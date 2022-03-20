Зеленський поспілкувався з Кутчером та Куніс: Подякував за зібрані $35 млн для українських біженців
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Президент Володимир Зеленський провів розмову із американськими акторами Ештоном Кутчером та Мілою Куніс, які зібрали $35 млн допомоги для українських біженців.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ештон Кутчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали $35 млн і спрямовують їх Flexport і Airbnb для допомоги біженцям з України. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ", - йдеться в повідомленні.
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а коли ми побачему на що держава витратила кошти яки українці збирали в госфонд на підтримку армії наприклад через Приват або напряму в фонд?
госфонд=держфонд
я вивчав правопис самостійно. ще е помилки
anti-colorados 19 Березня, 2022
«Если ты упорно не интересуешься политикой, однажды политика заинтересуется тобой, твоими родными и близкими»
Кум Ницше
До войны очень распространенной формулой ухода от острых тем и вопросов была «я политикой не интересуюсь», а ведь с давних времен известно, что война это - продолжение политики. Таким образом, произносящий такую фразу, сознавая это или нет, говорит еще и то, что он не интересуется войной или тем, прийдет ли она в его дом или нет, убьет ли его и его детей или превратит в беженцев, которых вышло из Украины уже более 3 миллионов.Просто интересно, сколько взрослых из этого количества не интересовались политикой? И что самое интересное, эти люди чаще всего потом ищут виноватых в том, что им выпала такая участь. Самое же подлое в этом то, что им дадут ответ те, кто несет полную и безусловную ответственность за это, та же самая Люся, которая уже давно должна общаться только с адвокатом, следователем и с теми, с кем она живет в одном помещении.
Сейчас, по прошествии 22 дней войны, о некоторых общих тенденциях можно говорить со всей определенностью. Как ни крути, но современная концепция ведения боевых действий основана на захвате господства в воздухе. Авиация и ракеты наносят дистанционные удары по противнику и только после этого, на данном направлении, начинает движение сухопутная группировка войск. Отсюда следует, что успех или неудача в этом первом элементе обуславливает характер войны и то, что удастся сделать на земле.
В нашем случае, россияне начали по классике, обстрелом из более или менее современных ракет класса Искандер и Калибр, и только потом - подключилась авиация. При этом, ракеты Калибр - морского базирования и отстреливались с кораблей в акватории Черного моря, а Искандеры запускались с территории Беларуси. Наиболее плотной система ПВО оказалась в районе столицы. Часть ракет первой волны была сбита. Но в это же время оказалось, что достаточно высокая плотность ПВО была только в районе Киева, а в остальных местах она хоть и была, но ее плотность была явно недостаточной.
Особенно это стало заметно в районе Харькова и Мариуполя. Харьков - отдельная тема, поскольку этот город имеет все «показания» для того, чтобы вокруг него была если не более мощная система ПВО, чем у Киева, то по крайней мере - не хуже. Это обусловлено как размерами города, так и его близостью к вражеской границе. Кроме того, город был насыщен как предприятиями ВПК, так и военными объектами, которые по определению становятся первоочередными целями. Но как мы смогли увидеть, Харьков подвергся и продолжает подвергаться жесточайшим налетам авиации, а по началу - ракетным обстрелам. С Мариуполем - то же самое, хоть он и размером поменьше и военной инфраструктуры там было не так много.
И вот глядя на всю эту картину, возможно впервые, не интересующиеся политикой задают себе вопрос о том, почему же так случилось? И отсюда - кто виноват в таком положении? Ну что же, в таком случае нужно возвращаться буквально к каждому правительству Украины, каждому премьеру и министру обороны, которые неуклонно и постоянно разоружали армию, сокращали ее и даже не думали укреплять оборону все годы независимости, вплоть до 2014. Особое внимание следует обратить на десятилетний промежуток времени с 2004 по 2014 годы.
