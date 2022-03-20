Російську соцмережу "Вконтакте" зламали і там розміщують правдиву інформацію про війну в Україні

Офіційну групу ВКонтакте зламали та зробили розсилку із інформацією про війну Росії з Україною, зокрема щодо втрат російської армії та бомбардувань армією РФ цивільної інфраструктури України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж.