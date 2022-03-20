У Сумській, Чернігівській і Донецькій областях спостерігається значне поновлення роботи мереж мобільних операторів

Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та "lifecell" продовжують відновлення покриття мобільного зв'язку та доступу в інтернет для українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на телеграм-канал Держспецзв'язку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації відзначила за добу значне поновлення роботи мереж в Сумській, Чернігівській та Донецькій областях.

За розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв'язку, мобільні оператори надаватимуть національний роумінг безкоштовно впродовж воєнного стану.

Фахівці АТ "Укртелеком" відновили надання послуг у низці населених пунктів Київської області. У Запорізькій області невдовзі після відновлення послуг у неділю знову зник зв'язок "Укртелекому" через нові пошкодження ліній.

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Також тривають роботи з відновлення послуг у Донецькій області.

Станом на 19:30 19 березня 2022 року без послуг залишаються Херсонська, Луганська і Чернігівська області, Держспецзв'язку шукає можливість відновлення зв'язку в цих областях.

Крім того, НЦУ розпорядився забезпечити доставку судових повісток – відповідне розпорядження надіслано адміністратору єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Крім цього, НЦУ розпорядився забезпечити безперервне надання послуг з надсилання СМС-повідомлень з метою забезпечення правосуддя в країні, навіть в умовах війни.

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