Если до 2004 года можно было валять дурака, что делал мсье Кучма, который передал Москве кучи оружия, в том числе самолеты и ракеты, которые сейчас наносят удары по Украине, то после этого года, продолжение избиения вооруженных сил должно рассматриваться как акт государственной измены и все лица, которые продолжали движение в этом направлении, все эти Тимошенки, Гриценки и прочие прямо сейчас должны находиться под следствием и давать соответствующие показания.
Поскольку почти никто в 2004 году, еще до первого Майдана, не интересовался политикой, то инцидент вокруг острова Тузла остался в тени, а он полностью и бесповоротно расставил все по своим местам. Если кто-то и сейчас не в курсе, просто напомню о том, что тогда Москва развернула свою ударную группировку, перебросила авиацию, флот, сеть полевых госпиталей, запасы донорской крови и прочее, что давало возможность начать вторжение в Крым. Здесь мы не станем углубляться в ход этих событий, поскольку пару раз уже это делали, а просто отметим, что именно летом 2004 года стало понятно, что война с рф является неизбежной и что открытым остается только вопрос времени, когда это произойдет.
Ну а в 2008 году, после вторжения роZZии в Грузию, даже особенно одаренным пациентам стало понятно, что война будет и скорее всего, эта война будет на территории Украины. И в это самое время дуэт Гриценко-Тимошенко вышел на пик распродаж военной техники, в том числе самолетов, ракет и систем ПВО. Между прочим, они за это не ответили ни в 2014 году, ни сейчас, когда стало очевидно, насколько мощным был ущерб нашей обороне, а поскольку никто из наших соседей не собирался на нас нападать кроме роZZии, то очевидно, что действовали они именно в интересах врага. При этом, Украина уже получила особо тяжкие последствия от этих действий и последствия эти повлекли за собой массовую гибель граждан Украины. Каждая смерть украинцев, погибших от бомбы или ракеты - на счету этих и подобных им деятелей.
Но идем дальше. Правительство Януковича разваливало все то, что не развалили папиредники, практически под ноль уничтожая армию и в первую очередь - ПВО. Проще говоря, этот невежественный хряк окончательно раскрыл наши населенные пункты для ракет и авиации противника. Но прямо сейчас мы наблюдаем, что зеленые взяли к себе людей, которые прямо или косвенно были причастны к этому преступлению и не удивительно, что мы имеем то, что имеем.
Только в 2014 году ситуация начала меняться хоть как-то. Та самая система ПВО, которая показала себя с максимальной эффективностью вокруг Киева, была восстановлена при прямом и непосредственном участии Пятого президента Украины. Проще говоря, он оплатил из своих средств восстановление и модернизацию системы ПВО вокруг Киева. А теперь давайте зададимся простым вопросом, а мог ли то же сделать тот же Кал-о-Мойский для Днепра? Мог ли сделать то же самое Ахметов для Мариуполя?
И далее - по списку. Везде ответ будет прямым и однозначным. Да, можно было потратить свои деньги и прикрыть Харьков, Мариуполь и другие крупные города и как минимум в половину сократить ущерб, который нанесен с воздуха, но ничего подобного не произошло. Тем не менее, с 2014 года Украина впервые начала финансировать свой военно-промышленный комплекс так, чтобы начали появляться новейшие образцы вооружений, в том числе и ПВО. Понятно, что разработка и запуск в производство сложных и ультра современных систем требует времени, но вот они уже прошли испытания и были готовы пойти в серию.
Мы должны были потопить российские корабли в Черном море, которые запускают «Калибры» нашими ракетами «Нептун», но они не пошли в производство. Мы должны были получить многоцелевые ракеты Ольха, которые могли работать как по наземным, так и по воздушным целям, наши ракеты Гром должны были уничтожить места сосредоточения противника еще у границ. Этот список можно было бы продолжать очень долго, но ничего этого у нас не оказалось по одной простой причине.
Зеленые вырезали все финансирование этих программ под корень. Сейчас они бьются в припадках, валяются в пылюке и обмазанные соплями орут «Закройте небо!», а мы не должны были никого просить об этом, а за три года выпустить нужное количество собственного оружия, которое ни у кого не надо было просить и ни у кого не спрашивать, как и куда его применять, на разнести этот вонючий Мозырь в хлам, вернее - его военную инфраструктуру, которая полностью отдана агрессору.
