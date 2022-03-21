УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5113 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
13 853 59
війна (56332) Пентагон (1077) Росія (47179) Остін Ллойд (367)

Використання Росією гіперзвукових ракет не змінить перебіг війни проти України, - Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ракета

Використання гіперзвукових ракет, про яке заявила Росія, суттєво не вплине на перебіг війни проти України.

Про це заявив глава Міноборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

"Я б не став розглядати це як серйозну зміну правил гри. Думаю, що причина, через яку він вдається до використання цих видів зброї, полягає в тому, щоб відновити наступальний потенціал", - зазначив він.

Остін вважає, що найближчим часом тактика не зміниться.

Також читайте: Є випадки, коли цілі підрозділи РФ здаються у полон разом із технікою, - Монастирський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Асфальтом?
показати весь коментар
21.03.2022 00:14
+14
Авіаційних керованих ракет х-55 на паРаші є ще близько 3000 шт. Це ті ракети якими за 2000 км стратегічні бомбардувальники Яворівський полігон під Львовом рознесли.
Тільки Кучма в 1999 віддав паРаші 600 таких ракет, як розрахунок за поставлений газ :/... + паРаша своїх мала десь 2500 шт.
А ще в рашистів є і покращені аналоги - х-101 - їх менше.

Без нормального ПВО - буде біда!!!
показати весь коментар
21.03.2022 00:23
+12
Только пора уже и по ********* ответный удар нанести. Хотябы по ЧФ в крыму и по крымскому мосту для начала
показати весь коментар
21.03.2022 00:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сколько этого барахла у кацапов?
показати весь коментар
21.03.2022 00:12 Відповісти
Кинжалов около сотни.
показати весь коментар
21.03.2022 00:16 Відповісти
Авіаційних керованих ракет х-55 на паРаші є ще близько 3000 шт. Це ті ракети якими за 2000 км стратегічні бомбардувальники Яворівський полігон під Львовом рознесли.
Тільки Кучма в 1999 віддав паРаші 600 таких ракет, як розрахунок за поставлений газ :/... + паРаша своїх мала десь 2500 шт.
А ще в рашистів є і покращені аналоги - х-101 - їх менше.

Без нормального ПВО - буде біда!!!
показати весь коментар
21.03.2022 00:23 Відповісти
Як би це врубати по їхніх складах, де ті ракети зберігаються !
показати весь коментар
21.03.2022 00:59 Відповісти
ті склади десь за уралом,фіг дістаеш,а от те що ми не можем дістати навіть прикордонні аеродроми,то вже наша біда...
показати весь коментар
21.03.2022 01:01 Відповісти
Останні роки в Україні біло "Велике кардівництво" під одного олігарха (якого і не видно зараз і не чути), замість розробки і виробництва ракет середнього радіусу дії.
І чому ми досі не в НАТО і чому НАТО не закрило нам небо????
показати весь коментар
21.03.2022 01:03 Відповісти
ти що, зараз вилізуть пацріоти "о найвеличнішого",і будуть там шось скавчати про "не можна критикувати владу в такий час",або адепти люськи арестовскої і будуть зара теж скавуліти шо нато нас кинуло,**** як вони заїбали,память як у рибки гуппі,вже забули як дохли від ковіду,бо гроші пішли на дороги,а зараз скавулять що нато нам шось винне,та нато на нас як на довбойобів дивилось як ми три роки в сторону параші дороги будували
показати весь коментар
21.03.2022 01:45 Відповісти
Голова бобо?Попали,но разнесли???))))
показати весь коментар
21.03.2022 01:05 Відповісти
Скоро закінчаться ці ракети як іцукор))
показати весь коментар
21.03.2022 00:12 Відповісти
Яке зміцнення наступальної потенціалу, коли б'ють по цивільних? Ви там з якого дуба гепнулися, аналітеХи? Це просто геноцид!!!
показати весь коментар
21.03.2022 00:13 Відповісти
Только пора уже и по ********* ответный удар нанести. Хотябы по ЧФ в крыму и по крымскому мосту для начала
показати весь коментар
21.03.2022 00:13 Відповісти
Асфальтом?
показати весь коментар
21.03.2022 00:14 Відповісти
Кусок асфальта блинчиком запустить?
показати весь коментар
21.03.2022 00:15 Відповісти
Это дешёвка и ничего принципиально не изменится.есть лишь три места удар по которым заставит РФ визжать от ужаса в ближайшей перспективе
показати весь коментар
21.03.2022 00:27 Відповісти
Ну вообще-то уничтожение Крымского моста могло бы много чего изменить.
показати весь коментар
21.03.2022 01:39 Відповісти
ні,у кацапів хватає кораблів возити техніку людей припаси в крим морем,на вату кримську їм *****
показати весь коментар
21.03.2022 01:46 Відповісти
Пояснення чому не роблять просте - немає чим. Ракетну програму зелені заморозили. Наші специ розробили ракету, яка до Москви дістала б. Залишилось виготовити. Вже й почали було. Влада змінилась і все... Зеленський навіть відосик записав, що нам цього не треба "літаки летять, будєм всєх бомбіть" кривлявся з тих, що казали треба ракети. Зараз просим літаки, а на наступний рік влада планувала зменшити кількість ескадриль.
показати весь коментар
21.03.2022 06:21 Відповісти
Что именно?по пунктам если можно.что страшно для рф в перспективе?
показати весь коментар
23.03.2022 12:10 Відповісти
Уничтожение Крымского моста?

