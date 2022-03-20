Із 7 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювали 4, загалом за добу евакуйовано 7 295 людей, - Верещук
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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оприлюднила інформацію щодо кількості евакуйованих сьогодні українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала під час брифінгу.
Донецька область: 3985 громадян виїхало з Маріуполя до Запоріжжя.
Завтра зранку в напрямку Маріуполя для подальшої евакуації планується відправити близько 50 автобусів. Основне місто посадки в Бердянську - площа перед міським спорткомплексом.
В Бердянську діє гаряча лінія для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя
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Завтра планується евакуація маріупольців з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів, зокрема, з Мелекіно.
В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються до Запоріжжя
Адреси для дозаправки: проспект Східний 4а, Мелітопольське шосе 87б
Київська область:
з села Бобрик до Броварів евакуювали 2000 людей
З Тарасівки до Броварів - 1310 людей
З Бородянки до Білої Церкви - евакуація була знову зірвана окупантами
Харківська область:
Вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань
До селища Мала Рогань доставка Буда зірвана. Окупанти планували захопити гуманітарний вантаж.
Гуманітарна колона для міста Вовчанськ була захоплена окупантами. На сьогодні пропав зв‘язок з 6 людьми - 5 водіїв та 1 лікар. Україна веде перемовини про повернення своїх громадян.
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Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
уберите эту дуру и поставьте военного, верещучька не справляется, парится и много болтает, особенно про пленных..