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Путін вдається до відчайдушних заходів в Україні, оскільки не досягнув своїх цілей, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

фото:,путін,epa/upg

Президент країни-агресора Володимир Путін не досягнув своєї мети, саме тому вдається до відчайдушних заходів.

Про це у Twitter повідомила глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, передає Цензор.НЕТ.

"Я приголомшена російськими звірствами в Маріуполі, зокрема нападами на школи, де переховуються мирні жителі, викраденнями та депортацією українців.

Путін вдається до відчайдушних заходів, оскільки не досягає своїх цілей. Путін і його режим будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+36
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20.03.2022 20:43
+28
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20.03.2022 20:45
+24
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20.03.2022 20:45
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Так Финляндия тоже хочет вступать в нато!

Поэтому мы можем подписать документы про отказ от нато только вместе с Финляндией.

Там тоже могут быть поставлены ракеты нато. Время долета оттуда ракет до Москвы такое же, как и с Украины.

Пусть путин туда введет войска и требует от них письменно отказаться от нато!

Мы подпишем отказ от НАТО только вместе с Финляндией! Иначе такие требования кажутся абсурдными!

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20.03.2022 20:42 Відповісти
Вони не знають як абсурдними, вони такими і є.
Тільки не для НАТО.
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20.03.2022 20:44 Відповісти
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20.03.2022 20:43 Відповісти
Россия отсрочила Беларуси погашение обязательств по госкредитам на 5-6 лет. Об этом заявил министр финансов РБ Юрий Селиверстов.
https://t.me/zerkalo_io/40348
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20.03.2022 20:57 Відповісти
Не, Таганрог украинский город, пусть лучше до Ростова.
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20.03.2022 21:17 Відповісти
А вас неодноразово попереджали, що воно таке.
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20.03.2022 20:43 Відповісти
карфаген должен быть разрушен!

путин должен быть ликвидирован!
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20.03.2022 20:43 Відповісти
moskovia delenda est!
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20.03.2022 20:44 Відповісти
И это еще не вечер.
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20.03.2022 20:44 Відповісти
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20.03.2022 20:45 Відповісти
верьовку найшов а мила немає-санкціі
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20.03.2022 20:45 Відповісти
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20.03.2022 20:45 Відповісти
Нам потрібно не заспокоюватися, а мобілізовуватися для жорсткого протистояння окупантам та їх знищення !!!
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20.03.2022 20:46 Відповісти
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20.03.2022 20:46 Відповісти
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20.03.2022 20:47 Відповісти
Трасс уполномочен заявить, - "*****, тикай з села, тоби *****!"
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20.03.2022 20:48 Відповісти
мамкі на расіє за путіна
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20.03.2022 20:48 Відповісти
Пусть они сдохнут, твари!
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20.03.2022 20:54 Відповісти
Вбий москаля в Україні, вбий москаля в мОскві,вбий москаля в Берліні, Парижі,Лондоні пострілом,заточкою, арматурою,якщо ти не вб'єш москаля він обов'язково вб'є твою родину.
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20.03.2022 20:49 Відповісти
ставим ставки. этого чмошника завалят за неделю. 100 баксов. не шучю. ставка 1 к 2.
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20.03.2022 20:50 Відповісти
Есть ещё вариант. На московии произойдет "тихий переворот", и те, кто придет к власти, объявит ***** мертвым, закопают двойника, а само ***** поедет доживать свой век в "закрытый санаторий".
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20.03.2022 20:56 Відповісти
вы оптимист. его замочат. метод не знаю, желательно как каддафи.
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20.03.2022 21:02 Відповісти
путин - политический труп, он уже изгой и международный преступник.
Поэтому любое общение с путиным - это его спасение, легитимизация и признание его права в том, что он натворил в Украине.
Переговоры, любые, можно проводить с кем угодно, только не с путиным. Тем самым демонстративно указывая на его "неприкасаемость" и "никчемность" с юридической точки зрения.
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20.03.2022 20:50 Відповісти
Залишилось тільки дерусифікувати оркостан, але дерусифікувати до кінця! Аби не залишилось метастаз оркостану на нашій планеті Земля!
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20.03.2022 20:51 Відповісти
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20.03.2022 20:58 Відповісти
*********** насрать на расеян и вообще на всех, поэтому он будет кидать людей в толку войны до тех пор пока его не остановят.
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20.03.2022 21:15 Відповісти
Як казав один дуже мудрий дядько: " ми не маємо права залишати ворогів своїм дітям і онукам"!
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20.03.2022 21:16 Відповісти
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20.03.2022 21:22 Відповісти
Под шумок:
1. Украинская вода в Крым пошла.
2. Украинское электричество (с ЗАЭС) - тоже.
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20.03.2022 22:01 Відповісти
 
 