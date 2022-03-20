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Російську соцмережу "Вконтакте" зламали і там розміщують правдиву інформацію про війну в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Офіційну групу ВКонтакте зламали та зробили розсилку із інформацією про війну Росії з Україною, зокрема щодо втрат російської армії та бомбардувань армією РФ цивільної інфраструктури України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють користувачі соцмереж. 

Російську соцмережу Вконтакте зламали і там розміщують правдиву інформацію про війну в Україні 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+96
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20.03.2022 20:53
+64
каждый 200 русский хороший, проверено в Украине
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20.03.2022 20:54
+60
До кацарилих не дійде.
Але все ж нам приємно.
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20.03.2022 20:52
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До кацарилих не дійде.
Але все ж нам приємно.
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20.03.2022 20:52 Відповісти
"Ферму" надо захейтить и все запасы сжечь
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20.03.2022 21:03 Відповісти
Дякуємо всім, хто веде боротьбу на інформаційному фронті!!!💛💙💛💙💛💙💙 Дякую Anonymous!!👏👏💪💪✌️✌️✌️✌️✌️
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20.03.2022 20:52 Відповісти
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20.03.2022 20:53 Відповісти
каждый 200 русский хороший, проверено в Украине
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20.03.2022 20:54 Відповісти
"хорошая русня" это миф, там есть небольшой процент, но он насколько мелкий, что можно считать статистической погрешнотью и пренебречь ею.
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20.03.2022 20:57 Відповісти
100%
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20.03.2022 20:58 Відповісти
прошлої неділі у берліну вийшли 2000
на підтримку....Фуйла
дуже"добрі"мацкалі
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20.03.2022 20:59 Відповісти
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20.03.2022 21:06 Відповісти
Тут ніби трохи москалів робило один мітинг біля їхнього консулату. Скільки їх було - не знаю, я за ними не стежу.
Але наших кілька пішло =підтримати=.

І на українському пікеті 1 чи 2 москалі палили свої паспорти.

На мене це не діє.
Я проглядаю їхні ресурси там, де є коменти, і бачу їхнє ставлення до =спєц.апєрації= і до їхнього х**ла.

Тих, хто щось розуміє і проти - точно менше 1%.
Хто тепер втікає будь-куди, то тільки через те, що не хочуть втрачати звичний комфорт.

Вони уможливили, що їхній окурок став диктатором і загрозою всьому світу.
Як і білоруси.
І там, і там сидять на троні більше 20 років, остаточно звихнулися від необмеженої влади.
А стадо рабів на обох територіях, мовчить і далі.
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20.03.2022 21:09 Відповісти
В Берлине вышло 200.000
В Праге вышло 80.000
В моём городе - не знаю. Сам - выходил. Потом ушёл в волонтёрку - там от меня со знанием языков пользы больше.
Впрочем, я долгие годы боролся за то, чтобы избавиться от клейма гражданина рф.

Что до хорошей россии...

Отец рассказывал мне, как в 1989 году инженеры сидели в курилке, обсуждая вывод "ограниченного контингента" по "мосту дружбы". Один сказал: "Мы не учли фактор ислама!". На что отец ответил: "Кто 'мы'? Тебя разве кто-то спрашивал?"

