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Росія накопичує сили для того, аби масово відправляти строковиків на кордон з Україною, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

монастирський

У РФ наразі накопичують сили для того, щоб направляти зі своєї території строковиків до кордонів України.

Про це поінформував у ефірі українських телеканалів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що наразі збираються також сили (у Росії) щоб направляти звідти строковиків, людей, які ніколи не тримали в руках зброю (до кордонів України, – ред.). Ми вже відзначаємо, що передаються танки з білим розфарбуванням, які мали б, за задумом, воювати у Сибіру і ніколи не застосовуватися у нас, і все це перекидається наразі до кордонів України. І очевидно, буде спалено у найближчий час саме тут", - заявив він.

Очільник МВС України також висловив переконання, що кожен день боротьби України і кожен день наших активних дій на фронті і в тилу наближає нас до перемоги.

"Щодо дій і переворотів там – ми отримуємо дуже багато інформації як від нашої розвідки, так і від розвідок наших міжнародних партнерів. Звичайно, економічні санкції діють, і напруження у російських елітах зростає. Зокрема, перші особи економіки РФ намагалися виїхати за межі (Росії, – ред.), вивезти свої статки. І це вже говорить про те, що дійсно економічний устрій РФ похитнувся. Але водночас не треба обманювати себе тим, що він повалився. Звичайно, запас міцності там ще є", - поінформував міністр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
У каждой страны есть запах особый... Пахнет Италия свежею сдобой. Франция пахнет вином и духами, Ну, а Швейцария пахнет сырами, Пахнет Голландия запахом пряным - кофе , тюльпанами, марихуаной. Бельгия пахнет Евросоюзом, А в Люксембурге - фруктами-смузи, Пахнет Германия с Чехией пивом. Продажной любовью пахнут Мальдивы. Пахнет Бразилия сексом и танцем. Чаем и тостами пахнут британцы. Пахнут свободой Америки штаты, Нефтью воняет песок в Эмиратах, Пахнет рабочею силой Китай, Пахнет Япония острым вассаби, В Индии Гангом воняет неслабо, Пахнет гашишем Афганистан, Маком душистым разит Пакистан, Пахнет Колумбия лишь кокаином, Пахнет пшеница и рожь в Украине, Мексика пахнет текилой и тако, Пахнет на Кубе душистый табак. Телом немытым, говном, перегаром, Гарью удушливой, гнилью, угаром, Пьяная ругань и запах сортира - Внешние признаки русского мира, Тленом и кровью, плешивым ,,мессией", Чуете вонь? Это запах России!
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20.03.2022 22:41
+26
Сегодня в торговых точках России:

Сахара - нет

Соли - нет

Спичек - нет

Совести - нет

Смелости - нет

Ума - нет

Души - нет

Свободы - нет

Будущего - нет

Зато имеется в избытке:

Страх, Тупость, Трусость, Жадность, Великодержавный шовинизм, Вера в царя, Всеобщее безумие и массовый психоз
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20.03.2022 22:45
+21
«Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах», - Михаил Лысенко - зам. мера Днепра

«Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах.
Спасибо мясокомбинатам города.
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20.03.2022 22:46
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У каждой страны есть запах особый... Пахнет Италия свежею сдобой. Франция пахнет вином и духами, Ну, а Швейцария пахнет сырами, Пахнет Голландия запахом пряным - кофе , тюльпанами, марихуаной. Бельгия пахнет Евросоюзом, А в Люксембурге - фруктами-смузи, Пахнет Германия с Чехией пивом. Продажной любовью пахнут Мальдивы. Пахнет Бразилия сексом и танцем. Чаем и тостами пахнут британцы. Пахнут свободой Америки штаты, Нефтью воняет песок в Эмиратах, Пахнет рабочею силой Китай, Пахнет Япония острым вассаби, В Индии Гангом воняет неслабо, Пахнет гашишем Афганистан, Маком душистым разит Пакистан, Пахнет Колумбия лишь кокаином, Пахнет пшеница и рожь в Украине, Мексика пахнет текилой и тако, Пахнет на Кубе душистый табак. Телом немытым, говном, перегаром, Гарью удушливой, гнилью, угаром, Пьяная ругань и запах сортира - Внешние признаки русского мира, Тленом и кровью, плешивым ,,мессией", Чуете вонь? Это запах России!
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20.03.2022 22:41 Відповісти
Китай, другого шанса забрать Сибирь не будет.
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20.03.2022 22:43 Відповісти
как и у Японии Курилы )))
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20.03.2022 22:45 Відповісти
если у Китая сорвет планку, они на России не остановятся, а ядерной войны никто не хочет, так что не трынди
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20.03.2022 22:51 Відповісти
Німеччина могла б "під шумок" повернути собі Кенігсберг - якби там у владі справжні лідери.
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20.03.2022 23:07 Відповісти
Сегодня в торговых точках России:

