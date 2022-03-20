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Журналіст Клименко про мінування Чорного моря військами РФ: Треба звертатися до наших сусідів з НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,блокада,рф

Ситуація з мінування акваторії Чорного моря вимагає залучати країни НАТО, які мають вихід до нього для захисту виключних економічних зон на воді, в тому числі й України.

Про це заявив керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень та головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Це найбільш тривожна інформація. Ця подія, так часто буває, відкриває для України нові можливості. Що я маю на увазі? По-перше я не хочу обговорювати та фантазувати чи це російський фейк, чи ні. Я думаю, що тут Росія діє за тим принципом, що хто найбільше волає "Держи вора", той і вкрав, тобто Російська Федерація. І вони проговорилися. Хто може порахувати міни, які зірвалися з якорів і дрейфують Чорним морем у штормову погоду? А вони їх порахували — 420 і типи. Тобто, самі вони і скинули 420 мін, якщо це не фейк. Це може бути й він, спрямований на те, щоб зовсім зупинити морський трафік у Чорному морі", - зазначив він.

Читайте: РФ замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, що це нібито українські міни, - журналіст Клименко. ДОКУМЕНТ

За словами Клименка, прибережні держави у регіоні не тільки Україна та Росія, ще є три країни члени НАТО - Болгарія, Румунія та Туреччина. І це безпосередньо їх стосується, адже те, що плаває морською поверхнею у шторм може занести будь-куди.

"Але що я маю тут на увазі? Нам треба використати цю можливість ось для чого. Міни треба знешкоджувати, для цього є спеціальні кораблі, мінно-тральні тральщики, такі кораблі є і у ВМС Болгарії, Румунії, Туреччини. Тобто треба ініціювати створення міжнародної мінно-тральної групи, звертатися до наших сусідів з НАТО, аби вони зверталися до керівництва альянсу. Справа у тому, що у НАТО є постійна військово-морська мінно-тральна група у Середземному морі, там 5−6 тральщиків завжди за принципом ротації", - пояснив експерт.

Пізніше у Facebook Клименко повідомив, що треба починати операцію по розмінуванню, з пошуку мін у Чорному морі. Він також акцентував увагу на важливому пунукті: у морі територіальні води — це 12 миль від берега, а далі це не нейтральні води через невеликий розмір Чорного моря. Далі - виключні економічні зони і кожна країна несе відповідальність за безпеку у них. Тобто ці країни мають всі підстави робити те, що запропонував експерт.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Не треба їх турбувати через усілякі "дрібниці". Вони вже видали такий об'єм стурбованості, що зараз, мабуть, геть виснажені.
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20.03.2022 20:09
+7
Ні, висловлять дуже потужне занепокоєння і внесуть всю сім'ю міни в список осіб, яким заборонено перетинати кордони нато
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20.03.2022 20:32
+6
Пустити по цьому московські кораблі
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20.03.2022 20:10
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20.03.2022 20:06 Відповісти
Потрібно і цей варіант нав'язувати!
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20.03.2022 20:23 Відповісти
Не треба їх турбувати через усілякі "дрібниці". Вони вже видали такий об'єм стурбованості, що зараз, мабуть, геть виснажені.
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20.03.2022 20:09 Відповісти
Та "занепокоєння" в них ще є ж!
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20.03.2022 20:28 Відповісти
Пустити по цьому московські кораблі
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20.03.2022 20:10 Відповісти
глубокая озабоченнсоть intensifying...
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20.03.2022 20:12 Відповісти
С белорашки точно полезут в Украину!!
Черное море заменировалхуло с целью отрезать поставки вооружения,теперь ему нужно кровь из носа отрезать сухопутный доступ с европы.
Поэтому думаю что будет или не будет атака с берорашы можно ннгадать,думаю что будет на 99%.к сожелению.
Хочу ошибатся.
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20.03.2022 20:20 Відповісти
Кацяпа дедалі нахабнішає, це відвертий визов іншим країнам.
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20.03.2022 20:20 Відповісти
Оскільки в України немає зараз доступу до ґчорного моря з об'єктивних причин, то мінування його акваторії - то в першу чергу проблеми і небезпека для самих кацапів. Тільки такі долбодятли, маючи тотальну перевагу в Чорному морі, будуть його мінуяати. 😊 Вдумайтеся, товариство! Я особисто відмовляюся вірити у їхній здоровий глузд!
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20.03.2022 20:23 Відповісти
Якщо корабель НАТО підірветься на такій міні? Як думаєте, і тоді висловлять чергове занепокоєння?
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20.03.2022 20:25 Відповісти
Ні, висловлять дуже потужне занепокоєння і внесуть всю сім'ю міни в список осіб, яким заборонено перетинати кордони нато
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20.03.2022 20:32 Відповісти
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20.03.2022 20:37 Відповісти
Військові кораблі мають системи виявлення мін і їх знищення.
Мінування спрямоване на враження пасажирських та вантажних транспортів
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20.03.2022 21:10 Відповісти
НАТО і справді не стане ніякого труда знищити кацапський флот, притому майже без наслідків, бо втратити чорноморський флот - скрепа у свинособак
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20.03.2022 21:18 Відповісти
 
 