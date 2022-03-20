У боях за Харків загинув доцент Харківського університету Безуглий, рятуючи побратимів з тероборони

Від рук окупантів загинув викладач харківського університету, який боронив власне місто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Харківського нацуніверситету імені В. Н. Каразіна.

Читайте також: На Чернігівщині місцеві мешканці знайшли покинуту ворогом техніку та передали її військовим. ВIДЕО

Ідеться про Героя Олександра Безуглого. Зазначається, що він був доцентом на одному з факультетів вишу, але з початком наступу Росії доєднався до тероборони.

Зазначається, що Олександр Безуглий був викладачем на кафедрі регіонального управління та місцевого самоврядування. Він захищав рідний Харків від навали військ Росії. Окрім того, викладач організовував територіальну оборону у самій Харківській області.

"Сумно. Болісна втрата. Її зараз важко збагнути. Він був Людиною з великої літери, молодим та повним сил і енергії, взірцем викладацької діяльності та активним громадським діячем", - йдеться на сайті.

Читайте також: Шість окупантів на чолі з майором здалися в полон на Чернігівщині. ВIДЕО

Повідомляється, що загинув український воїн ще 2 березня, коли по одному зі штабів тероборони Харкова здійснили ракетний удар. Він виводив із-під обстрілів побратимів, але сам вибратися не встиг.

"Я до останнього моменту сподівався, що він живий. Ми постійно були в пошуку. Кожну добу, годину, хвилинку. Проте декілька днів тому при розбиранні завалів знайшли його тіло", - написав товариш Олександра.