Сахара - нет

Соли - нет

Спичек - нет

Совести - нет

Смелости - нет

Ума - нет

Души - нет

Свободы - нет

Будущего - нет

Зато имеется в избытке:

Страх, Тупость, Трусость, Жадность, Великодержавный шовинизм, Вера в царя, Всеобщее безумие и массовый психоз
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20.03.2022 22:45 Відповісти
Ну що ж- виб'ємо наперед подальші покоління москалів. Бо безмізкі цій планеті не потрібні.
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20.03.2022 22:46 Відповісти
«Кадыровцы, убитые в Днепропетровской области, будут похоронены в свиных шкурах», - Михаил Лысенко - зам. мера Днепра

«Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах.
Спасибо мясокомбинатам города.
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20.03.2022 22:46 Відповісти
Шкур треба багато . Чи справляться , м'ясокомбінати ?? .
.
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20.03.2022 23:11 Відповісти
Лежать тварюки тихо
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20.03.2022 23:31 Відповісти
А шо там было в 10-м веке?
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20.03.2022 23:02 Відповісти
Я вот только не понял одного, какое отношение всё перечисленное имеет непосредственно к Монастырскому и его должностным обязанностям в роли министра внутренних дел? Или он решил пойти по стопам своего "советника" Геращенко в вопросе освещения всего подряд?
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20.03.2022 22:57 Відповісти
То Сергей Владимирович. У китайцев голову не сорвет, это умная и осторожная нация. Они с 19 века ждали, когда можно Сибирь забрать, а это их земли.
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20.03.2022 22:58 Відповісти
Ну, это не совсем так. Исконно китайские земли - они за китайской стеной. Китайцы в основном двигались в колонизации на юг, поэтому на их картах юг - сверху. Вот там да, покорение 10000 Юэ, колонизация Тайваня, изначально населённого полинезийцами, все дела. Земли к северу от стены оказались китайскими потому, что маньчжуры захватили Китай в 16 веке, основав династию Цинь. Правда, императоры Цинь направили на свою родину китайских переселенцев, и маньчжуры ассимилировались, их язык исчез.

В 19 веке - точное после опиумных войн - Китай скорее думал, как бы вообще остаться на карте. Первая треть 20го века - ну там вообще был крындец, с гражданской войной всех против всех.
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20.03.2022 23:11 Відповісти
Якути на бойових олен'їх упряжках? Можуть йти в атаку разом із білими танками...
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20.03.2022 23:00 Відповісти
"Ми знаємо, що наразі збираються також сили (у Росії) щоб направляти звідти строковиків, людей, які ніколи не тримали в руках зброю (до кордонів"

Це погано, що не тримали?

"Ми вже відзначаємо, що передаються танки з білим розфарбуванням, які мали б, за задумом, воювати у Сибіру і ніколи не застосовуватися у нас"

ГУР поділилася аргентинським кокаїном лише з монастирськми, чи з усім керівництвом МВС (щось геращенка не чутно, наприклад)?
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20.03.2022 23:14 Відповісти
Скотину ватную ещё погонят на убой.
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20.03.2022 23:32 Відповісти
танки які мали воювати на Сибіру? а з ким вони там мали воювати?
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20.03.2022 23:51 Відповісти
А помните на параде в Китае выкатили танчики в белом камуфляже. Это случайно не эти танчики будут?
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21.03.2022 00:18 Відповісти
РОSSIЯННЕ ДА ОТОШЛИТЕ УЖЕ GPS МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ********* ВЛАДИМИРА ПУТИНА В сша И NATO И ЗАКОНЧИМ ВСЮ ЭТУ ВАКХАНАЛЬЮ !
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21.03.2022 01:11 Відповісти
 
 