В подавляющем большинстве россия будет такой, какой ей скажет телевизор. И в курилке будет жаловаться на судьбу.
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20.03.2022 21:24 Відповісти
имеется ввиду выход против ***** росиян за границей...
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20.03.2022 22:15 Відповісти
Пробежитесь по диагонали. Там звОнят пленные кацапы папе/маме в ВеликоДуховную... волосы на спине и меня шевелятся... -Мама, я в плену!!! -Да? А какие еще новости? … ******* страна.
https://www.youtube.com/c/VolodymyrZolkin/videos
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20.03.2022 23:00 Відповісти
Во и Серуня обозначился Ленинград - Входа не
https://www.youtube.com/watch?v=p8HZF3G5I8A
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20.03.2022 23:34 Відповісти
Слухайте, діду, а що спільного між москалем і сперматозоїдом?
- Та все просто, онучку: і в того, і в другого є лише один шанс на мільйон стати людиною.
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20.03.2022 21:44 Відповісти
Сплюндрували св'яте!!! Ґвалт! Скрєпа впала!
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20.03.2022 20:54 Відповісти
Это просто шик!
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20.03.2022 20:54 Відповісти
Гарна новина.
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20.03.2022 20:55 Відповісти
да они сами всё понимают.... ход хороший, но с точки зрения "вразумить" - мне кажется бессмысленный, этож русня... они только последнего предложения могут испугаться и похоронки, всё.
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20.03.2022 20:56 Відповісти
Панове українські комп'ютерні аси ! Ви на своєму цифровому полі бою оздоровлюйте мізки росіян, несіть правду про терористичні і вбивчі дії Путіна та його кліки !!! Слава Україні !
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20.03.2022 20:56 Відповісти
Нема чого там оздоровлювати- рабів можна лише залякати сильніше, ніж їх лякає власний хазяїн.
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20.03.2022 21:00 Відповісти
все набагато складніше, там нема мізків
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20.03.2022 21:03 Відповісти
Я так і сказав- попередній комент був про оздоровлення мізків росіян. Читайте уважніше.
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20.03.2022 21:05 Відповісти
А якого х...я в тексті написано "свыше 11 тысяч упокоилось". Хто це занижує цифри мокшанських втрат?
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20.03.2022 21:05 Відповісти
Вполне возможно что наши данные по потерям рф завышены для поднятия духа. Некоторые западные эксперты называют цифру в 8-10 тысяч, что тоже немало.
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20.03.2022 21:54 Відповісти
Кто такие "некоторые западные эксперты"? Они ходят с калькулятором по лесам и полям Украины?
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21.03.2022 07:42 Відповісти
Украинцы победили путина в Майдане!
Победят его и в войне!
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20.03.2022 21:15 Відповісти
Що зламали, то добре, але треба враховувати, який текст росіянці будуть читати. В цьому дуже довгому, з купою помилок немає ємоцій. 1 правило пропаганди і контрпропаганди - викликать сильні емоції, щоб шарахнуло і захотилось дізнатись про це щось ще. ІТшникамитреба радитись з професіоналами в цьому, якщо зламали - то треба щоб повідомлення зайшло, вразило, пробило. З фотками обов"язково. Візуальна інформація діє в 100 разів сильніше за текст
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20.03.2022 21:24 Відповісти
Це не помилки. Текст з компа де стоїть чеська розкладка клавіатури. Ми не одні.
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20.03.2022 21:27 Відповісти
модер . .. не вздумай удалять . . . инфа от одного из ведущих укр.сми
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Жену "правой руки" Авакова обвинили в вывозе $28 млн из Украины: экс-нардеп все опроверг. Детали скандала
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20.03.2022 21:45 Відповісти
Анастасия Котвицкая якобы пересекла украинскую таможню без проблем, а деньги выявили венгерские пограничники.
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20.03.2022 21:51 Відповісти
А как вы это прокомментируете? ) https://www.youtube.com/watch?v=vut5V3tltOw&t=66s
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20.03.2022 22:01 Відповісти
это ирония
. . . это украинская артистка тролит *** ков из страны Тундра, которые сегодня типа УЖЕ ХОТЯТ МИРА - путем нашей сдачи в плен
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20.03.2022 22:41 Відповісти
Из-за хакерских атак Роспотребнадзор может вообще прикрыть соцсеть ВКонтакте... причём запросто. Дальше... ещё хуже:"Кто кто залезет в интернет тот получит 10 лет". Мокшанскому обывателю придётся засунуть телевизор в холодильник
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20.03.2022 22:05 Відповісти
В следующий раз пропустите текст заявления через проверку правописания. А то выглядит будто писал деревенский тупица с 6-классным образованием.
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20.03.2022 22:28 Відповісти
Москалів хороших не буває.Те що він ввічливий, сердобольний це до певного моменту, вони всі хотять захопити і зруйнувати решту світу, одним словом всіх котрі відрізняються від них. Вони не хотять розуміти і не сприймають що кожна людина, нація, держава живуть на власний розсуд, як забажають
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20.03.2022 22:30 Відповісти
Саміж московіти це зробили, бо тікають від ***** та вальки півстакана і в Грузію, і у Фінляндію, і у Турцію, аби тільки не бути убитим за злочини в Україні !!
Слава Захисникам України !!
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20.03.2022 22:38 Відповісти
 
 