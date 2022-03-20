Українські телеканали з 21 березня продовжать трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів у рамках проєкту "Навчання без кордонів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Завтра, 21 березня 2022 року, українські телеканали продовжать трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів у рамках проєкту "Навчання без кордонів". Це спільний освітній проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, Піксель та регіональних каналів Суспільного мовника, а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet.tv та volia.tv", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що, як і минулого тижня, кожен день буде присвячений окремій дисципліні.

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Так, із 21 до 25 березня (понеділок-п'ятниця) транслюватимуться такі уроки: 21 березня – українська мова; 22 березня – математика; 23 березня – історія України; 24 березня – українська мова; 25 березня – математика.

Крім того, щодня: на телеканалі "Піксель" показуватимуть уроки для 5 класу, о 10.00 та уроки для 6 класу об 11.00; ПЛЮСПЛЮС (1+1 media) – 7 клас з 10.00, 8 клас з 11.00, 11 клас з 12.00; регіональні канали Суспільного – 9 клас о 10.00, 10 клас об 11.00.

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Крім того, з понеділка 21 березня "Освіторія" запускає прямі ефіри у Всеукраїнському розкладі разом із UNICEF Ukraine та Міносвіти. Основна мета – підтримка дітей та контакт із однолітками та вчителями.