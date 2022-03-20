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Є випадки, коли цілі підрозділи РФ здаються у полон разом із технікою, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Російські окупанти іноді цілими підрозділами добровільно здаються у полон.

Про це під час телемарафону заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є випадки здачі у полон, коли добровільно підрозділи рф виходять на наших військових і проголошують, що вони хочуть здатися у полон, що вони не беруть участь в активних бойових діях, - разом з технікою, зокрема з танками. Вони вже переходять, здаються, під гарантії безпеки, усвідомлюючи, що там їх ніхто не чекає. Їх дійсно пускають як гарматне м'ясо їхні командири", - сказав він.

За словами Монастирського, окупанти, які приходять на українську землю, кажуть, що їм наказали сюди йти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будь-який ворог, який ступить на землю у напрямку Волині або Рівного, там і залишиться", - Монастирський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
- Перестаньте перебирать прессу, что Вы ищете? - Некролог! - Но некрологи печатают на последней странице. - Тот, который я ищу, будет на первой!!!
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21.03.2022 00:00
+12
Фото ілюстраційне- що вам не так?
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21.03.2022 00:03
+11
Почалося: в масквабаді почали пи*дити "гуму": назад в 90-і, кацапи!

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21.03.2022 00:03
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Хай їх краще сатана приймає
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20.03.2022 23:57 Відповісти
Вже прийняв. Разом з УСІМ населенням рашки.
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21.03.2022 00:02 Відповісти
Это же абсурд. Это фото уже раз 10, может больше, было с этой же новостью размещено
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20.03.2022 23:58 Відповісти
Раніше свистів тільки геращенко, тепер у нього тандем.
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21.03.2022 00:03 Відповісти
Фото ілюстраційне- що вам не так?
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21.03.2022 00:03 Відповісти
А ничего, что Генштаб чем дальше, тем больше просит ничего не снимать, не фотографировать, чтобы у России было как можно меньше информации? Я вообще удивляюсь некоторым сообщениям о том, какая техника попала к нашим, какие уникальные трофеи захватили. Чем меньше Россия знает, тем лучше.

И да, это просто фотка пленных, которая попалась под руку. Нет подходящей картинки, фото надо добавить при публикации новости. Добавили эту. Реально уже, когда не знаешь, к чему прицепиться.
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21.03.2022 01:37 Відповісти
- Перестаньте перебирать прессу, что Вы ищете? - Некролог! - Но некрологи печатают на последней странице. - Тот, который я ищу, будет на первой!!!
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21.03.2022 00:00 Відповісти
Почалося: в масквабаді почали пи*дити "гуму": назад в 90-і, кацапи!

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21.03.2022 00:03 Відповісти
Ось ще одне:
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21.03.2022 00:05 Відповісти
Х.з.н. - мож резину і колеса зняли господарі щоб не угнали машину ?
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21.03.2022 00:14 Відповісти
а дворники снять на ночь? Бесхозяйственные
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21.03.2022 00:36 Відповісти
а зранку знову колеса крутять? Легше організувати чергування.Але то не для кацапських мозгів
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21.03.2022 08:57 Відповісти
То напевно колеса знімають карателі з РоZгвардії, аби раптом хтось не запалив...
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21.03.2022 00:54 Відповісти
"Цілі підрозділи здаються", а офіційних полонених лише на один батальйон назбиралося...
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21.03.2022 00:52 Відповісти
Взвод, відділення і розрахунок це теж підрозділи.
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21.03.2022 10:12 Відповісти
200-х тоже не очень много. Но идти во вражеский окоп и считать зажмуренных никто не будет. Цифра ооочень приблизительная с 50% минусом возможного.
Сильно не переймайтесь, не беріть не потрібне в голову, наші патріоти ніколи не помруть, а все остальные вслед за военным кораблём (никогда не использовал "ё", но здесь святое)
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21.03.2022 02:27 Відповісти
где фото репортаж или только бла бла бла.
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21.03.2022 03:56 Відповісти
 
 