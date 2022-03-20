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"Будь-який ворог, який ступить на землю у напрямку Волині або Рівного, там і залишиться", - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Волинська область готова зустрічати будь-якого окупанта.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що той напрямок у нас надійно закритий, і що будь-який ворог, який ступить на землю на напрямку Волині або Рівного, там і залишиться", - наголосив він.

За словами Монастирського, Волинь чекає наразі будь-якого агресора.

"Традиції оборони Волині йдуть у глибокі попередні роки, - і воїни УПА, і їхні нащадки наразі отримали зброю; також ЗСУ, територіальна оборона, добровольці, волонтери, цивільні особи готові зустрічати ворога, у тому числі й на тому напрямку", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
********, ви що там розумом тронулись. На Волині збирачі бурштину вас там і поховають. Туди навіть наша Нацполіція не завжди зайти може.
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20.03.2022 23:29
+16
Кацапи вже навіть медальки приготували . Но шото пашло нє так ,, і схоже - їх чекає пункт прийому металобрухту . .
.
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20.03.2022 23:24
+12
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20.03.2022 23:28
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20.03.2022 23:19 Відповісти
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20.03.2022 23:20 Відповісти
Якщо ворог ступить …, знаєте страшніше нашого ворога це наші воші
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20.03.2022 23:21 Відповісти
гниди
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21.03.2022 00:35 Відповісти
Евгений Доможиров


@Domozhiroff

·
19 мар.



А кто этот зигующий молодой человек в центре, на факельном шествии? Ой, да это же Димочка
@rogozin
Рогозин

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20.03.2022 23:23 Відповісти
Кацапи вже навіть медальки приготували . Но шото пашло нє так ,, і схоже - їх чекає пункт прийому металобрухту . .
.
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20.03.2022 23:24 Відповісти
Ого! Аргентина їм багато муки поставляє, бо я не бачу більше причин для такого ідіотизму.
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20.03.2022 23:30 Відповісти
Ну... з ідіотизмом на расії як раз усе просто і зрозуміло: це - невід'ємна складова їхнього ґабсурдного буття. Дивує інше - нема звичного монументального масштабу того ідіотизму. Приміром, як на 9 травня з побєдобєсієм.
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20.03.2022 23:50 Відповісти
Тут бракує маленької скромної медальки: "За Чорнобаївку" .
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20.03.2022 23:45 Відповісти
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20.03.2022 23:28 Відповісти
Ви таки на щось натякаєте?
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21.03.2022 00:40 Відповісти
А на що натякнете Ви ???
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21.03.2022 00:42 Відповісти
Мабудь на це , нулівка?

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21.03.2022 00:43 Відповісти
Тішу себе, що це лише збіг. Просто збіг.
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21.03.2022 01:45 Відповісти
Взагалі-то Це ізраїльський танк Меркава
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21.03.2022 02:07 Відповісти
********, ви що там розумом тронулись. На Волині збирачі бурштину вас там і поховають. Туди навіть наша Нацполіція не завжди зайти може.
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20.03.2022 23:29 Відповісти
Бульбингем должен быть разрушен, а бульбофюрер казнен!
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20.03.2022 23:31 Відповісти
Ху№ло мріє парашку перетворити на Московську область України, а бульбофюрер Білорусь на Білоруську область України!!!
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20.03.2022 23:42 Відповісти
А обстрілюють Україну, зокрема, з якої території ?

Так що - вбивають.
І знищують наші міста та села.
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21.03.2022 00:41 Відповісти
Когда заходила колонна рашистов с территории белорашки, твои белорусы расстреляли наших пограничников. Идиот.
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21.03.2022 01:02 Відповісти
Еще один "брацкий" народ, который на танках вьедет в Украину и начнет сбрасывать бомбы на жилые дома. Не уж, в землю сволочей этих!
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20.03.2022 23:46 Відповісти
. .
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20.03.2022 23:40 Відповісти
Нагадалась знимка, де так само котики дивилися.
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20.03.2022 23:52 Відповісти
Малоросів як в зад запече то про УПА зразу згадують...
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20.03.2022 23:44 Відповісти
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21.03.2022 00:19 Відповісти
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21.03.2022 06:09 Відповісти
 
 