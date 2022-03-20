Виробник куртки Путіна за 1,5 мільйона рублів Loro Piana припинив постачання до Росії

Група компаній LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), якій належить бренд Loro Piana, припинила постачання продукції в Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Sky.it.

"18 березня [президент Росії Володимир] Путін вийшов на сцену московського стадіону, щоб звернутися до нації у куртці з наших минулих колекцій. Ми припинили постачання до Росії і допомагаємо українському народу", – сказано в повідомленні компанії.

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У компанії підтвердили, що куртка коштує 12 тисяч євро або близько 1,5 мільйона рублів.

"Група LVMH одразу вийшла з Росії [після початку війни]. Очевидно, що ми стали на бік України. Путіну слід замислитися над тим, що він робить з українським народом", – заявив представник компанії.

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