1. Паника в самой РФ и в Крыму. Паника в стане врага всегда на пользу.
2. Это не было бы "всё идёт по плану Путина". Он же на этом ставит особый упор. А если бы народ реально увидел, что у Путина мягко говоря не всё под контролем, это могло бы заставить задуматься над тем, а может ли их Путин так же проконтролировать. Россиян бесполезно речами о том, какие они нехорошие, приводить в чувство. Нужно что-то более громкое.
3. Сложнее с логистикой поставок в Украину. Остался бы морской путь, да, но всё равно вариантов было бы уже меньше.
4. Весьма символично для Крыма.

С другой стороны, для Пуйла бы это означало основание провести полноценную мобилизацию, что плохо для Украины. Так что...
показати весь коментар
23.03.2022 17:11 Відповісти
Это огромные затраты по боеприпасам да и нечем .и все те моменты описанные вами это скорее мобилизируют орков в глубинке.надо чтобы пробило по их материальной базе,создавало препятствие по одной из сторон проникновения в Украину надолго,и способствовало на россии как продовольственной так и гуманитарной катастрофе,в ответ на то что эти твари творят в Украине. другое дело что напрямую это делать нельзя.я этот момент держу в уме ещё с 2014.тогда бы ....эхх. сейчас значительно сложнее.
показати весь коментар
24.03.2022 15:11 Відповісти
Якби могли довбонути по Чонгару та Армянску,щоб Крим став островом на де який час
показати весь коментар
21.03.2022 02:32 Відповісти
Вместо статистами работать и молча наблюдать дали бы нам уже ПВО нормальное и самолеты для нанесения ответных ударов.
показати весь коментар
21.03.2022 00:15 Відповісти
1. Кинжали жодне ПВО не зіб'є
2. Літаки для ударів у відповідь? Якщо на території рашки - то їх же зіб'є їхнє ПВО
показати весь коментар
21.03.2022 00:21 Відповісти
Какие кинджалы. Скорее всего или Искандер или Точка У
показати весь коментар
21.03.2022 00:24 Відповісти
Точку -у стингером сбивают.современное ПВО собьёт легко
показати весь коментар
21.03.2022 00:29 Відповісти
Бред. Точку У стингером не собьешь. Хотябы потому что ето балистическая ракета летящая по параболе на высоте не досягаемой для Точки У и падающая почти вертикально на цель что не успеешь ты ее увидеть не то что привести Стингер в боевое положение и прицельно выстрелить
показати весь коментар
21.03.2022 00:36 Відповісти
у тебя как-то текст по дэбильному написан
показати весь коментар
21.03.2022 01:09 Відповісти
Швидше за все - це авіаційні ракети дальнього радіусі дії: х-55 або х-101 - дивіться по траєкторії влучання. До речі - це брехня що її ПВО збила - на відео чітко видно влучання ракети та її траєкторію польоту - рашисти планували рознести цей ТРЦ - хзн чому.
показати весь коментар
21.03.2022 00:30 Відповісти
"Точка У" - це покращений варіант радянської "Точки". "Точка У" є виключно на озброєнні України. Радянський аналог летить лишень на 70 км із точністю до 150 м (радіус)...
Це не "Точки" вдарили по Києву - це на 90 % авіаційні бомби великого радіусу дії х-55 чи їх модифікації.
"Калібрів" та "Іскандерів" на паРаші вже навіть для показухи на парадах не повинно було залишитись...
А от Х-55 є ще більше 2500 шт :/...
показати весь коментар
21.03.2022 01:00 Відповісти
Є відео удару,там швидкість надзвукова https://t.me/ednistinfo/24893

