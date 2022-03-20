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Є випадки, коли цілі підрозділи РФ здаються у полон разом із технікою, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти іноді цілими підрозділами добровільно здаються у полон.
Про це під час телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Є випадки здачі у полон, коли добровільно підрозділи рф виходять на наших військових і проголошують, що вони хочуть здатися у полон, що вони не беруть участь в активних бойових діях, - разом з технікою, зокрема з танками. Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають як гарматне м'ясо їхні командири", - сказав він.
За словами Монастирського, окупанти, які приходять на українську землю, кажуть, що їм наказали сюди йти.
Топ коментарі
+13 Слава Свид
показати весь коментар21.03.2022 00:00
+12 Саша ТРОЯ
показати весь коментар21.03.2022 00:03
+11 Семен Шкаралупа
показати весь коментар21.03.2022 00:03
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И да, это просто фотка пленных, которая попалась под руку. Нет подходящей картинки, фото надо добавить при публикации новости. Добавили эту. Реально уже, когда не знаешь, к чему прицепиться.
Сильно не переймайтесь, не беріть не потрібне в голову, наші патріоти ніколи не помруть, а все остальные вслед за военным кораблём (никогда не использовал "ё", но здесь святое)