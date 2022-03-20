Журналіст Клименко про мінування Чорного моря військами РФ: Треба звертатися до наших сусідів з НАТО

Ситуація з мінування акваторії Чорного моря вимагає залучати країни НАТО, які мають вихід до нього для захисту виключних економічних зон на воді, в тому числі й України.

Про це заявив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Це найбільш тривожна інформація. Ця подія, так часто буває, відкриває для України нові можливості. Що я маю на увазі? По-перше я не хочу обговорювати та фантазувати чи це російський фейк, чи ні. Я думаю, що тут Росія діє за тим принципом, що хто найбільше волає "Держи вора", той і вкрав, тобто Російська Федерація. І вони проговорилися. Хто може порахувати міни, які зірвалися з якорів і дрейфують Чорним морем у штормову погоду? А вони їх порахували — 420 і типи. Тобто, самі вони і скинули 420 мін, якщо це не фейк. Це може бути й він, спрямований на те, щоб зовсім зупинити морський трафік у Чорному морі", - зазначив він.

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За словами Клименка, прибережні держави у регіоні не тільки Україна та Росія, ще є три країни члени НАТО - Болгарія, Румунія та Туреччина. І це безпосередньо їх стосується, адже те, що плаває морською поверхнею у шторм може занести будь-куди.

"Але що я маю тут на увазі? Нам треба використати цю можливість ось для чого. Міни треба знешкоджувати, для цього є спеціальні кораблі, мінно-тральні тральщики, такі кораблі є і у ВМС Болгарії, Румунії, Туреччини. Тобто треба ініціювати створення міжнародної мінно-тральної групи, звертатися до наших сусідів з НАТО, аби вони зверталися до керівництва альянсу. Справа у тому, що у НАТО є постійна військово-морська мінно-тральна група у Середземному морі, там 5−6 тральщиків завжди за принципом ротації", - пояснив експерт.

Пізніше у Facebook Клименко повідомив, що треба починати операцію по розмінуванню, з пошуку мін у Чорному морі. Він також акцентував увагу на важливому пунукті: у морі територіальні води — це 12 миль від берега, а далі це не нейтральні води через невеликий розмір Чорного моря. Далі - виключні економічні зони і кожна країна несе відповідальність за безпеку у них. Тобто ці країни мають всі підстави робити те, що запропонував експерт.

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