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Мережа "Сільпо" тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві та області, Житомирщині та Чернігівщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сільпо

З 21 березня 2022 мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Fozzy Group в коментарі ЕП.

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – йдеться у повідомленні.

У той же час на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів, додали в пресслужбі. Актуальний перелік працюючих супермаркетів можна знайти за посиланням.

Тимчасово не працюватимуть наступні магазини:

КИЇВ

Антоновича, 165

Булгакова, 11

Вишгородська, 21

Героїв Сталінграду пр-т, 8А

Дорогожицька, 2

Жилянська, 107

Западинська, 15А

Коновальця, 26А

Магнітогорська, 1А

Малиновського, 34

Маяковського пр-т, 43/2

Милославська, 10А

Мінський пр-т, 4А

Оболонський пр-т, 1Б

Оболонський пр-т, 36Б

Оленівська, 3

Повітрофлотський пр-т, 66

Райдужна, 8 (зачинений з 20/03)

Сагайдачного, 41

Скляренка, 17

Срібнокільська, 3Г

Чоколівський б-р, 8

Шептицького, 4А

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

БОРИСПІЛЬ Київський шлях, 67

БРОВАРИ Київська, 156

ВАСИЛЬКІВ Грушевського, 19

ВІТА-ПОШТОВА Звенигородська, 200Д

СЛАВУТИЧ Привокзальна, 5

СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Київська, 1/102

СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА Небесної Сотні пр-т, 24/83

ФАСТІВ Соборна, 42

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

МАЛИН Грушевського, 43

ЧЕРНІГІВ І ОБЛАСТЬ

ЧЕРНІГІВ Захисників, 9

ОСТЕР Хмельницького, 54

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
завали їх товаром - будуть працювати .
Чи мають бути обов"язково відкриті , навіть з напівпустими полицями - і то заповненими малоходовим товаром ?
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20.03.2022 22:33
+3
Але магазин-калька з московської (в магазині товар) . Крамниця-
в крамниці крам. І ніяке воно не застаріле. Ми дуже древня-давня нація що теж застаріла ?
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20.03.2022 22:12
+3
Крам-це все чим торгують.
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20.03.2022 22:14
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Моє і далі працює, чудово.
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20.03.2022 21:54 Відповісти
От не розумію: чому "магазин", а не "крамниця"? Всюди так чомусь... Може я якийсь "неправильний"?
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20.03.2022 21:59 Відповісти
Скажи дякую, що не "лавка"
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20.03.2022 22:01 Відповісти
Добре що не склеп як в поляків! Жартую!
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21.03.2022 05:22 Відповісти
А чого? На Галичині і сьогодні по всіх селах - "склепи"
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21.03.2022 05:39 Відповісти
Це застаріле та маловживане слово.
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20.03.2022 22:01 Відповісти
Але магазин-калька з московської (в магазині товар) . Крамниця-
в крамниці крам. І ніяке воно не застаріле. Ми дуже древня-давня нація що теж застаріла ?
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20.03.2022 22:12 Відповісти
А з якого хера магазин- москальске слово?
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20.03.2022 22:14 Відповісти
Красно Вам дякую, пані, за розтлумачення.
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20.03.2022 22:50 Відповісти
Може тому що крам це не продукти?
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20.03.2022 22:03 Відповісти
Крам-це все чим торгують.
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20.03.2022 22:14 Відповісти
Крам це товар фабричного виробництва.
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21.03.2022 09:43 Відповісти
Це взагалі супермаркет.
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20.03.2022 22:04 Відповісти
Хм...коли всіх просять працювати, ці все закривають...
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20.03.2022 22:24 Відповісти
завали їх товаром - будуть працювати .
Чи мають бути обов"язково відкриті , навіть з напівпустими полицями - і то заповненими малоходовим товаром ?
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20.03.2022 22:33 Відповісти
fozzy group та їх сране сільпо, це окрема, та довга тема. Хто взагалі не в курсі, той тут тявкає в її підтримку, шо "маладци". Прям "благодєтєлі" які три роки працівникам не те що НЕ піднімали зарплати, ще й зменшили, а купу нових магазинів відкрили, і це тільки вишенька на торті з гівна під назвою сільпо...
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21.03.2022 02:12 Відповісти
Хто хто, а сільпо собі в збиток працювати не буде, їм начхати на гуманітарну ситуацію. Підозрюю, що половина із зазначених магазинів не відкриються.
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21.03.2022 02:22 Відповісти
 
 