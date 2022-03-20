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Влада РФ вам скаже, що в Україну вас не посилала: Стефанчук - російським солдатам

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

стефанчук

Влада Російської Федерації в майбутньому говоритиме своїм солдатам, що не посилала їх на війну в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТзаявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, зробивши допис російською мовою.

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"Уперше звернуся до російських солдатів зрозумілою для них мовою. Російський солдате, пам'ятай, фраза: "Ми тебе туди не посилали" буде головною стосовно тебе в наступні кілька десятків років від твоєї влади. Не віриш? Запитай у "афганців" та інших "героїв визвольних війн", - написав Стефанчук у неділю у фейсбуці.

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Топ коментарі
+6
Стопудово так и будет... И после Афгана и после Чечни так было, и даже после Донбасса 2014-2015 уже встречалось, хотя мало ибо ихтамнет... и теперь так же будет
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20.03.2022 21:09
+6
Це звернення просто слова у пустоту.
Там не має людей ,там скупчення зомби.
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20.03.2022 21:14
+3
https://t.me/Sharpreview/11139


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Россияне недостаточно следят за гигиеной пупка, не находите?
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20.03.2022 21:09
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https://t.me/Sharpreview/11139


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Россияне недостаточно следят за гигиеной пупка, не находите?
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20.03.2022 21:09 Відповісти
я думав там швабра буде стирчати .
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20.03.2022 21:18 Відповісти
фу *** )))
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20.03.2022 22:20 Відповісти
Стопудово так и будет... И после Афгана и после Чечни так было, и даже после Донбасса 2014-2015 уже встречалось, хотя мало ибо ихтамнет... и теперь так же будет
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20.03.2022 21:09 Відповісти
Це звернення просто слова у пустоту.
Там не має людей ,там скупчення зомби.
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20.03.2022 21:14 Відповісти
що цей, що зе весь час до свинособак звертаються
можна подумати, вони вас послухаються
а тим часом наші все просять, то те, то се, а зеслуги нічим нікому не допомагають
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20.03.2022 21:15 Відповісти
Спершу скажуть, що нікого в Україну не посилали. Потім скажуть, що їх тут немає і не було. А потім скажуть їхнім мамашам, щоб вони забули про своїх личинок і "не розхитували човен".
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20.03.2022 21:18 Відповісти
Родись в Расии, живи в Расии, Вступи в Ряды Вооруженных сил расии воюй в Украине, умри на Украине, вернись в расию или не вернись, всеравнео тебя похоронят тайно. Вооруженые силы расиянской *********- Никто не забыт, КРОМЕ ТЕБЯ
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20.03.2022 21:19 Відповісти
То стефанчук є зірка мокшанського медія простору з мільоною аудиторією чи він покладається на допомогу у розповсюджені його абращєнія да моші з боку своїх крємльвських смотрящіх?
Навіть пропіаритися не дебільно не може. Біда що таке ейп у парламенті не виняток а скоріше норма.
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20.03.2022 21:21 Відповісти
Нехай ******** переглянуть кінцівку радянського фільму груз 300. Там все і зрозуміло у пісні сказано, і, про те, що вас туди не посилали і про захист миру і сусідів з автоматом в руках. Але оркам не дано вчитися на помилках.
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20.03.2022 21:22 Відповісти
Так уже! Они их в безвести записывают и за ранения компенсации не платят. Самке одного зажмуренного оккупанта сообщили, что её выродок - дезертир. Понимаю так, что это не единичные случаи.
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20.03.2022 21:32 Відповісти
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20.03.2022 21:43 Відповісти
https://www.tiktok.com/@sergeydidenko.event/video/7076549836811668742
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20.03.2022 21:45 Відповісти
КРУТО!!!
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20.03.2022 22:33 Відповісти
Український през не може зупинития спілкуватися срусскімі матєрямі, а спікєр ну просто ніяк не набалакається срусскімі салдатамі. Ну звісно, не з бєндєравцамі ж їм говорити, які їх ні в що не ставлять
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20.03.2022 22:42 Відповісти
 
 