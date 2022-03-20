18 176 31
Путін вдається до відчайдушних заходів в Україні, оскільки не досягнув своїх цілей, - глава МЗС Великої Британії Трасс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент країни-агресора Володимир Путін не досягнув своєї мети, саме тому вдається до відчайдушних заходів.
Про це у Twitter повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, передає Цензор.НЕТ.
"Я приголомшена російськими звірствами в Маріуполі, зокрема нападами на школи, де переховуються мирні жителі, викраденнями та депортацією українців.
Путін вдається до відчайдушних заходів, оскільки не досягає своїх цілей. Путін і його режим будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 клаус хаус
показати весь коментар20.03.2022 20:43
+28 Олександр Дніпро
показати весь коментар20.03.2022 20:45
+24 Роман Шевченко 08ca72a5
показати весь коментар20.03.2022 20:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Поэтому мы можем подписать документы про отказ от нато только вместе с Финляндией.
Там тоже могут быть поставлены ракеты нато. Время долета оттуда ракет до Москвы такое же, как и с Украины.
Пусть путин туда введет войска и требует от них письменно отказаться от нато!
Мы подпишем отказ от НАТО только вместе с Финляндией! Иначе такие требования кажутся абсурдными!
Тільки не для НАТО.
https://t.me/zerkalo_io/40348
путин должен быть ликвидирован!
Поэтому любое общение с путиным - это его спасение, легитимизация и признание его права в том, что он натворил в Украине.
Переговоры, любые, можно проводить с кем угодно, только не с путиным. Тем самым демонстративно указывая на его "неприкасаемость" и "никчемность" с юридической точки зрения.
1. Украинская вода в Крым пошла.
2. Украинское электричество (с ЗАЭС) - тоже.