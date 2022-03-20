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У боях за Харків загинув доцент Харківського університету Безуглий, рятуючи побратимів з тероборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безуглий

Від рук окупантів загинув викладач харківського університету, який боронив власне місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Харківського нацуніверситету імені В. Н. Каразіна.

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Ідеться про Героя Олександра Безуглого. Зазначається, що він був доцентом на одному з факультетів вишу, але з початком наступу Росії доєднався до тероборони.

Зазначається, що Олександр Безуглий був викладачем на кафедрі регіонального управління та місцевого самоврядування. Він захищав рідний Харків від навали військ Росії. Окрім того, викладач організовував територіальну оборону у самій Харківській області.

"Сумно. Болісна втрата. Її зараз важко збагнути. Він був Людиною з великої літери, молодим та повним сил і енергії, взірцем викладацької діяльності та активним громадським діячем", - йдеться на сайті.

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Повідомляється, що загинув український воїн ще 2 березня, коли по одному зі штабів тероборони Харкова здійснили ракетний удар. Він виводив із-під обстрілів побратимів, але сам вибратися не встиг.

"Я до останнього моменту сподівався, що він живий. Ми постійно були в пошуку. Кожну добу, годину, хвилинку. Проте декілька днів тому при розбиранні завалів знайшли його тіло", - написав товариш Олександра.
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Топ коментарі
+47
В нас воюють найкращі, а в них - найгірші, самі отброси.
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20.03.2022 20:01
+43
читаю і безсило опускаються руки..
вже не можу вигадати нових прокльонів цім Богом проклятим гадам..
я його не знав
покійся з миром.. вічна память тобі наш Герой!!
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20.03.2022 20:03
+38
А там інших немає просто, одні покидьки. Геном свинособачої орди апріорі навіть перед якимось розумом.
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20.03.2022 20:04
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В нас воюють найкращі, а в них - найгірші, самі отброси.
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20.03.2022 20:01 Відповісти
А там інших немає просто, одні покидьки. Геном свинособачої орди апріорі навіть перед якимось розумом.
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20.03.2022 20:04 Відповісти
Так, в мене сльози на очах. Україна віддає кращих синів та дочок. А россія просто відправляє на переробку своє біосміття...
Але втримаємося. Будемо вкладати душу та натхнення в кожну наступну дитину... Все буде Україна!!!
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20.03.2022 20:13 Відповісти
читаю і безсило опускаються руки..
вже не можу вигадати нових прокльонів цім Богом проклятим гадам..
я його не знав
покійся з миром.. вічна память тобі наш Герой!!
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20.03.2022 20:03 Відповісти
Прикро за кожного втраченого бійця.
Це все Великі Українці.
Царство Небесне.
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20.03.2022 20:03 Відповісти
> викладачем на кафедрі регіонального управління та місцевого самоврядування.

это реально очень тяжелая утрата для Украины. Обидно, что у нас погибают лучшие, а с той стороны - тупое пушечное мясо без образования.
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20.03.2022 20:04 Відповісти
война забирает лучших. Вечная тебе память, Герой Украины
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20.03.2022 20:05 Відповісти
Хтось зупине божевільного недомірка?
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20.03.2022 20:05 Відповісти
Вічна пам'ять нашим Героям 😪😪😪
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20.03.2022 20:06 Відповісти
я Саню знал лично. Не верится...
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20.03.2022 20:11 Відповісти
вічна пам'ять йому
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20.03.2022 20:22 Відповісти
Герої не вмирають!Нічого, настане світлий день, коли кожний з цих виродків, що прийшли воювати та вбивати наших героїв, жінок, дітей, відповість за все, відповість по повній.... Цих потвор повинно знищувати, знищувати всіх, без будь-якого жалю. Тяжка ціна перемоги, на превеликий жаль, не одна та не дві Небесні Сотні, починаючи з Майдану. Але ми обов'язково переможемо, бо іншого вибору в нас просто немає! Вічна пам'ять полеглим героям! Слава Україні!
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20.03.2022 20:17 Відповісти
Треба путіна вбити. Краще вбити одну людину, ніж через неї починати 3-тю світову, і щоб гинули сотні тисяч людей.
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20.03.2022 20:27 Відповісти
СПАСИБО ЖИЗНИ. ,ЧТО БЫЛ ТАКОЙ ГЕРОЙ!Который любил людей и смог отдать свою жизнь за друга ..Память о нем останется навсегда в сердцах людей,которые были с ним рядом и просто его знали..ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
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20.03.2022 20:34 Відповісти
Світла пам'ять світлій людині.
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20.03.2022 20:42 Відповісти
Вечная Память
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20.03.2022 21:34 Відповісти
Мы, пока живы, должны помнить каждого Героя отдавшего жизнь за свободу каждого гражданина нашей страны с гордым названием Украина!
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21.03.2022 04:50 Відповісти
СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ Ї ВСЬОМУ ЇХ РОДУ!
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21.03.2022 04:52 Відповісти
 
 