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Найближчим часом окупанти можуть здійснити спробу форсування річки Ірпінь, - Київська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Війська РФ найближчим часом можуть розпочати форсування річки Ірпінь.

Про це у Telegram повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог постійно переміщує свою техніку. Намагається закріпитись, налагодити логістику. Ми не виключаємо, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь. Ми це бачимо і контролюємо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від обстрілів найбільше постраждали Бучанський, Броварський та Вишгородський райони. Ворзель, Буча, Ірпінь, Макарів, Гостомель - ворог намагається стерти ці населені пункти з лиця землі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
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20.03.2022 22:26
+30
На Київщині є своя Чорнобаївка- це Мощун. Москалі вп'яте будуть там зупинені та розбиті.
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20.03.2022 22:24
+25
Зараз перша армія світу (США) з жахом спостерігає, як друга армія світу (росія), просить третю армію світу (Китай) зброю, щоби взяти Ірпінь
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20.03.2022 22:27
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На Київщині є своя Чорнобаївка- це Мощун. Москалі вп'яте будуть там зупинені та розбиті.
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20.03.2022 22:24 Відповісти
День сурка
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20.03.2022 23:14 Відповісти
На дно вы форсируетесь, кацапы, на дно!
П.С. новость вроде такая уже была и писал что-то похожее там
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20.03.2022 22:25 Відповісти
після перемоги я прийду ловити товстого сома
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21.03.2022 03:39 Відповісти
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20.03.2022 22:26 Відповісти
pust neumnichejut samki - v pered na sturm za saharom
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20.03.2022 22:28 Відповісти
Ще нарожають 😀😁😀
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20.03.2022 22:36 Відповісти
От китайцев
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20.03.2022 23:06 Відповісти
самки кацапские как и их самцы умом не наделены. Ну очень тупые в логику не могут...
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20.03.2022 22:33 Відповісти
"То в чём виноваты эти ребята...". Геть тупі мокшанські кобили...
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20.03.2022 23:16 Відповісти
Нехай їдуть,в танках горіли,в літаках згорали,ще в воді не тонули.
Будуть на дні річки валятися...ракам їжа також потрібна!
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20.03.2022 22:27 Відповісти
вже тонули
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20.03.2022 22:31 Відповісти
Земля українська вже не лізе в рот тим покидькам. Нічого, водою напьються по саме рило.
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20.03.2022 22:27 Відповісти
Зараз перша армія світу (США) з жахом спостерігає, як друга армія світу (росія), просить третю армію світу (Китай) зброю, щоби взяти Ірпінь
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20.03.2022 22:27 Відповісти
Є ще Гостомеля
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20.03.2022 22:48 Відповісти
Кто такая Гостомеля?
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20.03.2022 23:07 Відповісти
Гостомель селище-герой.
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20.03.2022 23:40 Відповісти
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20.03.2022 22:27 Відповісти
Александр Фомашин Рязань
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20.03.2022 22:28 Відповісти
udmurt kakoi ta
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20.03.2022 22:29 Відповісти
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20.03.2022 22:28 Відповісти
Орки мають можливість побачити власними очима де раки зимують
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20.03.2022 22:32 Відповісти
Спочатку орки підривають ірпенську дамбу, а потім, коли річка розлилася, планують ії форсування.
Руський - це діагноз в психіатріі.
https://hmarochos.kiev.ua/2022/03/19/okupanty-pidirvaly-dambu-irpenya-teper-richka-rozlylas-i-ne-daye-vorogu-perekydaty-vijska/
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20.03.2022 22:33 Відповісти
Не все так однозначно. На войне как на войне. А дальше додумывай.
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20.03.2022 22:36 Відповісти
Якби їх недолугі командири прочитали як обороняли Київ у 1941 році ( книга Алексей Стаценко "Киев бомбили..."), то через річку Ірпінь не полізли б. Бо німцям там роги обламали. Кацапи не підозрюють що їх чекає за річкою, якби їм і вдалося її форсувати, що не вдалося зробити німцям в серпні 1941 року. Весь КІУР з його укріпленнями майже неушкоджений з часів минулої війни їх зустрів би вогнем. Та вони навіть до тих фортифікаційних споруд не зможуть по торфу підтопленому пойму Ірпеня перейти.
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20.03.2022 23:55 Відповісти
Та хлопці вже казали: якщо ще раз в Чорнобаєвці будуть базу розгортати, то відразу бити вже не будуть - пошлють вперед бригаду психіатрів розібратись.
Може помиляємся? Може в їхніх дурдомах день відкритих дверей?
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20.03.2022 22:42 Відповісти
Хотят ли російськие орки войньі..ХОТЯТ! ХОТЯТ! ХОТЯТ!
Спросите вьі у тех орков солдат чьи трупи в канавах ростасканьіе собаками лежат
И вьі тогда понять должньі что рассейським матерям ***** їх сьіньі орки не нужньі.
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20.03.2022 22:35 Відповісти
Они всегда хотят войны,
России верные сыны.
И воевать, и убивать
Им хочется опять, опять...

Они о братстве нам твердят,
но Каин Авелю - не брат
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20.03.2022 23:09 Відповісти
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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20.03.2022 22:37 Відповісти
Це правда, раха не йде на переговори бо сподівається нанести нам вирішальний удар, і то один. ***** з широким фронтом не проконала. Вони зараз збирають всі ракети, літаки, техніку, менш більш навчене мясо щоб вдарити один раз остаточно. Де це буде х.зн., на то є ГенШтаб і всі інші служби та союзники.
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20.03.2022 22:37 Відповісти
Чому росіяни так далеко їдуть, щоб скоїти самогубство? Дебіли, *****.
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20.03.2022 22:38 Відповісти
"За ценой не постоим!"

Разве что в очереди. За сахаром.
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20.03.2022 22:52 Відповісти
Так бомбаните по пантонному мосту .

можно устраивать понтонной переправе Чернобаивку2
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20.03.2022 22:59 Відповісти
каждый раз так и делают, в этот раз тоже сделают
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20.03.2022 23:46 Відповісти
На трасі Київ - Чоп головна перешкода не вузенька річка Ірпінь, а її широчена пойма.
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20.03.2022 23:08 Відповісти
Пропустить их на понтоны и утопить вместе с ними
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20.03.2022 23:11 Відповісти
Надо разбомбить все пантоны прямо в логистике на авто
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20.03.2022 23:52 Відповісти
Увы, Ирпень - река не очень....
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21.03.2022 09:44 Відповісти
 
 