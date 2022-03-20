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Виробник куртки Путіна за 1,5 мільйона рублів Loro Piana припинив постачання до Росії

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

путін

Група компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), якій належить бренд Loro Piana, припинила постачання продукції в Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Sky.it.

"18 березня [президент Росії Володимир] Путін вийшов на сцену московського стадіону, щоб звернутися до нації у куртці з наших минулих колекцій. Ми припинили постачання до Росії і допомагаємо українському народу", – сказано в повідомленні компанії.

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У компанії підтвердили, що куртка коштує 12 тисяч євро або близько 1,5 мільйона рублів.

"Група LVMH одразу вийшла з Росії [після початку війни]. Очевидно, що ми стали на бік України. Путіну слід замислитися над тим, що він робить з українським народом", – заявив представник компанії.

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Топ коментарі
+42
аааа-ха-ха ))) реклама с ****** не пошла на пользу....
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20.03.2022 19:49
+20
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20.03.2022 19:59
+11
Як же це символічно!
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20.03.2022 19:50
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аааа-ха-ха ))) реклама с ****** не пошла на пользу....
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20.03.2022 19:49 Відповісти
Як же це символічно!
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20.03.2022 19:50 Відповісти
" и куртка замшевая импортная.... две куртки..."
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20.03.2022 21:31 Відповісти
Ту куртку я бачила ще в минулому році, чи і раніше.
Кажуть, путло не приїздив. Знову галограма була.
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20.03.2022 19:50 Відповісти
учасники митинга-встречи с ****** в Лужниках, придя домой со стадиона с удивлением узнали что встреча с ****** состоялась
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20.03.2022 20:03 Відповісти
Отравленый куртяк отправить можно, как турецкий султан сынку. Хотя пуйло параноик и даже дилдо на лаврове испытывает перед своим жопопользованием.
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20.03.2022 19:51 Відповісти
********.
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20.03.2022 19:53 Відповісти
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20.03.2022 20:03 Відповісти
ничоси "калибр"
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20.03.2022 20:27 Відповісти
Za путена хоть дилда с неба да к анальному аргазму!!1
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20.03.2022 22:03 Відповісти
В дурдомі вона йому ні до чого. А у решти тепер грошей на цукор не вистачить.
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20.03.2022 19:52 Відповісти
Спецаперацея па десахаризации расеи
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20.03.2022 22:05 Відповісти
ну і що??
зато засранский завод куфайок і кірзаків не припинив..
чекайте куйло у фуфайці і кірзачах
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20.03.2022 19:52 Відповісти
будет носить импортозамещенную от Лары Пьяной... деревянную такую курточку...
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20.03.2022 19:52 Відповісти
Поставщики перьев ******** петуху одумались. Поздно, псы, мы оплатили ваши поставки жизнями наших малышей...
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20.03.2022 19:53 Відповісти
не в ватнику, тобто путін теж воліє західний стиль життя?
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20.03.2022 19:53 Відповісти
тепер тіко фуфайка з ватти)
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20.03.2022 19:54 Відповісти
Кто ещё не пинал плешивца? В очередь!
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20.03.2022 19:54 Відповісти
Путин обязан ходить в ватнике.
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20.03.2022 19:56 Відповісти
Нічого критичного, закопаємо у старій моделі.
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20.03.2022 19:56 Відповісти
путя може продати свою куртку значно дорожче
бо це теперка ексклюзив на ращі

а може розпустити її на полосочки, сплести з них мотузку і завіситися в своєму бункері нах

а може з"їсти вишенку і вдавитися кісточкою

ПУТЯ, ЧУЙ!
ВЕСЬ СВІТ ЧЕКАЄ, ЩОБ ТИ ЗДОХ, СКОТИНО НЕДОХРОМОСОМНА!

ЗДОХНИ, А?

МИ ТЕБЕ БІЛЯ ЛЕНІНА ПОКЛАДЕМО

будуть приходити люди, ставати між двома володями і загадувати одне й те саме бажання:

щоб такі вилупки як ти і твій напарник по мавзолею здихали на стадії запліднення яйцеклітини
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20.03.2022 19:57 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/11139

Великолепное фото путена, выложенное частями тел адептов
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20.03.2022 19:57 Відповісти
Помогите найти фото оторванной кацапской жопы...видел три варианта. Возможен коллаж.
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20.03.2022 19:59 Відповісти
ну, фсьо! тепер - точно, кирдик карлику!!
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20.03.2022 19:57 Відповісти
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20.03.2022 19:59 Відповісти
Буду молитися , щоби так сталося , але стовп ****** бензином і спалити
живцем потрібно кремлівського фашиста
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20.03.2022 20:03 Відповісти
У окурка окурок до стовпа примерз
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20.03.2022 21:59 Відповісти
на концерт до кабздона пускають лише у мішку для трупів.
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20.03.2022 20:00 Відповісти
Ватника нехай носить
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20.03.2022 20:00 Відповісти
а че не в ватнике ходит ?
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20.03.2022 20:00 Відповісти
Извините за оффтоп, но у меня в голове одна мысль крутится - *****, что такого должно быть в куртке, чтобы она стоила 12 килоевро? Она продается с проституткой внутри что ли?
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20.03.2022 20:01 Відповісти
Може якись високотехнологічний утеплювач. Може ручна робота італійця, який її 2 міс. виготовляв. Може бренд, за який переплачують, щоб виділитись.
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20.03.2022 20:07 Відповісти
Бренд.
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20.03.2022 20:17 Відповісти
материала и работы там максимум на 3 тыс. Евро (если пошита в Европе, а не Азиии) остальное за бренд. сегмент лакшери товаров самый и супер прибыльный
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20.03.2022 20:19 Відповісти
Наверняка сразу с бронежилетом до самых яиц
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20.03.2022 20:51 Відповісти
От хай ***** скромніше буде та носить шинєлку, як Адольф та Йосип.
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20.03.2022 20:02 Відповісти
Ага, вдягне він шинелку після люксового бренду.

Лоро Піана ще про свій білий кашеміровий светер промовчали, а у них знатний кашемір, найкращій.
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20.03.2022 20:13 Відповісти
Могу предложить стилиста. Он одного из мировых лидеров одевает))))
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20.03.2022 20:04 Відповісти
Цікаво, коли вже володар LVMH групи Бернар Арно вижене з хати свою невістку кацапку Наташку Водянову? Вона ж така путіністка та рашистка, що повинна попасти під санкції.
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20.03.2022 20:07 Відповісти
не скрепная куртка
обувь и костюм скорее всего тоже
и микрофон тоже
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20.03.2022 20:09 Відповісти
...а куртачька та із шагрєнєвай кожи...
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20.03.2022 20:15 Відповісти
Главное - не прекращать поставки белых тапок.
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20.03.2022 20:16 Відповісти
"Деревянный макинтош" для плешивой твари.
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20.03.2022 20:23 Відповісти
Фабрика "бальшывичка" не хуже пошьет.
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20.03.2022 20:24 Відповісти
теперь только ватнички от фсина
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20.03.2022 20:25 Відповісти
 
 