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Використання Росією гіперзвукових ракет не змінить перебіг війни проти України, - Остін
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Використання гіперзвукових ракет, про яке заявила Росія, суттєво не вплине на перебіг війни проти України.
Про це заявив глава Міноборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
"Я б не став розглядати це як серйозну зміну правил гри. Думаю, що причина, через яку він вдається до використання цих видів зброї, полягає в тому, щоб відновити наступальний потенціал", - зазначив він.
Остін вважає, що найближчим часом тактика не зміниться.
Топ коментарі
+24 Герхард
показати весь коментар21.03.2022 00:14
+14 Олег Смуток 8713be8e
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+12 FT FT
показати весь коментар21.03.2022 00:13
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Будь ласка, зачекайте...
Тільки Кучма в 1999 віддав паРаші 600 таких ракет, як розрахунок за поставлений газ :/... + паРаша своїх мала десь 2500 шт.
А ще в рашистів є і покращені аналоги - х-101 - їх менше.
Без нормального ПВО - буде біда!!!
І чому ми досі не в НАТО і чому НАТО не закрило нам небо????
1. Паника в самой РФ и в Крыму. Паника в стане врага всегда на пользу.
2. Это не было бы "всё идёт по плану Путина". Он же на этом ставит особый упор. А если бы народ реально увидел, что у Путина мягко говоря не всё под контролем, это могло бы заставить задуматься над тем, а может ли их Путин так же проконтролировать. Россиян бесполезно речами о том, какие они нехорошие, приводить в чувство. Нужно что-то более громкое.
3. Сложнее с логистикой поставок в Украину. Остался бы морской путь, да, но всё равно вариантов было бы уже меньше.
4. Весьма символично для Крыма.
С другой стороны, для Пуйла бы это означало основание провести полноценную мобилизацию, что плохо для Украины. Так что...
2. Літаки для ударів у відповідь? Якщо на території рашки - то їх же зіб'є їхнє ПВО
Це не "Точки" вдарили по Києву - це на 90 % авіаційні бомби великого радіусу дії х-55 чи їх модифікації.
"Калібрів" та "Іскандерів" на паРаші вже навіть для показухи на парадах не повинно було залишитись...
А от Х-55 є ще більше 2500 шт :/...
А X-55 дозвукова.От сьогодні біля мене пролітала крилата ракета,напевно Х-55
А варіант іскандерів для літаків же?!?!
Наскільки відомо лиш кілька західних компаній мають технологію і налагоджене виробництво.
Вкрадена формула без необхідного устаткування нічого не варта і скорше всього кількість цих ракет обмежена кількістю закупленого матеріалу для їх виготовлення.
Тож все вкладається у схему традиційного москальського блефування, як "арматами" та іншими їхніми "хай-тех" озброєннями. 3 тижні війни показали реальний стан озброєнь мокшанської орди.
В нас вже аеродромів майже не залишилось.
А ми, Українці, тобі допоможемо!
В бан, кацапе!
І хоч точність таких ударів під великим питанням, у ОП завжди знайдеться людина, яка буде закладати у вуха преза, що треба ідті на уступкі, а то могут убіть