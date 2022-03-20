Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, - Данілов

Росія використовує територію Білорусі для своїх військових цілей у розв‘язаній війні проти України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Але якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, цитує Данілова пресслужба РНБО.

За його словами, Путін примушує Лукашенка ухвалити рішення про вторгнення білоруської армії, але той "розуміє, що це буде крахом для Білорусії".

"Білоруському народу це точно не потрібно. Це потрібно лише путіну", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що рашизм, який існує в Росії вже понад 20 років і на який світ не звертав уваги, призвів до початку третьої світової війни в Європі. Росіяни вже публічно говорять про плани захопити європейські країни.

"Агресорові треба давати відповідь", - заявив О. Данілов, додавши, що представники французького і німецького бізнесу, які не пішли з РФ, фактично є спільниками країни-терориста, оскільки на гроші від цієї торгівлі РФ купує зброю, якою вбиває українців.

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