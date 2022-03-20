Зеленський поспілкувався з Кутчером та Куніс: Подякував за зібрані $35 млн для українських біженців

Президент Володимир Зеленський провів розмову із американськими акторами Ештоном Кутчером та Мілою Куніс, які зібрали $35 млн допомоги для українських біженців.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ештон Кутчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали $35 млн і спрямовують їх Flexport і Airbnb для допомоги біженцям з України. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ", - йдеться в повідомленні.

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