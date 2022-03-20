Насильне вивезення людей із Маріуполя до РФ - це повторення дій нацистів у Другу світову, - МЗС

В Міністерстві закордонних справ України порівняли дії російської армії у Маріуполі з діями нацистів у Другу світову війну.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку вони прийшли руйнувати міста, бомбардуючи лікарні, театри, школи та притулки, вбиваючи мирних жителів і дітей. Потім вони силоміць переселили наляканих, виснажених людей на землю загарбника. Розділ з Другої світової війни? Ні, дії російської армії сьогодні в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

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