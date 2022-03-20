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"Будь-який ворог, який ступить на землю у напрямку Волині або Рівного, там і залишиться", - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Волинська область готова зустрічати будь-якого окупанта.
Про це в ефірі телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Я переконаний, що той напрямок у нас надійно закритий, і що будь-який ворог, який ступить на землю на напрямку Волині або Рівного, там і залишиться", - наголосив він.
За словами Монастирського, Волинь чекає наразі будь-якого агресора.
"Традиції оборони Волині йдуть у глибокі попередні роки, - і воїни УПА, і їхні нащадки наразі отримали зброю; також ЗСУ, територіальна оборона, добровольці, волонтери, цивільні особи готові зустрічати ворога, у тому числі й на тому напрямку", - додав він.
Топ коментарі
+20 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар20.03.2022 23:29
+16 Maksim Perepelitca
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+12 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар20.03.2022 23:28
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@Domozhiroff
·
19 мар.
А кто этот зигующий молодой человек в центре, на факельном шествии? Ой, да это же Димочка
@rogozin
Рогозин
.
Так що - вбивають.
І знищують наші міста та села.