Влада РФ вам скаже, що в Україну вас не посилала: Стефанчук - російським солдатам
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Влада Російської Федерації в майбутньому говоритиме своїм солдатам, що не посилала їх на війну в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, зробивши допис російською мовою.
"Уперше звернуся до російських солдатів зрозумілою для них мовою. Російський солдате, пам'ятай, фраза: "Ми тебе туди не посилали" буде головною стосовно тебе в наступні кілька десятків років від твоєї влади. Не віриш? Запитай у "афганців" та інших "героїв визвольних війн", - написав Стефанчук у неділю у фейсбуці.
Топ коментарі
+6 Alex_Dimitrov
показати весь коментар20.03.2022 21:09
+6 Лилия Стацкая
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+3 константен
показати весь коментар20.03.2022 21:09
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Россияне недостаточно следят за гигиеной пупка, не находите?
Там не має людей ,там скупчення зомби.
можна подумати, вони вас послухаються
а тим часом наші все просять, то те, то се, а зеслуги нічим нікому не допомагають
Навіть пропіаритися не дебільно не може. Біда що таке ейп у парламенті не виняток а скоріше норма.