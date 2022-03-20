Мережа "Сільпо" тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві та області, Житомирщині та Чернігівщині

З 21 березня 2022 мережа супермаркетів "Сільпо" тимчасово зачиняє 34 магазини у Києві та області, у Житомирській та Чернігівській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Fozzy Group в коментарі ЕП.

"У зв’язку з воєнними діями ми перебудовуємо наші логістичні маршрути та налагоджуємо постачання. Як тільки зможемо повноцінно забезпечувати поставки – ми відразу відкриємо магазини", – йдеться у повідомленні.

У той же час на цій території продовжують працювати 112 супермаркетів, додали в пресслужбі. Актуальний перелік працюючих супермаркетів можна знайти за посиланням.

Тимчасово не працюватимуть наступні магазини: