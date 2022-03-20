Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія використовує територію Білорусі для своїх військових цілей у розв‘язаній війні проти України.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
Але якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, цитує Данілова пресслужба РНБО.
За його словами, Путін примушує Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той "розуміє, що це буде крахом для Білорусії".
"Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише путіну", - наголосив Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що рашизм, який існує в Росії вже понад 20 років і на який світ не звертав уваги, призвів до початку третьої світової війни в Європі. Росіяни вже публічно говорять про плани захопити європейські країни.
"Агресорові треба давати відповідь", - заявив О. Данілов, додавши, що представники французького і німецького бізнесу, які не пішли з РФ, фактично є спільниками країни-терориста, оскільки на гроші від цієї торгівлі РФ купує зброю, якою вбиває українців.
Будь ласка, зачекайте...
Об этом написал Сеяр Куршутов в своем Facebook.
Венгерские таможенники, в свою очередь, заметили эти деньги и после многочасовых разборок, сумму пришлось задекларировать.
"Тем, кто верит в случайности сообщаю, что в последнее время, подобная услуга на Закарпатской таможне стоит от 3 до 7.5% в зависимости от суммы и уровня просящего. В других западных регионах ситуация не лучше", - написал он.
Также он опубликовал фамилии промышляющих этим таможенников и пограничников.
"Пункт пропуска Вилок закарпатская таможня. Начальник - Безсмертний И.И. Старший смены ДМСУ - Худа Василий, старший инспектор - Буряк Богдан, главный инспектор - Симочко Валерий, инспектор - Кабаль Михаил, инспектор - Самов Александр", старший инспектор - Чейпиш Юрий", - сообщил Куршутов.
На закарпатской таможне отказали в комментариях для сми и заявили, что "это уровень Государственной таможенной службы".
Как стало известно, вывезла деньги жена экс-депутата Игоря Котвицкого. В Раду он избирался по спискам "Народного фронта" Яценюка.
Жахливі часи епохальних змін...
Вибране · 5 год ·
Jak przekazał doradca Wołodymyra Zełenskiego, obie strony konfliktu nie mają sił, by realnie przełamać sytuację na którymkolwiek z kierunków frontu na Ukrainie. Ołeksij Arestowycz dodał, że wiąże się to z konsekwencjami dla rosyjskich mundurowych
Як повідомив радник Володимира Зеленського, обидві сторони конфлікту не мають сил реально переломати ситуацію на жодному з напрямків фронту в Україні. Олексій Арестович
І добре, що цивільні думають, що перемогу здобувають на полі бою та чисельною перевагою.
Россия отсрочила погашение госкредитов Беларуси на 5-6 лет
А вони оптімісти - сподіваються так довго проіснувати. І перші і другі...
26 лютого о 22:46 ·
Арахамия пишет что в Беларуси началась мобилизация.
Русским иногда везет попасть в плен, а не сгореть в своих коробках заживо или лечь от пули айтишника с калашом, потому что от них нам нужна информация о текущей оперативной обстановке. От военнослужащих Беларуси нам не нужно ничего от слова "совсем" и в плену они ***** не нужны.
Ответка будет простой: Зашел с оружием - умер.
Продажну бульбашню в полон не брати.
Знищувати на місці.
і бомбити міста Білорусії як це робили орки ******** міста України з території Білорусії.
На що наразив бульбафюрер Лукавий білорусів.
Але думаю сябри розумніші і використають свою силу для завоювання СВОБОДИ.
Бульбафюрер хай начувається.
ха-ха-ха.
1. Скорее всего на территории Украины УЖЕ действуют отдельные группы Сил специальных опраций РБ из состава 5-й отдельной бригады специального назначения (п. Марьин Горка). Вполне логично предположить, что и вся эта бригада будет задействована в качестве передового эшелона вторжения беларуских войск... в случае принятия военно-политическим руководством РБ решения об открытом и прямом участии собственными вооружёнными силами в данной войне.
2. На сегодняшний день, командование вооружённых сил Республики Беларусь располагает до 8-ми БТгр в 2-х часовой готовности к вводу в бой и ещё 7-8 БТгр в суточной... При этом, следует оценивать резервный компонент, которым может оперировать командование беларуской армии на том или ином направлении как условные 4-х БТГр. Подчёркиваю, это по самым ОПТИМИСТИЧЕСКИМ для Минска ожиданиям... В реальности, эти цифры, скорее всего, завышены.
3. Вполне вероятно, что исходя из оперативных возможностей, а так же наиболее целесообразного использования Армии Бларуси в войне против Украины, россйское военное командование пойдёт на формирование отдельной группировки беларуских войск на самостоятельном операционном направлении (скорее всего Ровенско-Волынском).
4. Так же, не вызывает сомнения и тот факт, что весь процесс сосредоточения, оперативного развёртывания и ввода в бой формирований вооружённых сил РБ будет поддержан в оперативном и материально-техническом отношении вс рф. Вполне возможно и даже вероятно использование российской боевой авиации, в частности армейской, в интересах группировки войск РБ.
5. На мой, глубоко субъективный взгляд, в рамках возможного прямого участия армии Беларуси в войне, скорее всего, следует ожидать попытку беларуского военного командования реализовать сценарий проведения наступательной оперативно-тактической операции, имеющей целью выход на рубеж Луцк - Ровно, с перерезанием двух ключевых коммуникаций - трассы Киев-Чоп и трассы Киев - Ковель ("Варшавки")...
Для выполнения этой "ближайшей" задачи наверняка будут развёрнуты две тактические группы. Одна в районе Брест - Кобрин, вторая в районе Пинск - Столин. Удары будут наносится по 2-м сходящемся направлениям... Первое по дирекции Ратне - Ковель - Луцк, второе по дирекции Дубровица - Володимирец - Маневичи... тоже на Луцк.
Если же беларуское командование начнёт тупить, то скорее всего полезут ОДНОВРЕМЕННО с продвижением на Луцк в сторону Костополя и Ровно... так сказать, под предлогом "флангового обеспечения"...
5. Нет никакого сомнения, что момент и размах этого "удара" будет в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке согласован и увязан с оценкой обстановки из "гламурного" штаба Мордора. Смысл тут - прост и понятен. Как только орки сообщат своим беларуским гоблинам, что "момент настал" (украинские резервы исчерпаны, а возможности к сопротивлению Украины уже якобы "на грани") вот тогда они и попробуют пойти вперёд... На самом деле, ЛукашенкА и его дженералы в дебильных фуражках-аэродромах... должны понимать, что их будут банально использовать в качестве "ягнёнка на заклание". По нашим сведениям, через пару дней орки готовят то самое "банзай" - наступление с целью резко улучшить свои "переговорные позиции"... Для его успеха им очень не помешала бы заруба на какой-нибудь фронтовой переферии, с целью оттягивания и блокирования наших резервов. Бросок беларуских "дровишек" в этот костёр... как им кажется, вполне неплохой вариант для этого.
И да, не обольщайтесь, уважаемые читатели... уровень фрондёрства и "бурления" в рядах вооружённых сил РБ, в том числе в рядах их высшего командного звена, не настолько силён, что бы остановить всё это действо...
Они несомненно выполнят приказ ЛукашенкИ...
а многие даже бегом, культивируемый на протяжени многих лет в рядах вс РБ тезис о "воинском братстве с россиянами" дал достаточно многочисленные всходы...
Наберись смелости!
Gotelier Banderovec 20 Березня, 2022
Определение терминов:
«руZZкие» - граждане страны - агрессора «РоZZии», независимо от национальности;
«белОруZZы» - граждане страны - агрессора «БелОруZZия», независимо от национальности;
«украинцы» - граждане Украины, независимо от национальности и независимо от того, на каком языке разговаривают в быту и на работе;
Буква «О» - тактический знак на технике белОруZZкой армии, которая уже зашла на нашу земля с северного направления - Гомель - Чернигов - Бровары - Киев. Эту технику и сидящих в ней белОорков видели даже те, кто регулярно читает и пишет комментарии на нашей ЛО.
Сегодня 25-й день войны с БелОруZZией и 8-й год войны с РоZZией. За эти годы мы очень много слышали и читали про «хороших руZZких», которые не такие, которые против пуйла, и тд и тп. За эти годы у нас выработался иммунитет, и украинцы поняли, что «хорошие руZZкие» бывают только двух типов: или мертвые, или люди, воюющие на стороне Украины с агрессором.
Сейчас украинцы очень активно оказывают небратскую помощь руZZким - из «плохих» делают их «хорошими». И с каждым днем эффективность этой небратской помощи увеличивается.
Пришло время нам разобраться с «хорошими белОруZZами».
Моя ненависть к белОруZZам сейчас даже больше, чем к руZZким. С руZZкими было все понятно еще 8 лет назад. А вот белОруZZы прикидывались друзьями и даже иногда братьями.
Когда 24 февраля началась война, в 7 утра меня спросили знакомые, можно ли ехать на дачу под Бучей, будет ли там безопасно. Я сказал что да, там должно быть безопасно, северное направление, оттуда не полезут. Я фатально ошибся.
Когда - то я напишу подробно, как я со своим другом выводил и вывозил из этой дачи под Бучей 4 - х женщин (двоим из них глубоко за 70) и 3 - х котов. Это было 6 и 7 марта. Сейчас нельзя писать подробности операции, орки читают нас.
Я лично никогда не забуду подлого нападения белОруZZов на мою страну.
Давайте вспомним все деяния этого небратского народа. Сейчас белОруZZы на всех пабликах воют, что это не они, а это лукашенка плохой. А они так не хотят. Только вот кто выбирал этого лукашенку более двух десятилетий? Кто плевался в сторону Украины и наших двух Майданов? На все статьи на ЛО по поводу протестов в 2020 году мы получали массу критики со стороны белОруZZов. И вот куда это все привело вас, неуважаемые белОруZZы.
Вы, белОруZZы, ведете войну с Украиной уже 25-й день. С ваших аэродромов самолеты каждый день бомбят Киев, Чернигов, Сумы. С вашей территории стреляет по Украине ракеты, артиллерия и РСЗО. С вашей территории на нашу землю входят орды орков.
И что же вы, белОруZZы, молчите? Вас же миллионы. Где ваши протесты? Нет протестов. Вы смотрите бесноватого азаренка и где молчаливо, а где восторженно поддерживаете войну. И что интересно. Если руZZкие рабы пуйла, то вы, белОруZZы, рабы руZZких! Да вас сами орки за людей не считают!
Вчера все посольство БелОруZZии покинуло Украину. Почему - то через Молдову. Посмотрите это видео, как провожают вашего посла наши пограничники:
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/03/30-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0.mp4?_=1
Когда руZZкое посольство покинуло Украину, через день началось вторжение орды. Значит завтра надо ждать вторжение белОруZZкой армии. Военные аналитики пишут, что белОорки полезут по направлению Луцк - Львов, Луцк - Тернополь, чтобы попытаться перерезать поставки оружия нам с Запада.
БелОорки, украинцы готовы делать из вас «хороших белОруZZов». Вы уже прокляты до седьмого колена, так что убивать вас на нашей земля, куда вы влезли без приглашения и с оружием - богоугодное дело.
Ради справедливости, должен написать. Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского - наши боевые братья. Как и чеченские батальоны - батальон имени Шейха Мансура и батальон имени Джохара Дудаева. Как и другие иностранные батальоны.
Честь и уважение белорусскому и чеченским батальонам, другим иностранным батальонам, воюющих с нами против орков и белОорков!
Слава Україні!
С огромным презрением к белОруZZам,
Готельєр - бандерівець
Нема їм прощення і не буде.
р
"Падаль" - це ті, хто навмисно цілить у наших громадян, техніку, будівлі.
Цих посіпак попередили.