное фото путена, выложенное частями тел адептов
живцем потрібно кремлівського фашиста
Лоро Піана ще про свій білий кашеміровий светер промовчали, а у них знатний кашемір, найкращій.
обувь и костюм скорее всего тоже
и микрофон тоже