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Насильне вивезення людей із Маріуполя до РФ - це повторення дій нацистів у Другу світову, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В Міністерстві закордонних справ України порівняли дії російської армії у Маріуполі з діями нацистів у Другу світову війну.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку вони прийшли руйнувати міста, бомбардуючи лікарні, театри, школи та притулки, вбиваючи мирних жителів і дітей. Потім вони силоміць переселили наляканих, виснажених людей на землю загарбника. Розділ з Другої світової війни? Ні, дії російської армії сьогодні в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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20.03.2022 22:48 Відповісти
Вони шо, взяли Марік? А з Азовом що???
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20.03.2022 22:50 Відповісти
Так они и есть современные нацисты
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20.03.2022 23:04 Відповісти
Постійне порівняння звичайних кацапів з нацистами та фашистами - це незаслужена образа останніх
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20.03.2022 23:16 Відповісти
***** нацистов уже переплюнул. После заключения пакта Молотова-Риббентропа Хитлер приказал вывести немцев из территорий, которые отошли к СССР. И во время войны немецкие войска своих не бомбили. А что делает русские с городами, где живут преимущественно русское население? Ещё тупая злость, когда при заходе в территорию противника, простых жителей грабит и убывает. У Гитлера такое не было.
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20.03.2022 23:31 Відповісти
 
 