А X-55 дозвукова.От сьогодні біля мене пролітала крилата ракета,напевно Х-55
показати весь коментар
21.03.2022 01:09 Відповісти
це не надзвукова швидкість ракети - надзвукову ви би не помітили на звичайному (непокадрованому) відео із низькоякісних камер зовнішнього спостереження - був би просто спалах.
показати весь коментар
21.03.2022 01:13 Відповісти
Гіпеззвукову би не помітив, а надзвукову би помітив.
показати весь коментар
21.03.2022 01:16 Відповісти
Экономика РФ подорвана, остальное - дело времени.
показати весь коментар
21.03.2022 00:15 Відповісти
Гіпер звук це десь від 5 махів.Була інформація що швидкість ракети була набагато менша.
показати весь коментар
21.03.2022 00:18 Відповісти
Сирены не успевают включить
показати весь коментар
21.03.2022 00:30 Відповісти
О, щас опять начнут петь песни что скоро у них ракеты закончатся. Они реально тупые или просто по приколу так. Да там за 20 лет этого говна наклепали на пару мировых войн. Только недавно целую колонну с искандерами завезли в бульбостан.
показати весь коментар
21.03.2022 00:19 Відповісти
Фугасних бомб, градів і артилерії, в них дохріна. А таких ракет не багато.
показати весь коментар
21.03.2022 00:21 Відповісти
Много или мало не суть,надо не ракеты сбивать ,а в первую очередь точки пуска уничтожать.с колен эту дрянь не запустить
показати весь коментар
21.03.2022 00:31 Відповісти
Так немає чим.Ми могли би знищити аеродроми,якби були отрк Грім.Але заморозили цей проект.
показати весь коментар
21.03.2022 00:59 Відповісти
ты такой странный - сбивать точки пуска это где в ращке? или беларуси? растояния могут быть больше 1000 км..
показати весь коментар
21.03.2022 01:12 Відповісти
А если меньше,или завод по их производству?
показати весь коментар
23.03.2022 12:06 Відповісти
И я не писал сбивать точки пуска,а уничтожать.разницу поймёшь?
показати весь коментар
23.03.2022 12:07 Відповісти
Всё заканчивается. Если ты не можешь выдержать месяц бомбежек, то это смешно.
показати весь коментар
21.03.2022 00:27 Відповісти
Була же інфа що то не гіпер звукові

А варіант іскандерів для літаків же?!?!
показати весь коментар
21.03.2022 00:24 Відповісти
MIN MIN Москалі їх називають гіперзвуковими.
показати весь коментар
21.03.2022 01:00 Відповісти
Виготовлення цього типу ракет потребує великої кількості жаростійкого композитного матеріалу.
Наскільки відомо лиш кілька західних компаній мають технологію і налагоджене виробництво.
Вкрадена формула без необхідного устаткування нічого не варта і скорше всього кількість цих ракет обмежена кількістю закупленого матеріалу для їх виготовлення.
Тож все вкладається у схему традиційного москальського блефування, як "арматами" та іншими їхніми "хай-тех" озброєннями. 3 тижні війни показали реальний стан озброєнь мокшанської орди.
показати весь коментар
21.03.2022 00:24 Відповісти
Вся эта война один большой блеф. Попытка взять на испуг. Причем с самого первого действия - попыток захватить Киев.
показати весь коментар
21.03.2022 00:28 Відповісти
ты что под арестовича косишь ? а 3 млн беженцев это блеф? а тысячи погибших только мирных? это тоже блеф?
показати весь коментар
21.03.2022 01:14 Відповісти
Я про соответствие декларируемых целей реальным возможностям. То, что у России есть ресурсы убить много украинцев я не сомневаюсь.
показати весь коментар
21.03.2022 01:23 Відповісти
Вот сегодня они ультиматум по Мариуполю объявили. Как бы очередной блеф. И так во всем.
показати весь коментар
21.03.2022 01:24 Відповісти
Та яка нам різниця 3 Махи вона робить, чи 0,7?

В нас вже аеродромів майже не залишилось.
показати весь коментар
21.03.2022 01:11 Відповісти
сідєть на бутилкє ти сможешь прі любом колічєствє Махов
показати весь коментар
21.03.2022 04:49 Відповісти
На пляшці сидіти - це виключно скрепна забава, так що сидіти будеш ти!

А ми, Українці, тобі допоможемо!

В бан, кацапе!
показати весь коментар
21.03.2022 15:24 Відповісти
Ну що ж, будували дороги, тепер треба потерпіти. І нема чого скиглити. У вас на вибір або терпіти, або геноцид українського народу. А і я не про зелю зараз. Він гідний президент цього народу. Народ тупорило закривав очі 8 років на війну. Тож треба потерпіти тепер. А про смерті і т.д. Так ми ще не дійшли навіть до половини коронакризи. Тому терпимо і мочимо клятих кацапів. Світ з нами. Ми в кращому стані ніж були сирійці.
показати весь коментар
21.03.2022 01:41 Відповісти
але зрадойоби уже заїбали зі своїми викриками,що нас нато кинуло,більшість тих даунів не можуть навіть відповісти на просте питання,а з якого переляку нато повинно нас захищати,якщо ми останні три роки люто ****** маялись,і тут зразу починвється кококо порохобот)))
показати весь коментар
21.03.2022 01:51 Відповісти
Кинжал - эскандер с самолета...
показати весь коментар
21.03.2022 07:20 Відповісти
Причина - переговори, яких так прагне українська влада, і щоб зробити їх іще сгаворчівєй, вони б'ють кінжалами по Києву, демонструючи, що можуть знищити укріплені будівлі гарантовано долаючи українську ППО.
І хоч точність таких ударів під великим питанням, у ОП завжди знайдеться людина, яка буде закладати у вуха преза, що треба ідті на уступкі, а то могут убіть
показати весь коментар
21.03.2022 10:20 Відповісти
 
 