И ведь главное, эта масштабная диверсия не требует доказательств. Просто на сайте Кабмина и ВР можно взять нормативно-правовые акты, касающиеся бюджета обороны и там все написано черным по белому. А те, кого интересуют подробности, могут пройтись по пояснительным запискам, где четко показано, что оборона - нафиг никому не нужна. Каждый раз, когда вам на глаза попадется табличка «велике будівництво», вы должны понимать, что на самом деле, это - минус ПВО и минус боеспособность нашей армии. Но это ведь политика, правда? А политикой вы не интересуетесь? Или не интересовались?
В общем все, кто сейчас задает вопросы о том, почему столько жертв и разрушений и кто, кроме роZZии в этом виноват у нас, начинайте с себя. Это ваша позиция привела к такому результату. А дальше, пошагово доберетесь и до тех, кто виноват, и что надо делать на следующих выборах. К сожалению, все это работает именно так и к еще большему сожалению - продолжает работать и сейчас.
Просто отмотаем время на полгода назад и посмотрим, чем жила публика, кроме КОВИД? Слюнявые шоу, тупые сериалы и прочее, просто заполняли все пространство мозга у конкретного пациента. Ему хотелось развлечений и чтобы обязательно ему кто-то пришел, и сделал хорошо и красиво. При этом, он хотел возлежать на диване и «потреблять контент» из зомбоящика, из-под которого торчит знакомая борода. И на любые неприятные наблюдени
Заметим, такое говорят даже киевляне, которые не получили разрушений харьковского масштаба только потому, что надежно работает ПВО, которую из руин поднял Порох. Их дома не взрываются диверсантами в частности и потому, что на улицах работает тот самый, упакованный под верх батальон теробороны. Конечно, не один он, но все же. Они все это видят каждый день, но телевизор им рассказывает какие-то сказки, которые сильнее реальности.
И вот эта публика пускает слюни и почему-то не задает вопросов о том, почему те яркие личности зеленого цвета, от которых у них капают слюни, как у собаки Павлова, не упаковали другие батальоны теробороны, их не смущает то, что часть зелени смылась за границу, а другая - спряталась за Карпатами. И нет, они там не для того, чтобы перебрасывать для Армии и пострадавшего населения что-то нужное, этим занимаются другие люди, они просто спрятались.
Более того, очухавшиеся от ужаса первых дней, и отстиравшие свое исподнее зеленые, теперь пытаются как-то поудобнее лечь под путина, справив нужду на на те тысячи жертв, которые каждый день он приносит Украине и на то, что он разрушил. И делают они все через тот самый телевизор, пока все нормальные люди заняты конкретными действиями, направленными на уничтожение противника.
Ты до сих пор не интересуешься политикой? Правда? Но она уже очень интересуется тобой. Знай это.
тут на Цензорі вже викладений грьозе плян "Большой стройке" який коротко вкладається у брєд на кшалт "кожній сільській хаті автономний атомовостійкий бункер" та "налагодження випуску тракторів і комбайнів які льогкім двіжєнієм рукі конвертуються у системи подібні до Patriot та авіаносці, пристосовані для степів України"
ну і звичайно "не варующая власть, хотя с єтим будет трудно" зате тоді пофіг НАТО, ЄС, США оскільки "нам нужно, чтобы работало то, что должно работать"
З усим тим, що він зробив позитивного для України, головним чином у сфері зовнішній, у той самий час саме його дії усередині країни проторували шлях Зеленському і зебілам до влади. Прикро що він бачив Україну як особисту вотчину і його дії, хоча і були на відміну від нинішнього президента, спрямовані на укріплення і посилення суверенітету держави, це радше виглядало як міра гарантування безпеки свого бізнесу у цій державі аніж бажання міняти її до кращого.
Хотілося сподіватися що тепер він це зрозумів, хоча сумнів завжди залишиться.
https://24tv.ua/druzhina-eksdeputata-kotvitskogo-hotila-vivezti-*******-28-milyoniv_n1913244