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Найближчим часом окупанти можуть здійснити спробу форсування річки Ірпінь, - Київська ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ найближчим часом можуть розпочати форсування річки Ірпінь.
Про це у Telegram повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог постійно переміщує свою техніку. Намагається закріпитись, налагодити логістику. Ми не виключаємо, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь. Ми це бачимо і контролюємо", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від обстрілів найбільше постраждали Бучанський, Броварський та Вишгородський райони. Ворзель, Буча, Ірпінь, Макарів, Гостомель - ворог намагається стерти ці населені пункти з лиця землі.
Топ коментарі
+33 константен
показати весь коментар20.03.2022 22:26
+30 Саша ТРОЯ
показати весь коментар20.03.2022 22:24
+25 Funt Gor
показати весь коментар20.03.2022 22:27
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Будь ласка, зачекайте...
П.С. новость вроде такая уже была и писал что-то похожее там
Будуть на дні річки валятися...ракам їжа також потрібна!
Руський - це діагноз в психіатріі.
https://hmarochos.kiev.ua/2022/03/19/okupanty-pidirvaly-dambu-irpenya-teper-richka-rozlylas-i-ne-daye-vorogu-perekydaty-vijska/
Може помиляємся? Може в їхніх дурдомах день відкритих дверей?
Спросите вьі у тех орков солдат чьи трупи в канавах ростасканьіе собаками лежат
И вьі тогда понять должньі что рассейським матерям ***** їх сьіньі орки не нужньі.
России верные сыны.
И воевать, и убивать
Им хочется опять, опять...
Они о братстве нам твердят,
но Каин Авелю - не брат
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
Разве что в очереди. За сахаром.
можно устраивать понтонной переправе Чернобаивку2